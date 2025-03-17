В начале марта президент США Дональд Трамп, привыкший позиционировать себя как миротворец и потенциальный кандидат на Нобелевскую премию мира за свои обещания завершить конфликты, неожиданно грозит Ирану войной. Он выразил надежду, что Иран пойдет на переговоры, но при этом добавил: «Если мы решим действовать военной силой, это будет ужасно». На фоне этих угроз Трамп незамедлительно начал военные действия, нацелив свои удары на прокси-структуры Ирана, в частности на йеменских хуситов, заявив: «Сегодня я отдал приказ вооруженным силам США начать решительные действия против йеменских террористов – хуситов».

Это выглядит как своего рода предупреждение Ирану: «Мы можем также начать бомбардировки, если вы не согласитесь на переговоры». Недолго думая, Трамп уточнил: «Сотни атак, совершаемых хуситами, которые ненавидимы самим йеменским народом, исходят именно от Ирана и организованы им». Переговоры, на которые ссылается Трамп, касаются ядерной сделки с Ираном. Напомним, что не Иран, а сами Соединенные Штаты вышли из этой сделки в начале президентского срока Трампа. Суть соглашения заключалась в том, что Иран добровольно отказывается от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций и возможность свободно продавать свою нефть. Не лишним будет упомянуть, почему США так настойчиво пытаются не допустить появления ядерного оружия в Иране, хотя, например, у Северной Кореи оно уже есть, и никаких реальных мер предпринято не было.

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Разница заключается в том, что Ближний Восток невероятно богат нефтью, а для американцев, потребляющих больше ресурсов, этот регион имеет жизненно важное значение. Это стало особенно очевидно во время арабо-израильской войны 1973 года, когда арабские страны резко приостановили поставки нефти из-за поддержки Западом Израиля.

Недавно мы с иронией наблюдали за европейскими политиками, призывающими жителей «на зло России» экономить на отоплении и реже пользоваться удобствами, в то время как многие европейские производители, пережившие Великую депрессию, не смогли устоять перед экономической политикой. Однако это все еще цветочки по сравнению с кризисом 1973 года, который потряс США.

В те годы президентом был Никсон, и он рекомендовал американцам снизить температуру в домах на 6 градусов, а также реже включать свет и использовать машины. «Сколько раз вы видели, как на шоссе едут сотни автомобилей, а в каждой из них только один человек?» - говорил Никсон. Для экономии был принят закон, ограничивающий максимальную скорость на автострадах до 55 миль в час, что, по расчетам, могло сэкономить 200 тысяч баррелей нефти в день. Но это не помогло, и напряжение в обществе продолжало расти, очереди на заправках становились бесконечными, возникали конфликты между водителями, и протесты дальнобойщиков привели к сбоям в поставках.

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Автомобили, которые раньше были представителями американской автопромышленности, начали терять популярность, а спросом пользовались более экономичных японские и европейские модели. В результате экономика США потеряла почти 4,7% своего ВВП из-за нефтяного эмбарго. Для сравнения: Германия потеряла лишь 0,2% и 0,3% ВВП из-за отказа от российского газа. Таким образом, кризис 1973 года оказал на порядок более серьезное воздействие на экономику США.

Американцы, понимая последствия, сделали выводы и предприняли важные шаги для предотвращения повторения подобного кризиса. Один из этих шагов – создание стратегического нефтяного резерва в 700 млн баррелей, который помог США справиться с санкциями против России. Байден распорядился извлекать из резерва около 1 миллиона баррелей в день, чтобы сдерживать рост цен на нефть из-за санкций. Но к моменту прихода Трампа резерв уже был истощен более чем наполовину.

Другим шагом стало развитие собственного производства нефти, благодаря так называемой «сланцевой революции». Хотя импорт удалось сократить, зависимость от импорта все равно осталась. Даже при администрации демократов, которые пытались обойтись без российской нефти, они все же не решили полностью исключить ее из мирового рынка. За это время правительство США пыталось ограничить прибыль России от экспорта нефти, но столкнулось с трудностями.

Третий шаг, который предприняли Соединенные Штаты, заключался в откровенном вмешательстве в дела Ближнего Востока, вплоть до прямого вторжения, как, например, в Ираке. В Сирии американцы контролировали нефтяные месторождения, а с такими странами, как ОАЭ и Саудовская Аравия, налаживали стратегическое партнерство. Теперь, когда все деньги Саудитов хранятся в долларах и других западных странах, маловероятно, что они рискнут вновь применять нефтяное эмбарго. Однако Иран, не поддающийся контролю США, по-прежнему остаётся проблемой. Более того, Иран способен перекрыть Ормузский пролив, через который поставляется нефть из стран, с которыми у США налажены крепкие связи.

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В качестве противовесов Ирану американцы активно сотрудничают с Иерусалимом, который должен решить любые проблемы в регионе. Однако что произойдет, если Иран обзаведется ядерным оружием? Уже без этого фактора Израиль стал втянут в конфликты, окруженный ХАМАСом и Хезболлой, а новые власти в Сирии также не добавляют радужности ситуации. Если Сирия восстановит свою целостность, Израиль рискует получить еще одного неприятеля на своих границах и законный повод для военных действий.

