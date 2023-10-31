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Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы

Тяжелый транспортный самолет "Слон" - один из перспективных проектов гражданской авиации, над которым работают специалисты ЦАГИ. Сейчас проводится совершенствование его аэродинамической компоновки и апробация ряда новых технических решений. Работы выполняются по государственному контракту с Минпромторгом в рамках НИР "Технологии-транспорт-2".
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В эпоху, когда в воздухе России господствовал монстр-транспортник Ан-124 "Руслан", началось проектирование нового - Ил-106. Но проект был остановлен после распада СССР. К тому времени, конечно, "Руслан" всё ещё удовлетворял потребности.

В 2018 году главный конструктор ПАО "Ил" Н. Таликов объявил о создании нового транспортного самолета, который сменил бы трудягу "Руслана".

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Процесс осложнился так как "Руслан" выпускался на украинских мощностях, а также самолет использовал украинские двигатели. В 2015 году Украина остановила партнерство с Россией в сфере самолетостроения. Попытки возобновить производство "Руслана" в России и производство двигателей к нему (Д-18Т) проходят успешно, но российским инженерам пришлось разрабатывать новый транспортный самолет с нуля. В настоящее время у России нет аналогов "Руслану".

Свободная ниша 

Ближайшим конкурентом является американский военный самолет Lockheed C-5 Galaxy, который имеет схожие характеристики. В отличие от Ан-124, Lockheed C-5 Galaxy является исключительно военным самолетом. "Транспортниками", широко применяемыми для грузовых перевозок, являются Boeing-747-8F и Airbus-A380-800F. Получается, что ниша тяжелый транспортных авиа судов для гражданской авиации свободна.

Идея создания этой машины возникла благодаря запросу авиаперевозчика «Волга-Днепр», которой был нужен грузовой самолет, способный перевозить до 100 тонн грузов. А в 2016 году в ЦАГИ зародилась идея проекта "Слон", заказчиком которого выступал Минпромторг. При проектировке нового транспортного самолета был учтен опыт модернизации Ан-124-100М и создания Ил-78М-90А. Также учтены предыдущие проекты, включая М-60, созданный КБ Мясищева в конце 80-х годов.

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Разработчики столкнулись с некоторыми сложностями при создании нового самолета. Прежде всего, была проблема с двигателями. Создать двигатель, сопоставимый с теми, что устанавливают на «Boeing», пока не получается. Однако, активно идут работы над разработкой нового двигателя ПД-35, который планируется установить на двухмоторную версию Ил-96. Это приведет к увеличению скорости и грузоподъемности.

Несмотря на сложности, новый самолет уже показал отличные результаты в тестах. Средняя скорость полета до 870 км/ч и возможность перевозки до 180 тонн груза на расстояние до 7 тыс. км – это действительно впечатляет. К тому же, самолет может использовать обычные аэродромы, что еще больше упрощает его эксплуатацию.

Характеристики конструкции

Если вы когда-либо видели самолет Ан-124, то, вероятно, заметили огромное сходство внешности с нашим "Слоном". Однако, несмотря на первое впечатление, эти два самолета на самом деле совершенно разные. Фюзеляж "Слона" образован пересечением двух окружностей, создавая увеличенную высоту отсека до 5,2 метров. Теперь можно поднять грузы на целых 4,01 метра выше, опираясь на тельферы. 

Главная нагрузка ложится на середину фюзеляжа, а все остальные элементы крепятся к ней. Это делает конструкцию простой и делает возможным использование меньшего количества деталей. Не стоит забывать, что впереди ждут еще доработки, и внешний облик самолета может измениться.

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Планируется два различных варианта фюзеляжа. Первый, шириной 5,3 метра, предназначен для перевозки стандартных палет и контейнеров. Второй, шириной 6,4 метра, рассчитан на технику, размещаемую в два ряда. Вес пустого самолета с "узким" корпусом составляет 214,31 тонны, а с "широким" - 222,3 тонны.

Но главное - это грузоподъемность. "Слон" сможет перевезти до 150 тонн груза. Для этого предусмотрены рампы как в передней, так и в хвостовой части фюзеляжа, которые во время полета плотно закрываются обтекателями. И вершина фюзеляжа будет оборудована направляющими под тельферы. 

За кабиной есть спецпомещение для сопровождающего грузы персонала. Здесь будут поддерживаться комфортные условия. Шасси самолета состоит из пары рулевых опор в носовой части и по семь на правом и левом бортах, что позволяет изменять клиренс и наклонять машину в нужном направлении.

Перспективы «Слона», состояние проекта на сегодня

Разработка новейшего самолета "Слон" продолжается, однако проект столкнулся с препятствиями. Одной из ключевых сложностей является создание мощного двигателя ПД-35. Но в Ростехе заявили, что результаты превзошли ожидания, а испытания — продолжаются. НПК "Пермские моторы" является ключевым игроком в разработке данного двигателя. Силовой агрегат предполагалось представить на авиасалоне МАКС-2023, но событие было отменено. Поэтому мы будем ждать демонстрации пред серийного образца в 2025 году.

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Пока что продвижение проекта "Слон" находится на начальном этапе исследований, связанных с аэродинамикой, включая продувку в дозвуковой и трансзвуковой трубе. Также были проведены расчеты летно-технических параметров самолета. К сожалению, на сегодняшний день нет свежей информации о состоянии проекта.

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Помимо "Слона", существуют и другие версии транспортных гражданских авиа судов. Это может принести некоторую оптимистическую нотку в ожидании. Мы надеемся, что в ближайшем будущем будет предоставлено больше информации о прогрессе проекта "Слон".

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Теги

россия технологии самолет проект ан-124 &quot;руслан&quot; ан-124 пд-35 д-18т слон цаги
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