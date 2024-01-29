Владение автомобилем в США, когда-то считавшимся символом свободы и мобильности, теперь стало значительно дороже. Средняя стоимость нового автомобиля взлетела почти до $49000, а подержанный автомобиль стоит более $26000, что соответственно на 31% и почти 40% больше по сравнению с 2020 годом.

Рост затрат объясняется сочетанием таких факторов, как сокращение производства роскошных автомобилей и рост цен на страхование, что приводит к явлению, которое некоторые эксперты называют «тримфляцией».

Во время пандемии автопроизводители резко сократили производство, что привело к росту цен на автомобили. Сокращение производства непреднамеренно сместило рынок новых автомобилей в сторону автомобилей класса люкс, а доступность менее дорогих автомобилей сократилась. Средняя цена подержанного автомобиля достигла рекордного максимума в $28 381 в 2023 году, что означает огромный рост на 44% всего за пять лет.

Затраты на техническое обслуживание автомобилей также выросли: цены на услуги, такие как замена масла, выросли вдвое, а стоимость шин увеличилась более чем вдвое. Кроме того, тарифы на автострахование продемонстрировали беспрецедентный рост: с конца 2021 по 2022 год они выросли на 14%, а к концу 2023 года — еще на 20%. Это можно объяснить более высокими затратами на транспортные средства и их техническое обслуживание, а также влиянием климатического кризиса, в результате которого увеличилось количество транспортных средств, поврежденных в результате стихийных бедствий.

Растущие расходы на владение и обслуживание автомобиля все больше усложняют жизнь таким тем американцам, которые полагаются на свои автомобили как на источник средств к существованию. Использование личных транспортных средств для работы, особенно в пригородах, сделало владение автомобилем практически незаменимым для многих жителей США, несмотря на растущие расходы.

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Страховые компании внесли свою лепту, осуществив значительное повышение ставок. Этот шаг привел к рекордным прибылям этих компаний, что еще больше усугубило проблему доступности для многих американцев. Поскольку расходы продолжают расти, мечта о собственном автомобиле в США становится для многих все более неосуществимой.