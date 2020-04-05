Core i9-10900K, i7-10700K и i5-10600K скоро поступят в продажу, они получат 10, 8 и 6 ядер и частоты в 5GHz
рекламаУже совсем скоро выйдут новые процессоры Intel Comet Lake-H, по предварительным данным и материалам маркетинга возможно увидеть ожидаемые характеристики новинок, об этом стало известно от VideoCardz. Ожидается выход процессоров в массы 30 апреля, но опять же, в связи с ситуацией в мире эта дата может варьироваться в большую сторону. На данный момент известно только о трех моделях новых процев: старшей Core i9-10900K, средней Core i7-10700K, а также младшей Core i5-10600K.
Кстати, не так давно я рассказывал про один из новых процессоров 10-й линейки, Core i3 с производительностью уровня Core i7, про него вы можете прочесть тут.
рекламаCore i9-10900K будет располагать 10-ю ядрами в 20 потоков, и иметь частоту ближе к 5,3 ГГц. Такую частоту будет курировать technology "Thermal Velocity Boost". Модель среднего сегмента 10700K получит 8 ядер и 16 потоков, при не маленьких 5,1 гигагерцах частоты. Но вот младшая модель 10600K удостоится всего 6-ти ядер, 12 потоков и частоту близкую к 4,8 ГГц.
И кстати, похоже на то, что модели ниже Core i5-10600K включительно, не будут включать в себя technology Thermal Velocity Boost. Хоть и возможность разгона сохранится, об этом говорит нам индекс "K" в названии. А вот насчет других характеристик — пока еще нет никакой информации, по крайней мере на данный момент.
рекламаНу и касаемо прожорливости этих агрегатов: большая вероятность того, что все процессоры данной линейки будут "кушать" порядка 125 Вт. Но тут уже плюс-минус, ведь говорят одно — а на деле может получится совсем иначе.
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