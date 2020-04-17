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Совсем недавно сообщалось, что Intel готовят 10-е поколение своих процессоров (об этом можно прочесть по ссылке ), а вот AMD решили не оставаться в стороне и готовят конкурента для Intel. Новая линейка процессоров Ryzen 3 (AM4) должны стать весомым конкурентом для Core i3 10-го поколения, естественно в сегменте бюджетных процессоров.

Сейчас известно всего лишь о 2-х моделях: Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. И та модель и другая будут иметь 4 ядра, 8 потоков и по 18 Мб кэш-памяти. Главные их различия — это частота, максимум которой достигает до 3.9 и 4.4 ГГц соответственно.

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На сей момент еще не известно, когда будет релиз новых процессоров и будут ли у них какие-либо дополнительные спецификации. Однако, можно слегка подумать и прийти к выводу, что вероятнее всего они будут работать с PCI-Express 4.0, но это лишь предположение. Если говорить о стоимости новых чипов, то стоить они будут примерно 160 долларов (примерно 12 тысяч рублей). Но в России цены будут выше, в принципе как обычно.

Окончательная дата релиза Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X не известна, но скорее всего, что они выйдут на рынок вместе с Core i3 10-го поколения.

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Будут ли они достойный противником нового Core i3 и получится ли у AMD завоевать любовь пользователей больше чем Intel? Вопрос остается открытым и ответить на него смогут лишь пользователи, которые опробуют оба процессора в течении не малого времени.