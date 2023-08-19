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Подготовка к 1 сентября и начало учебы без боли

Уже через три недели дети вернутся в школу. Как настроить ребенка на учебу, наладить его режим и отправить на занятия в хорошем настроении
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Лето — это время, когда дети наслаждаются свободой, подольше проваляться в постели и засыпать поздно. Но приближается сентябрь, и пора настроиться на учебный режим. Как убедить вашего подростка идти ложиться раньше и вставать пораньше? Давайте рассмотрим несколько шагов, которые помогут вам подготовить ребенка к новому учебному году.
Шаг первый. Занятые дни на каникулах
Чтобы дети привыкли к режиму учебы, можно запланировать интересные активности в свободное время. Например, предложите ребенку пойти в бассейн или на рыбалку, если они проводят лето в деревне. Активное утро добавит энергии и аппетита к обеду, и ваш подросток с удовольствием пойдет спать не слишком поздно.
Шаг второй. Интеллектуальное развитие
Создайте обстановку, похожую на учебную среду, чтобы дети могли настроиться на учебу. Например, сходите с ними в музей или на интересную экскурсию по теме, которая их вдохновляет. Если вы заняты работой, предложите бабушке или друзьям погулять с детьми. Такие поездки помогут подготовить их к интеллектуальной работе и заставят дни перед учебой пройти интересно и насыщенно.
Шаг третий. Покупка школьных принадлежностей
Пусть выбор школьной формы, рюкзака и канцелярии станет важным делом для вашего ребенка. Вместе выбирайте предметы, которые ему нравятся и подходят по качеству. Это поможет ему сосредоточиться на предстоящей учебе и настроится на нужный лад.
Шаг четвертый. Новый этап в жизни
Пусть возвращение в школу ассоциируется для вашего ребенка с новым этапом в жизни. С акцентом на его повзрослевание, расскажите ему о новых возможностях, которые откроются перед ним. Если он переходит в новую школу, подчеркните его новые обязанности — самостоятельные походы в школу, выбор обеда и изучение новых предметов. Помогите ребенку осознать, что это будет интересно!
Шаг пятый. Решаем задачи
Для поддержания интеллектуальных навыков предлагайте ребенку решать интересные задачи или играть в настольные игры с интеллектуальным компонентом. Это поможет ему вернуться к учебе, даже если он сопротивляется вспоминанию школьной программы.
Но не стоит забывать, что каникулы — время отдыха. Поэтому не перегружайте ребенка слишком интенсивной подготовкой. Обеспечьте ему интересную и разнообразную программу, чтобы он мог понемногу настраиваться на школу.
Подготовка к новому учебному году — это важный момент в жизни вашего ребенка. Помогите ему осознать это и настроиться на положительный настрой. Что бы вы ни делали, помните, что каждый ребенок уникален и требует индивидуального подхода.

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