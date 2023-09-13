АЭС «Аккую» — это не только первая атомная электростанция в Турции, но и крупнейшая атомная стройка в мире на текущий момент. Одновременно сооружается 4 энергоблока с самыми современными реакторами российской разработки ВВЭР-1200.

На первый взгляд, строительство атомных электростанций может показаться скучным процессом, связанным с техническими деталями и международными договоренностями. Но Росатом, госкорпорация, которая занимается разработкой и эксплуатацией атомных станций, решила изменить эту стереотипную картину.

Недавно генеральный директор Росатома, Алексей Лихачёв, на Восьмом Восточном экономическом форуме, поделился новостями – компания уже заключила контракты с несколькими государствами по поводу использования проектного шаблона АЭС «Аккую».

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Одним из самых значимых проектов компании является постройка АЭС «Аккую» в Турции. Он является не просто атомной электростанцией, но крупнейшим атомным проектом на планете на данный период времени. Здесь возводится 4 энергоблока с применением новейших реакторов российского производства ВВЭР-1200.

Это стандартный проект Build-Own-Operate, означающий, что Российская Госкорпорация не только строит атомную станцию, но и обеспечивает ее эксплуатацию и производство электроэнергии. Сейчас компания ведет переговоры с несколькими государствами, чтобы распространить этот подход и найти партнеров по всему миру.

Особенностью строительства АЭС «Аккую» является его финансирование российской стороной. Промышленное предприятие «Аккую нуклеар», владеющая данным объектом, будет заниматься всеми этапами создания и эксплуатации энергостанции. Росатом, являющийся мажоритарным акционером компании, будет участвовать во всех процессах – от проектирования до вывода из эксплуатации.

Платформа АЭС «Аккую» уже привлекла внимание многих стран, и они начинают понимать преимущества этого проекта. Это может стать лидирующим примером сотрудничества между Россией и другими государствами в сфере энергетики.