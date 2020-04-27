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Гламурная GeForce RTX 2070 Super — розовая видеокарта от GALAX

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Представлена новая расцветка в стиле "pink" от GALAX. Они представили GeForce RTX 2070 Super EX с приставкой Pink Edition, которая представляет собой переизданную, в визуальном стиле, версию RTX 2070 Super EX. Новая визуализация заключается в том, что саму плату сделали в белом цвете, как и разъемы видеовыхода и питания. А вот сама оболочка и система охлаждения (вентиляторы) — в розовом цвете. Видеокарта также имеет подсветку и цвет ее такой же — розовый, хотя есть возможность переключать ее во всех цветах RGB. В общем, как мне кажется, производитель решил порадовать девушек и выпустить видеокарту в их цвете.

Что касается показателей этой видеокарты, то они являются разогнанными характеристиками обычной 2070 Super. GPU имеет частоту 1815 МГц (стандартная — 1770 МГц). Также добавили некую "фичу" — разгон видеокарты одним кликом, благодаря этому частота поднимается до 1830 МГц.

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Память в этой "pink" версии стоит стандартная — GDDR6 / 14 Гбит/сек, и имеет объем 8 Гб. Ширина шины равняется 256 бит. Питание подается по 8- и 6-контактным разъемам.

Если говорить о цене, то точных данных еще нет, но точно такой же продукт будет реализовываться на рынке Европы под брендом KFA2.

Кто хочет блеснуть индивидуальностью — покупайте и радуйтесь!

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nvidia технологии galax видеокарта rtx 2070 super
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omoikane
22:53
Вы все чаще ввязываетесь в это все, очевидно же. Не получается абстрагироваться.
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Max Payne
22:50
Если за 1,1 метр от него сидишь (у меня глубокий стол) то разница улетучивается. У меня есть еще один монитор 21" FHD, вот там плотность пикселей вообще замечательная и картинка выглядит достойней 32"...
GeForce GTX 1060: видеокарта, которой хватит еще на 2-3 года при разумном подходе
Max Payne
22:44
Ну парочку таких игр мы все знаем, которые в 1920x1080 даже 2080 Ti нагибают. Не говоря уже о 2560x1440.
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taurintown
22:43
"Коллектив сменился, но руководство действует, как и прежде в духе Советской парадигмы." - к чему эта неуклюжая антисоветская пропаганда в новостях? Она выглядит жалко и нелепо, особенно на фоне миров...
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