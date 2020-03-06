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Платформы: GTA 6 доступна на PS4 или PS5?

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Точная дата релиза GTA VI все еще не известна. Но уже сейчас ходит достаточно много слухов что играть в нее мы сможем только на PS 5 и новом Xbox.

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Первое, это прокол Pastebin, утечка из которой следует, что из-за функциональных особенностей (а конкретно из-за аппаратной памяти) Rockstar не представят свою игру на PS 4 и XboxOne и из-за этого они решили ориентироваться на продвинутое, новое поколение — PS5.

Второе, эта тема так же поднималась в октябре 2019 года, следом за анонсом новой PlayStation 5. Разработчик из Европы признался, что он трудился над игрой AAA формата, которая разрабатывается исключительно для новой платформы Sony. Он не забыл похвастаться, что он располагает доступом к эксклюзивной информации о новой консоли и предстоящих играх.

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Также сообщения, которые были опубликованы ранее, были им же подтверждены. Он сказал, что GTA VI выйдет на новую консоль от Sony. Но это далеко не все —

Кстати, примечательно то, что это один и тот же человек давал информацию о PS5 — слухи, которые распространялись в декабре 2018 года были правдой.Так что, пока что рано что-то утверждать, но то, что что-то происходит - это факт.

Окружение и города

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Достаточно признаков того, что действие в Grand Theft Auto VI будет охватывать восточное побережье США.

Не один источник предполагает что комьюнити достанется возможность побывать в нескольких городах — самые частые названия это:

Вайс-Сити (не реальный мегаполис, который был основан в стиле Майами. Появившийся в GTA: Вайс-Сити в 2002 году)

Либерти-Сити (альтернатива Нью-Йорка, в котором мы побывали в GTA III и GTA IV).

Об этом известно из утечек в марте 2018 года, а также из утечек в мае и июне 2019 года. Загадочный разработчик, который связан с PlayStation 5, так же упоминал про Майами и Нью-Йорк.



Может быть и такое, что мы увидим третий город на карте, и им может стать либо Лос-Сантос, либо какое-то новое место, которое будет основано на Орландо или Рио-де-Жанейро. Кстати, последний вариант покажет нам, что Rockstar Games даст нам возможность перемещаться за пределы Соединенных Штатов.



Самый интересный и самый интригующий вариант появился после утечки в мае 2019 года. Если верить этой информации, окружение и игровой процесс GTA VI могут охватывать практически всю территорию США.



Локации будут включать в себя все известные места и города, которые известны нам из предыдущих серий игры. Источником этой новости является отрицательный рейтинг Rockstar Games на портале Glassdoor, на котором работники говорят о работодателях полностью анонимно. Аналогичная ситуация произошла годом ранее, на GTAForums — где автор поста предположил, что он является проектировщиком карты GTA 6, которая охватывает всю территорию США.

Главные герои (или даже героини) и сюжет

Более чем уверен, что нас ожидает классическая сюжетная линия, которая типична для этой серии, об мечте американского парня, которая сбывается. Или если по другому, то путь от уличного бандита до крупного босса мафиози.



На самом деле, если мы говорим о герое, то надо использовать множественное число, ибо множество сплетен подсказывают нам, что, по аналогии с GTA V, в шестой части мы так же возьмем под контроль нескольких главных героев.Более того, один из главных героев, впервые в истории франшизы, станет персонаж женского пола. Утечка, которая произошла в августе 2017 года, дает нам понять, что звать ее будут - Тереза, которая является проституткой.



Этот же источник сообщал, что второй герой будет владельцем ночного клуба, а третий — жлобом, обычным американским жителем из деревни. Скорее всего, что этот "деревенщина" будет нам напоминать Тревора из пятой части, хотя может он будет более уравновешенным (но это не точно) :)

С другой стороны, сентябрьская утечка 2019 года говорит нам о существовании только двоих главных героев — женщины и мужчины. Но никаких других подробностей еще не было.



Если честно, то если б меня спросили какой слух я считаю самым правдоподобным — это была бы вышеупомянутая информация

Дата выхода и игровой процесс

Какая же жизненная картинка сверху. Многих людей интересует Дата выхода GTA VI.

Сама частая информация во всех слухах о GTA 6 — это дата релиза. Подавляющее количество утечек говорит нам, что игра может появиться не ранее 2020 или 2021 года.



Стивен Огги, сыгравший Тревора в GTA V, сказал — "Дата релиза будет в 2020-2021 году".

Актер сказал, что игры (разработанные именно Rockstar Games) находятся в разработке семь-восемь лет — а релиз последней части серии был в 2013 году.



Утечка, которая уже упоминалась, появилась на канале The Know в марте 2018 года. Они предложили что дата будет немного более отдаленная — 2022 год.

Информация, полученная в сентябре 2019 года, говорит нам о том, что релиз игры будет в конце 2020 года. Это может немного разочаровать, потому что это оттягивает релиз долгожданной GTA VI.



Что же касается игрового процесса, то есть некоторые слухи и на этот счет.



В отчетах, от июня 2019 года, упоминается баланс, который будет между реальными событиями и развлечениями — скорее всего, мы не дождемся таких реальностей как в Red Dead Redemption II (например индикатор голода). Но несмотря на это, можно быть уверенными, что игрокам будет интересно вникать в игровой контент.



Также предполагается, что персонажи будут разговаривать на разных языках, и ценность предметов и недвижимости будет варьироваться в течении следующих лет (что явно указывает на очень длинную сюжетную линию, которая будет дополняться в разные промежутки времени).



Разные катаклизмы, типа ураганов или наводнений, так же могут возникать в совершенно случайных ситуациях.

И как же без развития криминальной группировки или даже целой империи, которая является изюминкой Grand Theft Auto: Vice City Stories.