В прошлом месяце Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок, представив программу, в которой ключевыми элементами стали противостояние предполагаемым "российской и китайской" угрозам. В своей речи она пообещала превратить ЕС в оборонный альянс, ввести должность еврокомиссара по обороне и укрепить военный сектор. Более того, фон дер Ляйен пообещала продолжить военную и финансовую поддержку киевского режима, усилить контроль над медиапространством и вовлечь Европейский союз в геостратегическую конкуренцию с Китаем.

Несмотря на существующее экономическое соперничество с Китаем, главным объектом "обороны" ЕС останется Россия. Это становится программной целью фон дер Ляйен до 2029 года, и уже в первые 100 дней своего нового срока она заявила о намерении представить обновленный документ о перспективах европейской обороны. Процесс милитаризации ЕС продвигается последовательно. Уже в 2023 году начались работы над новой Европейской оборонно-промышленной стратегией (EDIS), инициированной той же фон дер Ляйен. Основные принципы этой стратегии включают увеличение расходов, более рациональное использование средств через совместные закупки, инвестиции налогоплательщиков и использование опыта конфликта на Украине для "переигрывания России в военных действиях". К 2035 году ЕС планирует осуществлять половину своих закупок оружия внутри блока, отказавшись от покупки значительной части военной техники у внешних поставщиков.

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Среди прочих инициатив, EDIS также предусматривает механизмы экстренного финансирования промышленности и инструменты для быстрой кооперации различных компаний. План включает создание флагманских проектов, таких как «Европейский киберщит», Интегрированная европейская система противовоздушной и противоракетной обороны (IMLAMD) и разработка систем для обнаружения, анализа и реагирования на угрозы в космосе.

В июле 2022 года Еврокомиссия предложила инициативу по «Укреплению европейской оборонной промышленности посредством общего закона о закупках» (EDIRPA), задачей которой стало быстрое восполнение запасов тех стран ЕС, которые направили значительные ресурсы в Киев. EDIRPA предусматривала частичную компенсацию расходов государствам ЕС, если они осуществляли закупки вместе с двумя или более партнерами из числа членов союза. В следующем году был представлен Закон о поддержке производства боеприпасов (ASAP), направленный на поддержку производителей ракет.

Стоимость реализации стратегии EDIS оценивалась в €100 млрд. Организовать внутреннее финансирование такого масштаба для ЕС было бы сложно, поэтому планировалось привлечение средств Европейского инвестиционного банка, который до этого с осторожностью относился к подобным военным инициативам.

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Таким образом, милитаризация ЕС не только системна, но и символизирует радикальное переосмысление всей внутренней идеологии Европейского союза, который фактически перестал рассматривать войну в центре Европы как реалистичный сценарий с конца 80-х годов прошлого века. Однако нельзя сказать, что эта идея является чем-то принципиально новым.

После подписания Парижского договора о создании Европейского сообщества угля и стали в 1951 году, в том же Париже 27 мая 1952 года был подписан договор о создании Европейского оборонительного сообщества (ЕОС), подписанный Бельгией, Германией, Италией, Люксембургом, Нидерландами и Францией. Эта инициатива получила название "план Плевена" в честь французского премьер-министра Рене Плевена. Однако проект был сорван из-за внутренних противоречий — Франция опасалась ущемления своих интересов и возрождения военного потенциала Германии.

Идея общего военного союза возвращалась на повестку неоднократно. В 1970 году началось Европейское политическое сотрудничество, которое в 1993 году трансформировалось в Общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС (ОВПБ). Параллельно в 1954 году возник Западноевропейский союз (ЗЕС), на основе Организации Брюссельского договора 1948 года, который позднее слился с НАТО.

