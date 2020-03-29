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Всем привет! В данном посте представляю вам обзор на смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Сразу скажу, я не являюсь профессиональным писателем, маркетологом или «обзорщиком». Я обычный пользователь, который приобрел для себя данный девайс и хочу поделиться с вами своим мнением на счет него. А также просто рассказать вам об этом смартфоне.

На что делает упор Xiaomi при продаже

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Xiaomi в целом позиционирует себя на ценовой разброс «Среднего варианта+», а конкретно Redmi где-то в диапазоне от «Экономный вариант» до «Средний вариант-». Так как такая ценовая политика в мире уже очень сильно перенасыщена различными смартфонами, Xiaomi должны выделить себя из общей массы. Именно эту роль берет на себя Redmi Note 8 Pro.





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Камера, имеющая 64 МП

Телефон «геймерский» (наличие топового проца для игр)

Большая емкость батареи — 4.5 тысяч миллиампер/часов

Функция "Fast charge" (18 Вт)

Модуль NFC для бесконтактной оплаті

Прочное стекло Corning Gorilla Glass 5

Почти безрамочный экран

Все о дизайне

Левая грань: слот 2в1 с типом сим карты - Nano-SIM / microSD (2 симки / 1 симка и 1 карт.пам.)

Что должно зацепить покупателя:





Все о дизайне

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Левая грань: слот 2в1 с типом сим карты - Nano-SIM / microSD (2 симки / 1 симка и 1 карт.пам.)

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Правая грань: кнопки "+" и "-" регулировки громкости звучания, кнопка Вкл/Выкл

Нижняя грань: зарядный разъем типа USB Type-C, вход под наушники/AUX формата 3.5 мм, динамик и микрофон

Верхняя грань: только микрофон

Передняя панель: экран типа IPS LCD 6.53 дюймов, передняя камера 20 МП

Задняя панель: в одном блоке три основные камеры (вместе с 64 Мп) и сканер отпечатка, доп. модуль, который выполняет функцию датчика глубины, а так же вспышка (LED)

Redmi Note 8 Pro не отстает от флагманов по качеству стекла. Оно присутствует спереди и сзади. И конечно же это не простое стекло, а Corning Gorilla Glass 5.

Конечно же такое стекло не повсеместно распространено для такой ценовой категории и это работает на пользу компании Xiaomi. Потому что на данном девайсе оно очень органично смотрится, выдерживает перенос телефона в кармане, шкрябанье по экрану острыми ногтями (да-да девушки, вас тоже не забыли) и прочие мелкие износы во время пользования. И да, стекло очень красиво и приятно переливается на свету.

Блок с камерами и сканером отпечатка пальца ощутимо выпирает. К примеру обычный силиконовый чехол, который идет в комплекте с телефоном, не закрывает камеры, и они все так же выпирают. Что касается сканера, то он расположен в целом удобно, в традициях Xiaomi сзади-вверху. Но людям с немаленькими пальцами (не все мы худые) будет проблематично дотронуться до сканера, не тронув нижнюю камеру. Это не критично, но судите сами.

Вокруг выступа сканера скапливается немного пыли, но протирать ее не имеет никакого смысла. Ибо как только вы засунете телефон в карман — пыль снова будет на месте.





фото взято из интернета Габариты Redmi Note 8 Pro (161.4 x 76.4 x 8.8 мм) позволили поместить в корпусе экран 6,53 дюйма, что хоть немного, но больше чем те же 6,4 у Samsung Galaxy Note 9.





Экран

Экран достоин похвалы. Имеет матрицу IPS LCD в 6.53 дюйма. Имеет размер экрана 1080 x 2340 точек, с соотношением сторон 19.5:9 / 395 ppi. Что является достойным показателем.

Имеет заметное превышение sRGB. Это мы, в принципе, часто видим на рынке, но в эконом сегменте почти никогда.

