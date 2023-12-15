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В Саудовской Аравии возведут комплекс футуристических высококлассных бутик-отелей

Познакомьтесь с невероятным по красоте и убранству проектом высококлассных бутик-отелей от студии NEOM – Gulf of Aqaba стоимостью $500 миллиардов, который будет реализован на одноименном побережье в северной точке Красного моря.
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Студия NEOM представила свой последний гигапроект, который будет реализован в Саудовской Аравии. В рамках этого грандиозного проекта будет построена коллекция футуристических отелей стоимостью $500 миллиардов. В него войдут такие отели, как Epicon, Siranna и Leyja. Компания Neom также сообщила о своих планах по созданию роскошного комплекса Utamo, который будет служить местом для проведения масштабных мероприятий и развлечений, и привлекать знаменитостей.

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Каждый из перечисленных высококлассных бутик-отелей поражают как своей архитектурой, так и невероятным умением «вписать» каждый из них в конкретный ландшафт.

Когда люди говорят об отелях, они, вероятно, имеют в виду высокие здания в центре города или рядом с пляжами и популярными туристическими точками. Мало кто, вероятно, представит себе гостиничный комплекс, построенный на пустынном ландшафте, окруженный величественными горами с одного конца и морем с другого. Они, вероятно, даже не могли себе представить, что отель будет состоять из высоких шпилей, которые, кажется, сделаны из того же камня, что и скалы. Однако именно такое сочетание элементов предлагает последний амбициозный проект NEOM: создание живописного туристического места, напоминающего фэнтезийные или научно-фантастические крепости, построенные в горах.

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Epicon – это отель-небоскреб, который будет возведен на побережье Акабского залива, включает в себя два архитектурных шедевра: 225-метровую башню и 275-метровый небоскреб. В этих башнях разместятся эксклюзивный отель на 41 номер и роскошные резиденции, включая 14 сьютов и апартаментов.

 

Проекты Siranna и Leyja выглядят как фантастические замки, высеченные в скалах

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Leyja


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Siranna


Представьте себе, что вы плывете на лодке по морю и смотрите на внушительный горный массив на горизонте. Подойдя к побережью, вы замечаете нечто похожее на каменные столбы, поднимающиеся из земли, их тени днем и свет ночью создают вокруг них почти потустороннюю атмосферу. Этот величественный вид на самом деле является вашим пунктом назначения, и именно такое приключение призван предложить Siranna: отдых от шума и суеты повседневной жизни и путешествие в ультра-роскошное и мечтательное место, где море, горы и вади (арабское название сухих русел рек и речных долин временных водных потоков) пересекаются.

Комплекс Siranna, который будет построен на побережье залива Акаба в Саудовской Аравии, будет включать в себя отель на 65 номеров и 35 эксклюзивных резиденций, которые обещают первоклассные курортные удобства: от пляжных клубов до спа- и велнес-центров. Даже путь до Siranna будет захватывающим путешествием, которое начинается с поездки на лодке до уединенной бухты, а затем похода через естественные скальные образования горы, прежде чем, наконец, добраться до гостиничного комплекса.

Дизайнерские решения весьма уникальны и самобытны: шестиугольные колонны образуют как вертикальные здания, так и горизонтальные пространства. В башнях есть единственное окно, которое проходит по всей высоте колонны, что приводит к довольно поразительному вертикальному рисунку огней в ночное время. Если вы когда-нибудь грезили вымышленными городами или замками, возведенных на склонах гор, это довольно необычное пространство определенно вам подойдет.

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Столь же необычной, как и ее дизайн, является фактическая конструкция комплекса Siranna, призванная одновременно поддерживать устойчивый образ жизни и сохранение природы. Отель почти буквально высечен в склоне горы, что позволяет ему органично гармонировать с окружающей средой, одновременно сводя к минимуму вмешательство в природу и сохраняя окружающий ландшафт.

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Теги

саудовская аравия neom epicon hotel leyja siranna utamo
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