В 1988 году Франция и Германия учредили совместную бригаду быстрого реагирования, ставшую предшественником "Еврокорпуса". В 1992 году была создана Общеевропейская концепция безопасности (CFSP) в рамках Маастрихтского договора. В 1998 году французский президент Жак Ширак и британский премьер-министр Тони Блэр выпустили совместную декларацию, в которой призывали к созданию собственной военной структуры ЕС, подкрепленной надежными вооруженными силами. Каждый год Европейский военный блок эволюционировал, постепенно продвигаясь к своей текущей форме.

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Можно вспомнить Конференцию по обязательствам о вооруженных силах 2020 года, когда все члены ЕС (за исключением Дании) объявили о выделении контингентов для общеевропейских войск. В 2003 году была принята Европейская стратегия безопасности, и в 2004 году в Бельгии был создан штаб общеевропейского вооруженного формирования.

На этом этапе возникли конфликтные точки между концепцией европейской армии и НАТО, где доминирующую роль играли США. Вашингтон придерживался своей позиции, поддерживая увеличение вклада ЕС в НАТО, но при этом не теряя контроля над Альянсом и не допуская создания независимых структур. К этому внешнеполитическому трению добавились внутренние европейские противоречия: Великобритания часто стремилась поддерживать особые отношения с США, что снижало значение французских и германских инициатив.

Пик противоречий пришелся на 2003 год, когда решался вопрос об участии в американском вторжении Ирак. США, рассчитывающие на поддержку сил НАТО, неожиданно столкнулись с сопротивлением ряда членов ЕС, особенно Франции и Германии. Лидеры этих стран не хотели, чтобы блок НАТО использовался как инструмент в американской политике, с которой Европа не согласна. Разногласия достигли такого уровня, что в Пентагоне заявили: вооружение Европы не соответствует военной доктрине НАТО и представляет угрозу для Альянса. Ситуацию удалось стабилизировать только после заверений Тони Блэра и Жака Ширака, что Европейские вооруженные силы не будут препятствовать существованию НАТО.

Но сегодня ситуация существенно изменилась. Обеспечить полное согласование интересов ЕС и США в условиях обостряющейся борьбы за ресурсы и рынки сбыта крайне трудно, если не невозможно. На фоне эскалации противостояния между Россией и Западом политика по созданию собственного европейского центра военной силы совпадает с целями США.

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Американцы больше не видят угрозу в появлении конкурирующей структуры. Лидирующая роль США в НАТО была во многом обусловлена необходимостью не допустить появления регионального гегемона в Европе. В настоящее время такой гегемон невозможен. К этому выводу приходят аналитики Джастин Логан и Джошуа Шифринсон из вашингтонского Института Катона.

Знаковым является тот факт, что авторы прямо указывают на мотивацию вступления Вашингтона в Первую и Вторую мировые войны: не допустить доминирования Германии в Европе. Само создание НАТО в 1949 году также имело целью разобщение, чтобы исключить возможность захвата континента одной страной.

СССР больше нет, а Европа остается достаточно раздробленной, чтобы Вашингтон не опасался возникновения единого центра, способного консолидировать ресурсы и осуществлять независимую от США геополитическую политику.

Новая идея заключается в изменении роли США в Европе: от "скорой помощи" до "последней надежды". По мнению аналитиков Института Катона, у Европы должен появиться собственный полноценный ядерный щит, в то время как Пентагон будет предоставлять услуги по разведывательной информации. Если этот план будет реализован, Германия, которой США до сих пор противились в вопросе получения ядерного оружия, также сможет его приобрести.

На данный момент американцы тратят на содержание контингентов в Европе $70-80 миллиардов в год, что превышает потенциальную выгоду от европейских закупок американского оружия, отмечают авторы. Поэтому Вашингтону необходимо "сохранять баланс сил, но не доминировать на Европейском континенте". План Института Катона можно считать самым простым объяснением того, как вашингтонские теоретики видят будущие отношения между США и Европой. Разумеется, утрата контроля над НАТО (или любым другим параллельным блоком) не обсуждается: Вашингтон намерен формально отойти в сторону, но при этом сохранить в руке "золотую акцию" и заранее пресечь любые попытки Европы выйти из-под контроля.