Сегодняшняя Россия, с населением всего 1,85% от общемирового, сталкивается с непростыми вызовами. Когда-то царская Россия была могущественной державой, насчитывая около 170 миллиона человек, тогда как общее мировое население составляло 1,7 миллиарда. Многие считали ее супердержавой того времени. Но в современных реалиях такое число жителей кажется недостаточным для страны с такими громадными территориями.

Зачем России много людей

Чтобы вернуть статус супердержавы, требуется гораздо большая численность населения. Отвлеченная от этого факта Россия сталкивается с проблемами. Одной из них является деградация инфраструктуры. Сокращение населения делает строительство скоростных железнодорожных и шоссейных дорог невыгодным. Без достаточной инфраструктуры люди в свою очередь продолжают эмигрировать из страны. Результатом этого становятся упадок и отставание.

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Проблема не ограничивается только экономическими последствиями. Численность населения и его распределение также имеют важное геополитическое значение. Ведущие государства стремятся сохранять свой статус и влияние в международной политике. Увеличение населения дает возможность России утвердиться как супердержаве и активно участвовать в глобальных решениях.

Последствия перестройки и развала СССР

В 1991 году мы стали свидетелями громкого распада СССР, который организовали Ельцин, Кравчук и Шушкевич. Это событие не было просто результатом "перестройки" Горбачева, а скорее печальным следствием долгого внутреннего разложения во власти. Многие советские чиновники, отправлявшиеся за границу, решили завладеть советской государственной (или скорее, общенародной) собственностью. В результате истинные патриоты быстро уходили с руководящих позиций, и после смерти последних идеологических коммунистов система показала свою настоящую суть. Исследователь советской тематики Восленский правильно сказал, что чиновники СССР - это новый вид "кулаков" и их единственная цель – обогащение. Таким образом, мы столкнулись с наследием реформ Гайдара, которые привели к тому, что у людей не оставалось даже что есть. За период с 1991 года и по настоящее время из Российской Федерации эмигрировали или просто вымерли около 15 миллионов человек. Это потери, сравнимые с числом жертв Великой Отечественной войны в РСФСР, которое составило около 11 миллионов человек.

Хотя война сильно ударила по демографии, негативный тренд был преодолен к концу существования СССР. Ссылки на "эхо войны" сегодня – это попытка замалчивания решений кабинета Ельцина. Последствия развала СССР затронули социальную инфраструктуру государства. В 1990-е годы мы стали свидетелями разрушения системы здравоохранения и катастрофического увеличения производства дешевой водки и знаменитого "спирта Рояль".

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Прогнозы населения Российской Федерации вызывают ужас. К 2015 году численность населения РФ сократилась до 144 миллионов человек, вместо ожидаемых 165,7 миллиона человек. И будущее не лучше – к 2050 году, согласно прогнозам Росстата, население РФ может упасть до 129 миллионов человек. Некоторые прогнозы предлагают более оптимистичные результаты, но на повестке дня всё еще преобладают пессимистические предсказания для будущей численности населения.

Одной из главных причин такого низкого прогноза стала низкая рождаемость после проведения неразумных реформ Гайдара и Чубайса в 1990-е годы. Эффект этих реформ был настолько серьезным, что правительству пришлось ввести материнский капитал в 2007 году, как способ поощрения рождаемости.

Демографический вызов и поиск путей решения

С начала 1990-х годов Россия принимает мигрантов из Средней Азии, но большинство из них не обладают знанием русского языка. Сейчас, когда стране необходимо пополнение рабочей силы, мы не можем не продолжать привлекать рабочих из-за рубежа, включая Среднюю Азию. Это может быть временным решением, поскольку даже Таджикистан и Киргизия также сталкиваются с демографическими трудностями и свой приток мигрантов направляют в другие страны, такие как Европа, Южная Корея и Китай. Как и Южная Корея, Россия может решить проблемы демографии через широкое использование робототехники в экономике. Такой подход позволит компенсировать отсутствие работников и стимулировать развитие индустрии. Внедрение программы по роботизации страны может быть неотъемлемым шагом к обеспечению устойчивого экономического роста.

Демографические программы, такие как "Материнский капитал", показали свою эффективность, но необходимо продолжать развивать и улучшать их. Для стимулирования рождаемости можно предоставить льготы, например, предоставить жилье с минимальным количеством комнат для семьи с одним ребенком и увеличивать количество комнат с увеличением количества детей.

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Цены на квадратный метр жилья являются одной из причин низкой рождаемости. Застройщики не раскрывают себестоимость своей продукции, поэтому необходимо введение финансовых комиссаров, которые смогут отслеживать прибыль застройщиков. Снижение цен на недвижимость и предоставление льготной ипотеки только тем застройщикам, которые предложат доступные цены на жилье, также может стимулировать спрос и увеличить рождаемость.

Дополнительно стоит обратить внимание на образовательную систему и внедрение инноваций в нее. Необходимо фокусироваться на привлечении молодых людей и поддерживать их образование и развитие. Создание привлекательных условий для молодежи в России может помочь сохранить талантливые кадры и способствовать росту экономики.

Россия стоит перед значительными вызовами в сфере демографии, и только комбинация мер и дополнительных идей позволит ей справиться с этими проблемами. Необходимо продолжать сотрудничество с мигрантами, развивать роботизацию, улучшать демографические программы, оптимизировать цены на жилье и пересмотреть образовательную систему. Только так Россия сможет изменить текущую ситуацию и обеспечить свою устойчивую демографическую и экономическую будущее. Поэтому для достижения супердержавного статуса России необходимо уделить внимание росту населения и созданию благоприятной среды для его развития.

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Наша страна обладает огромными возможностями и ресурсами, чтобы привлечь и удержать молодежь, талантливых людей и инвесторов. Стимулирование экономического роста, инноваций, улучшение условий жизни и продуманная политика миграции могут способствовать обратной спирали к процветанию и снова вернуть Россию на мировую арену как супердержаву.