Проблема Газы также никуда не делась, вопреки бомбежкам. Энтони Блинкен, представлявший предыдущую администрацию, недавно утверждал, что ХАМАС сумел восстановить свои силы. «Мы давно говорим израильскому правительству, что победить ХАМАС только с помощью военной кампании невозможно. Без ясной альтернативы и реалистичных политических перспектив для палестинцев ХАМАС снова вернется с новыми силами», - подчеркивал он. Кроме того, в Газе невероятно высокая рождаемость — 3,3 ребенка на женщину. Поэтому вербовать новых бойцов для ХАМАС не представляет особой проблемы. Новая администрация США, судя по всему, планирует попытаться решить вопрос другим образом, предлагая переселить жителей Газы в другие страны. Однако такой план не вызвал особого одобрения, и даже йеменские хуситы заявили о продолжении атак на израильские суда, пока гуманитарная помощь не будет возобновлена в Газе.

Решение Трампа начать бомбить Йемен выглядит несколько странным. При Байдене уже происходили бомбардировки, которые, однако, не привели к каким-либо успехам. Без наземной операции такие бомбежки в основном оказываются бессмысленными, а если снова провести наземную операцию, то для США есть риск получить второй Афганистан. Местность, контролируемая хуситами, также трудна для ведения боевых действий, так как каждый шаг может обернуться столкновением.

Альтернативный подход мог бы заключаться в воздействии на сам Иран, снабжающий хуситов оружием и боеприпасами. Отсюда и угрозы Трампа сократить экспорт иранской нефти до минимума, лишив Иран доходов и возможности поддерживать своих прокси. Однако такой сценарий выглядит маловероятным, учитывая наличие у Ирана теневого флота, как и у России. Если в российском случае это сработало, не факт, что Трампу удастся добиться успеха в отношении Ирана. Финансовые сделки Ирана в значительной степени идут через Китай, и в условиях растущей напряженности с Китаем трудно представить, что Си Дзиньпин поддастся давлению Трампа.

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Мы вновь возвращаемся к началу, где Трамп угрожает Ирану вторжением в случае отказа от переговоров. У Трампа, кроме угроз, больше нет веса и рычагов давления на Иран.

Тут хотелось бы привести ситуацию декабря 2021 года, когда Россия формулировала ультиматумы НАТО по вопросам безопасности. Тогда ряд экспертов выдвигали три основных аргумента, почему Запад вряд ли отреагирует на эти требования. Первый — зависимость Запада от энергетических ресурсов России, второй — главная угроза для США — это Китай, которому сейчас не до России, и третий — политическая разобщенность внутри Запада. В последние годы мы видим, что новая администрация США хочет вывести свои войска из Европы и сфокусироваться на борьбе с Китаем.

Трамп обозначил свое намерение разместить войска в других регионах. Каждое новое правительство в США пересматривает расположение собственных вооруженных сил из-за нехватки ресурсов. В Вашингтоне звучат мнения, что Европа больше не является приоритетом. Трамп считает, что основная угроза исходит от Китая, и поэтому хочет, чтобы Европа сама начала вооружаться. Это, в свою очередь, освободит ресурсы для переброски американских войск в Индо-Тихоокеанский регион.

А что касается энергетических ресурсов, то последовали громкие обвинения в адрес Европы, что та закупает российскую нефть и газ за огромные суммы и тем самым способствует финансированию военно-промышленного комплекса России. Третье — политическая разобщенность — тоже проявляется, как в Европе, так и в самих Штатах, где растет недовольство среди граждан.

Про Иран можно сказать практически то же самое. В последние годы несколько ближневосточных стран начали налаживать дипломатические отношения с Ираном, в то время как идея США о создании «ближневосточного НАТО» против Ирана потерпела крах. Санкции против Ирана, как и против России, оказались неэффективными.

Прямое вмешательство США в дела Ирана может оказаться фатальным для американской гегемонии, ведь это предвещает утрату шансов на стратегическую борьбу с Китаем, который после 2030 года только укрепится, и США уже не смогут ничего с этим сделать. Нанести удар по Ирану также будет непросто, так как его склады и производства глубоко защищены в подземных укрытиях, и простые бомбардировки не дадут результата.

И, наконец, у Ирана появились гиперзвуковые ракеты, способные нанести удар даже по мощному авианосному флоту США, а перекрытие Ормузского пролива вновь вернёт американцев к очередям за бензином, заставив их по-новому оценить вклад Байдена в свою политику. Стратегический резерв нефти, истощённый до предела, может полностью обесцениться, что также может затормозить Трампа в его планах. Нельзя и забывать и о союзниках: России и Китаю будет выгодно помочь Ирану всеми доступными способами, тем более у них есть теперь и новое транспортное направление — «Север-Юг».

Те, кто находятся у руля Ирана, прекрасно осознают, что Трамп, обладая наполовину пустыми резервами и неэффективным давлением, скорее всего просто блефует. Вероятнее всего, американцы проведут несколько бомбардировок Йемена, а затем успокоятся. Трамп сможет представить это как свою победу в переговорах с Ираном, однако в условиях реальной дипломатии у него не остаётся козырей, как и было с Россией. По сути, это игра в карты, в то время как русские и иранцы играют в шахматы. Если хуситы каким-либо образом поразят авианосец Трампа, прогнозируемый блеф может обернуться крахом американской гегемонии на Ближнем Востоке.