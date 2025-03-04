Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В России восстановят производство советского авиадвигателя ТВД-10Б
В феврале 2025 года министр промышленности России объявил о планах возобновить его выпуск для установки на биплан АН-2, который активно используется в стране. Акцент сделан на модернизацию существующего парка АН-2 с помощью нового двигателя ТВД-10Б, что позволит запустить модернизированные самолеты уже летом следующего года.

Турбовинтовой двигатель, известный как ТВД-10, был разработан в Омском моторостроительном конструкторском бюро (ОКБ-29) в середине 1960-х годов. Он был ярко представлен на различных международных выставках, а в 1969 году его активно демонстрировали на знаменитом авиасалоне в Париже – Ле-Бурже. В рамках этого события близкомагистральный пассажирский самолет Бе-30, который был оснащен данным двигателем, получил высокую оценку экспертов и авиационных специалистов.

К сожалению, производство ТВД-10 было прекращено в 1990-х годах, однако в феврале 2025 года министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов сообщил в эфире телеканала «Россия 24» о планах возобновить его выпуск. Это вызывает интерес, особенно учитывая, что Бе-30 задумывался как замена легендарному АН-2, однако серийное производство самолета было завершено уже в 1970 году, и всего было построено всего семь экземпляров. В Омске продолжался выпуск модернизированной версии – ТВД-10М, предназначенной для морских катеров на воздушной подушке, за что ОКБ-29 было удостоено награды IV степени. Между тем, в Польше в период с 1984 по начало 1990-х годов также велось производство двигателя ТВД-10Б по советскому проекту. Эта версия имела более мощный взлетный винт, развивающий силу в 960 лошадиных сил, и в целом было выпущено около 500 единиц.

Теперь, спустя многие годы, российские инженеры намерены возобновить производство этого авиадвигателя для его установки на АН-2, который по-прежнему активно используется в нашей стране. Он применяется для выполнения разнообразных сельскохозяйственных работ, а также для транспортировки как пассажиров, так и грузов. На сегодняшний день в России насчитывается около 1,5 тысячи таких бипланов, многие из которых получили ласковое название «Аннушки», хотя народное наименование «кукурузник» также широко распространено. За последние 25 лет предпринимались различные попытки создать современные самолеты в замену АН-2, однако, к сожалению, большинство этих проектов завершались только выпуском нескольких демонстрационных образцов. В 2024 году планировалось запустить серийное производство нового летательного аппарата ЛМС-901 «Байкал», разработанного Уральским заводом гражданской авиации совместно с Московским авиационным институтом. Тем не менее, в феврале 2025 года выяснилось, что у нового самолета имеются конструктивные недостатки, устранение которых может занять до пяти лет.

Поэтому в настоящее время принято решение сосредоточиться на модернизации существующего парка АН-2 путем установки нового турбовинтового двигателя ТВД-10Б, производство которого будет восстановлено в России. Как заявил Алиханов, проект находится на стадии завершения, и уже следующим летом мы можем ожидать появления модернизированных «кукурузников» на семейных и профессиональных полетах.

