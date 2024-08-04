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В Курганской области запущено новое производство оборонно-промышленного комплекса

Правительство Курганской области: на курганском оборонном предприятии НПО «Курганприбор» запустили в работу новое производство, которое позволило создать 70 новых рабочих мест.
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В конце июля 2024 года в России начали функционировать новые мощности по производству деталей для оборонно-промышленного комплекса. Этот современный цех был открыт на территории предприятия «Курганприбор» при участии губернатора региона Вадима Шумкова. Осенью планируется ввод в эксплуатацию еще одного подобного объекта, что в итоге увеличит общую площадь трёх новых зданий, построенных в 2023-2024 годах, до 4,5 тысячи квадратных метров.

Губернатор подчеркнул, что проект получил государственную поддержку и оснащён современным оборудованием, а также создаст десятки новых рабочих мест с высокой заработной платой. В новом производственном парке намечено установить 55 новых станков, большая часть из которых уже размещена на своих местах. «Курганприбор» продолжает двигаться вперёд, восстанавливая свои позиции, которые он занимал в советское время. Это предприятие было основано в 1942 году и первоначально носило название Курганский механический завод №603. С тех пор завод успешно выполнял оборонные контракты, производя продукцию с превышением плана.

К середине XX века «Курганприбор» расширил ассортимент, начав производство для автотракторной промышленности и сельского хозяйства. В 1973 году, после объединения механического и приборостроительного заводов, было создано производственное объединение «Курганприбор», на которое возложили выполнение широкого спектра заказов. В этот период была построена новая инфраструктура — современные цеха и административные здания.

В производственной линейке завода можно было найти не только оборонные товары, но и электротехнику, магнитофоны «Аэлита», гирлянды, фотоаппараты и даже игрушки для детей. Среди спецзаказов была разработка уникального электронного расходомера крови, который был создан в начале 1970-х годов.

На вершине своего развития «Курганприбор» достиг наибольших показателей в середине 1980-х, когда число работников составило 8 тысяч. Однако с окончанием холодной войны и снижением оборонных заказов производство начало постепенное сокращение. Гражданское направление также утратило прежнюю эффективность.

После распада Советского Союза завод выделили в отдельное государственное предприятие. Тем не менее, экономические изменения в стране оказали на него негативное влияние: в 1990-е годы производство практически остановилось, а в марте 2002 года «Курганприбор» объявили банкротом, что привело к опасениям о его ликвидации и исчезновении с карты промышленности.

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Несмотря на серьёзные проблемы, новая команда управленцев сумела сплотить усилия с местными властями и спасти завод от полного закрытия. В 2004 году предприятие вновь начало выпуск продукции, а за следующие десять лет объемы производства выросли в 50 раз. В 2000-е годы было перевезено около 1,5 тысячи единиц оборудования с других обанкротившихся заводов, что позволило запустить производство новых товаров.

К 2019 году, в рамках масштабной программы модернизации, были реконструированы и полностью освоены все производственные площади АО «НПО «Курганприбор». За последние пять лет было открыто несколько новых цехов, а в 2021 году стартовало уникальное импортозамещающее производство полистирольной плёнки с мощностью 16,5 тысячи тонн в год.

На церемонии открытия нового производства в августе 2024 года директор завода Фёдор Колосовников отметил, что по многим показателям, включая численность работников, «Курганприбор» практически достиг уровня своего пикового состояния в 1986 году.

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