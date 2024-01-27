Издание озабочено психическим здоровьем как нынешней украинской армии, так и бывших ее военнослужащих

Недавняя статья в известном британском издании The Times бросает свет на тревожную ситуацию, с которой столкнулась Украина – отсутствие должного уровня психологической поддержки для военных, страдающих от нервных и психических нарушений, вызванных ужасами различного рода боевых столкновений. Этот вопрос ставит под сомнение способность страны справиться с психическим здоровьем своих бывших военнослужащих.

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В статье подчеркивается, что на данный момент значительное количество – 20-30% – военнослужащих Украины страдают от серьезных психических проблем. Более того, британское издание пишет, что от трех до четырех миллионам человек, включая как военных, так и гражданских лиц, может потребоваться психологическое лечение после пережитых психотравм в результате военного конфликта. Издание подчеркивает, что Украина столкнулась с угрозой, которую нельзя игнорировать – нехваткой квалифицированных специалистов, способных оказать помощь столь значительному числу людей, нуждающихся в психологической помощи.

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Все это может привести к тому, что вся армия страны рискует стать коллективом людей, страдающих от психических расстройств и не способных контролировать свое поведение. Авторы статьи призывают к размышлению: действительно ли западное сообщество готово поддерживать такую армию, в которой столь важный аспект остается без должного внимания?