#новости #авиация #история #самолетостроение #антон алиханов #авиадвигатель #ан-2 #бе-30 #окб-29 #твд-10б
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты рассказали, чем GTA 5 Enhanced лучше GTA 5 Legacy
9
Microsoft добавила модели Core 8-го, 9-го и 10-го поколений в список поддерживаемых Windows 11 24H2
3
Eurasiantimes: Эксперты сомневаются, что Россия разработала «уникальную» ракету
2
Через Microsoft Copilot больше нельзя получить скрипты активации Windows 11
+
Google Chrome для Android переходит на полноэкранный режим в новом обновлении
3
За последнюю неделю средняя цена продажи видеокарт Geforce на Mindfactory выросла более чем вдвое
4
Спрос на Radeon RX 9070 XT в полтора раза выше, чем на базовую версию
34
AMD сочла нужным воздержаться от выпуска эталонных видеокарт в семействе Radeon RX 9070
2
Игра «Star Wars Outlaws» бьёт рекорд онлайна в Steam, в основном, благодаря скидкам
1
Видеокарты AMD с RDNA 4 обеспечат значительные улучшения в кодировании и трассировке лучей
2
GMKtec представила первый мини-ПК с процессором Ryzen AI Max+ Pro 395
+
WSJ: Пентагон предупредил правительство Мексики о готовности начать военную операцию в стране
5
Xeon E5-2687W V4 сумел всего на 81% раскрыть потенциал GeForce RTX 5070 Ti
18
Энтузиаст с помощью нейросетей снял трейлер Doom 2 в стиле 80-х
+
Ждёт ли фанатов Radeon RX 9070 разочарование, и есть ли у NVIDIA запас видеокарт GeForce RTX 5070
2
ASUS выпускает новые BIOS для материнских плат AM5, улучшающие совместимость с чипами 9000X3D
+
Монетизация в Twitch станет доступна большинству стримеров в течение 2025 года
+
Зеленский сообщил о готовности подписать с США сделку о полезных ископаемых
9
Windows 11 обошла Windows 10 по доле пользователей в Великобритании, но на мировом рынке отстаёт
2
Монитор Dell U2725QE с 27-дюймовой 4K-панелью IPS Black и широким набором портов оценили в $645
+

Популярные статьи

МиГ-1.44 «МФИ» - самый амбициозный истребитель своего времени и первый самолёт 5-го поколения
10
Итоги гоночного уик-энда 1-2 марта
+
На Международной космической станции сформировалась небольшая уникальная микробная экосистема
2
Большая подборка произведений, которая позволит вам познакомиться с жанром киберпанк
17
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
98
Мысли о современных документах, форматах бумаги и печати
14
Подборка самых интересных в истории российского телевидения ночных программ
10

Сейчас обсуждают

Yвесёделерчuk
02:18
Эталонный крипторезерв Навального
Toyota может вернуться в РФ — руководство компании провело встречу с российскими дилерами
Коля Попов
02:00
А зачем лезть в консоль, которая исправно работает и не шумит? Не нужно думать что все кругом идиоты
Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
Gamandril
01:59
И зря наверное. Жидкий металл ставить с маской и покрытием лаком не мгновенное действие и это все равно что комп собрать с распаковкой всего и вся. Занимает кучу времени, а эффект долговременный, точн...
Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
DIP32
01:47
Диванный каклоэксперт привычно зеркалит свою укродействительность на Россию ?))) Или это беглый либераст из Израиля вещает ?))) Герой штурма верхнего Ларса)))
19FortyFive: ПАК ДА заменит Ту-95 в ВКС России
Gamandril
01:29
Хаха, ну может быть. Просто я собирал компы и чинил их соответственно в фирме по гарантии что приносили. И вот был случай когда комп все выключался непонятно отчего. Вроде бы все в порядке с ним. Я по...
Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
Тимофей Салтаев
01:17
Когда же люди поймут что лучше в моменте ужаться в проце памяти или внешнем виде пк и взять самый дорогой компонент лучше, можно было бы взять условный 5500 тысяч за 6 8 и ссд за 3 4 и уже бы 10к на в...
Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
Тимофей Салтаев
01:15
Ссд за половину стоимости видеокарты, это, просто, охренено. Да ведь купить что то не дорогое тысячи за 3 и потом докупить еще один накопитель но при этом взять видюху на класс выше не не. Взять ссд ...
Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
Waramagedon
01:14
А новые тесты, что дадут? Результаты уже не изменить.
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
Михаил Алёшин
01:08
эТО ПОБЕДА !
В Эстонии из-за роста цен на электроэнергию приостановил работу крупнейший в стране завод
sboxx
00:59
очередной драг нах ... обломать рога на Востоке? На этот раз там останется только лунный пейзаж
ZTE представила игровые смартфоны Nubia Neo 3 с RGB-подсветкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем