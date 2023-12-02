WhatsApp теперь позволяет вам скрывать ваши закрытые чаты за секретным кодом
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WhatsApp внедряет новый метод сокрытия закрытых чатов от несанкционированного доступа. Вместо отображения папки закрытых чатов рядом с обычными разговорами пользователи теперь могут скрывать эти чаты за выбранным секретным кодом.
Как продемонстрировала Meta, секретный код может состоять из буквенно-цифровых символов, специальных символов и эмодзи. Пользователи будут вводить этот пароль в строку поиска WhatsApp, чтобы незаметно получить доступ к своим закрытым чатам. Это изменение направлено на то, чтобы другие пользователи не могли обнаружить существование закрытой папки чата при доступе к телефону.
Кроме того, WhatsApp предлагает возможность отображать закрытые чаты в списке чатов, если это предпочтительнее. Закрытые чаты были первоначально представлены в мае, позволяя пользователям защищать разговоры в папке, доступной исключительно с помощью отпечатка пальца, распознавания лица или пароля. Кроме того, пользователи теперь могут заблокировать чат, долго нажимая на диалог, вместо того, чтобы обращаться к настройкам чата.
Meta начинает внедрение секретных кодов сегодня, а глобальная доступность ожидается в ближайшие месяцы.
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