Глава регулятора, Джером Пауэлл, выразил свою личную точку зрения относительно невысокой вероятности повышения процентной ставки в текущем году. Данные фьючерсов на ставку, торгуемые на CME Group в Чикаго, свидетельствуют о том, что трейдеры ожидают лишь одного возможного снижения базовой ставки в ноябре, после завершения американских президентских выборов.

Но на самом деле ситуация сложнее: инфляция в США вышла из-под контроля, о чем говорят миллионы американцев в социальных сетях. За последние три года средний чек в супермаркете для потребителя увеличился на 75%. С начала 2020 года цены на бензин удвоились, а базовая процентная ставка ФРС США также поднялась вдвое. Инфляция неуклонно нарастает даже при высоких процентных ставках ФРС США. Регулятор вынужден увеличивать покупку долговых бумаг Министерства финансов США, что приводит к поступлению в экономику все большего объема долларов. Однако спрос со стороны сторонних инвесторов на облигации Минфина США снижается быстрее, чем увеличивается спрос со стороны ФРС США.

В итоге процентные ставки по облигациям остаются на высоком уровне, а затраты на обслуживание государственного долга становятся все более значительными для американского бюджета. Расходы только на проценты приближаются к уровню расходов на социальное обеспечение американцев.

Изначально ФРС США должна была повысить базовую ставку, чтобы сделать облигации Минфина США более привлекательными. Но такой шаг мог бы усугубить общую долговую проблему. В настоящее время доходность по 10-летним облигациям США составляет 4,6%. По оценкам JP Morgan Chase, только при доходности 8% эти бумаги могли бы заинтересовать других инвесторов, кроме ФРС США.

Это лишь один из аспектов, что показывает сложность положения США. Доллар в течение длительного времени являлся фактором роста экономики, обеспечивая США непреходящее преимущество перед другими странами. Даже сейчас, при колебаниях на Уолл-стрит, падении цен на акции и облигации, падении биткоина и многих криптовалют, глобальные инвесторы стремятся вложиться в доллар США.

Индекс доллара DXY вырос с начала года на 4,34%. Американская валюта укрепляется, однако внутри страны инфляция набирает обороты – это парадокс, который серьезно давит по экономике США.

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Сильный доллар неспособен спасти промышленность США. Ее доля в ВВП страны составляет всего 11%, и продолжает сокращаться. В то время как в мире этот показатель равен 16%, а в Китае – 28%.

ВВП США все больше становится зависимым от уровня потребления американцев, которое, в свою очередь, сокращается из-за неконтролируемой инфляции.

Политика ослабления доллара не срабатывает – для этого необходимо ввести валютный контроль, что означало бы отказ от статуса доллара в качестве глобальной резервной валюты. Снижение курса доллара способствовало бы повышению конкурентоспособности продукции, производимой в США, однако данный шаг невозможен.

Крепкий доллар мог бы стимулировать потребление американцев, но для этого нужны более доступные кредиты. Снижение процентной ставки, однако, привело бы к ухудшению долгового кризиса, поскольку глобальные инвесторы потеряли бы интерес к облигациям, выпущенным ФРС США.

В США отмирает консьюмеризм, который долгое время диктовал темпы экономического развития. Это, в свою очередь, ставит под угрозу саму американскую экономику. С высоким уровнем инфляции, стремительным ростом государственного долга, хроническим дефицитом бюджета и отрицательным торговым балансом, при укреплении доллара, высоких процентных ставках и снижении потребления – американцы оказываются в замкнутом круге, из которого нет выхода.