Представлена новая расцветка в стиле "pink" от GALAX. Они представили GeForce RTX 2070 Super EX с приставкой Pink Edition, которая представляет собой переизданную, в визуальном стиле, версию RTX 2070 Super EX. Новая визуализация заключается в том, что саму плату сделали в белом цвете, как и разъемы видеовыхода и питания. А вот сама оболочка и система охлаждения (вентиляторы) — в розовом цвете. Видеокарта также имеет подсветку и цвет ее такой же — розовый, хотя есть возможность переключать ее во всех цветах RGB. В общем, как мне кажется, производитель решил порадовать девушек и выпустить видеокарту в их цвете.

Что касается показателей этой видеокарты, то они являются разогнанными характеристиками обычной 2070 Super. GPU имеет частоту 1815 МГц (стандартная — 1770 МГц). Также добавили некую "фичу" — разгон видеокарты одним кликом, благодаря этому частота поднимается до 1830 МГц.

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Память в этой "pink" версии стоит стандартная — GDDR6 / 14 Гбит/сек, и имеет объем 8 Гб. Ширина шины равняется 256 бит. Питание подается по 8- и 6-контактным разъемам.

Если говорить о цене, то точных данных еще нет, но точно такой же продукт будет реализовываться на рынке Европы под брендом KFA2.

Кто хочет блеснуть индивидуальностью — покупайте и радуйтесь!