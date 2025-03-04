В феврале 2025 года министр промышленности России объявил о планах возобновить его выпуск для установки на биплан АН-2, который активно используется в стране. Акцент сделан на модернизацию существующего парка АН-2 с помощью нового двигателя ТВД-10Б, что позволит запустить модернизированные самолеты уже летом следующего года.

Турбовинтовой двигатель, известный как ТВД-10, был разработан в Омском моторостроительном конструкторском бюро (ОКБ-29) в середине 1960-х годов. Он был ярко представлен на различных международных выставках, а в 1969 году его активно демонстрировали на знаменитом авиасалоне в Париже – Ле-Бурже. В рамках этого события близкомагистральный пассажирский самолет Бе-30, который был оснащен данным двигателем, получил высокую оценку экспертов и авиационных специалистов.

К сожалению, производство ТВД-10 было прекращено в 1990-х годах, однако в феврале 2025 года министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов сообщил в эфире телеканала «Россия 24» о планах возобновить его выпуск. Это вызывает интерес, особенно учитывая, что Бе-30 задумывался как замена легендарному АН-2, однако серийное производство самолета было завершено уже в 1970 году, и всего было построено всего семь экземпляров. В Омске продолжался выпуск модернизированной версии – ТВД-10М, предназначенной для морских катеров на воздушной подушке, за что ОКБ-29 было удостоено награды IV степени. Между тем, в Польше в период с 1984 по начало 1990-х годов также велось производство двигателя ТВД-10Б по советскому проекту. Эта версия имела более мощный взлетный винт, развивающий силу в 960 лошадиных сил, и в целом было выпущено около 500 единиц.

Теперь, спустя многие годы, российские инженеры намерены возобновить производство этого авиадвигателя для его установки на АН-2, который по-прежнему активно используется в нашей стране. Он применяется для выполнения разнообразных сельскохозяйственных работ, а также для транспортировки как пассажиров, так и грузов. На сегодняшний день в России насчитывается около 1,5 тысячи таких бипланов, многие из которых получили ласковое название «Аннушки», хотя народное наименование «кукурузник» также широко распространено. За последние 25 лет предпринимались различные попытки создать современные самолеты в замену АН-2, однако, к сожалению, большинство этих проектов завершались только выпуском нескольких демонстрационных образцов. В 2024 году планировалось запустить серийное производство нового летательного аппарата ЛМС-901 «Байкал», разработанного Уральским заводом гражданской авиации совместно с Московским авиационным институтом. Тем не менее, в феврале 2025 года выяснилось, что у нового самолета имеются конструктивные недостатки, устранение которых может занять до пяти лет.

Поэтому в настоящее время принято решение сосредоточиться на модернизации существующего парка АН-2 путем установки нового турбовинтового двигателя ТВД-10Б, производство которого будет восстановлено в России. Как заявил Алиханов, проект находится на стадии завершения, и уже следующим летом мы можем ожидать появления модернизированных «кукурузников» на семейных и профессиональных полетах.