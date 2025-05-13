В нескольких ключевых секторах уже можно наблюдать заметные признаки кризиса. Взять, к примеру, рынок грузовиков — этот сегмент играет критическую роль как инвестиционный товар. Логистика, в свою очередь, является основной "кровью" реального сектора экономики: 80% грузоперевозок в России осуществляется именно автомобильным транспортом. Увеличение продаж грузовиков свидетельствует о росте и развитии многих отраслей реальной экономики, в то время как падение продаж указывает на наличие серьезных проблем. Результаты за первые четыре месяца 2025 года действительно напоминают катастрофу. Продажа новых грузовиков на внутреннем рынке составила всего 22 тыс. единиц — это на 48% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. На рынке полуприцепов обстановка еще более тревожная: в первом квартале было реализовано всего 6,12 тыс. единиц, что на 49,7% ниже, чем в 2024 году. Такое резкое падение можно с уверенностью назвать экономической катастрофой.

Если заглянуть в финансовые результаты ведущего игрока отечественного автопрома — концерна КАМАЗ, ситуация выглядит следующим образом: выручка за первый квартал 2025 года составила 58 млрд рублей, что на 29,4% ниже показателей предыдущего года. Прибыль от продаж оказалась отрицательной и составила -5,49 млрд рублей, тогда как годом ранее КАМАЗ показывал прибыль в размере 1,233 млрд рублей. Процентные расходы возросли до 9,89 млрд рублей, увеличившись на 98,6%, а чистая прибыль достигла -12,5 млрд рублей, в то время как в прошлом году концерн заработал 1,4 млрд рублей.

Несмотря на серьезные проблемы, КАМАЗ, очевидно, "слишком велик, чтобы утонуть". Ожидается, что текущий кризис концерн переживет, особенно с учетом того, что его судьба в значительной степени зависит от государственного управления. В противном случае частные акционеры могут потерять интерес к инвестициям в компанию, осознавая, что восстановление от текущих убытков займёт немало времени и говорить о прибыли сейчас не приходится.

Но как быть с сотнями мелких компаний в автомобильной промышленности, производящими комплектующие. Многие из них в 2022-2024 годах успешно локализовали производство, воспользовавшись поддержкой правительства в рамках процесса импортозамещения. Минпромторг проявил прекрасные результаты в этом направлении.



Однако либеральный подход Центробанка, утверждающий об экономическом "перегреве", привёл к тому, что правительство не имеет достаточных возможностей для поддержки автопрома, как это было в предыдущие годы. Высокие процентные ставки затрагивают все сектора: необходимо спасать и лесопромышленный комплекс, и сельскохозяйственное машиностроение, и строительную отрасль. В условиях такой общей слабости страдает едва ли не каждый.



Конечно, мы сможем пережить текущую ситуацию. Но нами теряются важные возможности, и, что ещё более печально, многие проблемы мы создаем себе сами, несмотря на успешное преодоление внешнего давления. Вот такой парадокс.