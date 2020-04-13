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Mediatek умышленно завышает оценки своих процессоров в AnTuTu, 3DBench и других бенчмарках

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Компанию MediaTek подловили на завышении показателей в бенчмарке. Они завышали показатели своих чипов, чтобы не оказаться ниже своих конкурентов в рейтинге бенчмарков. Вовлечены в ложь множество разных девайсов известных компаний, таких как: Xiaomi, Vivo и несколько иных. К сожалению, в перечень моделей вошел популярный Redmi Note 8 Pro, обладателем которого я являюсь. Так же, среди прочих, в этот перечень вошла новинка Realme C3. Факт искусственного увеличения показателей был подтвержден, но компания MediaTek так и не подтвердила свою вину. И скорее всего так и не сделает этого.

Из слов одного из специалистов ресурса AnandTech Андрея Фрумусану, чтобы завышать показатели теста, MediaTek изменяли настройки параметра DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling).

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Изначально аналитики из AnandTech подозревали лишь один смартфон — Oppo Reno3 Pro (Europe Version), который базируется на чипе MediaTek Helio P95. Он каким-то способом стал выше Reno3 Chinese Version в тесте PCMark, а этот девайс базируется на процессоре Dimensity 1000L, который ощутимо лучше в плане производительности. Если сравнить, то Helio P95 имеет только 2 ядра с немалой частотой Cortex-A75, когда Dimensity 1000L имеет целых 4 ядра, которые современнее на 2 поколения — Cortex-A77.

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Очередным подтверждением лжи MediaTek является то, что Reno3 с чипом Snapdragon 765G в аналогичном тесте выдал результаты, которые не имеют отклонений от стандарта для данного процессора. Это не дало MediaTek возложить всю вину на один лишь Oppo, и они лишились даже маленького шанса обелиться.

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По сути, Helio P95 слабее чем Dimensity 1000L, но его результативность после теста PCMark была на 30% больше Dimensity, а в нескольких задачах поднималась выше 75%.

MediaTek решили одним махом обмануть все бенчмарки, а благодаря им — пользователей. Команда спецов из AnandTech вскрыли прошивку Oppo Reno3 Pro и нашли там файл под названием «power_whitelist_cfg.xml». Подозрительно, да? Они просмотрели его содержимое и обнаружили, что PCMark — это только один из множества бенчмарков, которых MediaTek хотели держать под контролем.

Найденный файл содержит настройки, которые управляют питанием процессора для тестов Антуту, GeekBench и многих других. Суть файла в том, что для каждого теста он изменяет параметр «спортивный режим», в нем процессор может быстрее разогнаться до максимальной частоты и держать ее неизменную продолжительное время. Благодаря этому он выдает повышенную производительность и набирает высокое количество баллов в тестировании.

Узнав такую несправедливость специалисты из AnandTech решили протестировать другие смартфоны на разных процессорах и узнали, что все не ограничивается одним Oppo Reno3 Pro. Оказалось, что неверные результаты теста различных бенчмарков выдает также популярный Xiaomi Redmi Note 8 Pro, который вышел в начале осени 2019 года. Он базируется на процессоре Helio G90, и завышенные результаты оказались во всех 12 бенчмарках, которые использовали в AnandTech, в частности AnTuTu и GeekBench.

MediaTek, несмотря на все обвинения, свою вину не признают и признаваться в попытках завышения производительности в тестах не собираются. Представители компании сообщили AnandTech, что оценки, которые выдают бенчмарки для их процессоров, полностью объективны и не являются завышенными. 

В MediaTek отрицая вину также перекладывают ее на производителей смартфонов, говоря, что такие манипуляции производят именно они. Кстати, файл «power_whitelist_cfg.xml», который нашли в старом ПО Oppo Reno3 Pro, испарился и не показывается при повторной проверке обновленного ПО, но результаты теста смартфона остались такими же. Общий вывод AnandTech таков: MediaTek решили скрыть данный конфиг в другом месте, чтобы продолжить свою нечестную игру.

Кстати, я сам являюсь владельцем Xiaomi Redmi Note 8 Pro и писал обзор на данный телефон, где представлены скрины из AnTuTu — посмотреть его вы можете по этой ссылке.

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