Касаемо яркости экрана. Используя ручной режим можно добиться 450 нит, что является почти что стандартом, но вот в автоматическом режиме яркость может разогнаться аж до 630-640 нит. Любителей посидеть в телефоне ночью тоже не обделили, минимальная яркость экрана достигает 2 нит, при которых комфортно пользоваться смартфоном при отсутствии света.

Тех. параметры и замеры быстродействия





Технические характеристики:

Redmi Note 8 Pro позиционируется «игровым смартфоном». В принципе это соответствует действительности. Ведь есть наличие чипсета MediaTek Helio G90T с не обычным, жидким охлаждением для комфорта игры.

Перечислять игры, в которые я поиграл для проверки не вижу смысла. Скажу лишь что это были сильно ресурсоемкие игры, для примера приведу CoD Mobile.

Смартфон очень достойно ведет себя во время игры, зависаний и торможения картинки я не заметил. Руки не нагреваются и не потеют из-за нагрева смартфона, жидкое охлаждение хоть и не особо снижает нагрев (всего на 4-6 градусов) но очень ощутимо.

Официально быстродействие Mediatek Helio G90T была разрекламирована очень большая, по сравнению с тем же Snapdragon 710.

После запуска AnTuTu я получил вот такие результаты. Mediatek Helio G90T таки обходит Snapdragon 710, но цифры не такие, как рекламировали.

Еще говорили про Wi-Fi X антенна, благодаря которой сигнал не будет ухудшаться, как бы мы не обхватывали смартфон. На деле я не заметил большой разницы, просадки в пинге все равно были, но будем считать, что она есть и она делает свое дело.

Смартфон имеет батарею на 4500 мАч с функцией быстрой зарядки 18 Вт.

Скорость зарядки:

0 минут – 5% (начало зарядки не с 0%)

15 минут – 17%

45 минут – 54%

75 минут – 84%

117 минут – 99%

Примерные результаты батареи:

Просмотр видео – около 16 часов

Серфинг в интернете с максимальной яркостью – около 15 часов

Игра в CoD Mobile – примерно 8 часов (точно не скажу, потому что игры с перерывами)

Просто пользование смартфоном (повседневное использование без игр и больших нагрузок) – около 1.5 суток.

Результаты очень приятные, ведь тот же iPhone надо заряжать минимум раз в сутки.

Камера

Признаюсь честно, и если захотите — закидайте меня камнями — углубленный обзор камеры я не делаю. Камерой я пользуюсь очень редко, почти никогда. Поэтому предоставлю вам лишь общие сведения и свое очень скупое и маленькое мнение.

У данного девайса есть 4 модуля камеры, которые делают запись 960 к/сек в 720p.

Модули:

64 МП, f/1.9, 26мм (широкоугольная), 1/1.7", 0.8µm, PDAF 8 МП, f/2.2, 13мм (ультраширокоугольная), 1/4", 1.12µm 2 МП, f/2.4, 1/45", 1.75µm (макрокамера) 2 МП, f/2.4, 1/5", 1.75µm, датчик глубины

Интерфейс камеры обычный и понятный. Без лишнего хлама, как говорится. Присутствует ИИ, который распознает сцены.

По моему мнению, камера в режиме «64 Мп» снимает ощутимо качественнее. Особенно это заметно при приближении фотографии. Мелкие детали видно отчетливее. Для сравнения предоставлю фото с другого ресурса, где видно разницу между обычной камерой и режимом «64 Мп». Смотрите на четкость надписей.

Обычная камера









Режим "64 Мп" Важное уточнение: обычные фото «весят» около 4-8 Мб, в то же время фото режима «64 Мп» занимают по 25-35 Мб. Улучшение качества фото увеличивает размер файла, все логично. Важное уточнение: обычные фото «весят» около 4-8 Мб, в то же время фото режима «64 Мп» занимают по 25-35 Мб. Улучшение качества фото увеличивает размер файла, все логично.





Цена

6 Гб ОЗУ + 64 Гб внутреннего накопителя — 17 990 рублей.

6 Гб ОЗУ + 128 Гб внутреннего накопителя — 19 990 рублей.

Цены взяты c официального сайта — mi.com/ru