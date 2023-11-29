Австралийские бойцы Джейми Малларки и Шеннон Росс, а также новозеландский полусредневес Кевин Юссе подтвердили свое участие в UFC Fight Night 33 на Apex в Лас-Вегасе 9 декабря (10 декабря в Австралии).



Малларки, легковес с Центрального побережья, одержал недавнюю победу над Джоном Макдесси на UFC 293 в Сиднее и должен встретиться с Насратом Хакпарастом, ветераном, проведшим 11 боев. Росс, родом из Квинсленда, нацелен на свою первую победу в UFC в третьем бою против Пак Хен Сона. Перспективный боец полусреднего веса Джоссе, тренирующийся в City Kickboxing gym в Окленде, планирует сразиться с Сон Кенаном.

Эти спортсмены примут участие в предварительных поединках, предшествующих главному турниру в легчайшем весе, с участием Сон Ядонга и Криса Гутьерреса.Первоначально мероприятие планировалось провести в Шанхае в качестве возвращения UFC в Китай после Covid-19, но в середине ноября все мероприятие было перенесено в Лас-Вегас.

Малларки, партнер по тренировкам чемпиона в полулегком весе Алекса Волкановски, стремится восстановиться после прерванной победной серии из двух боев. Росс, бывший игрок регбийной лиги, заключил контракт с UFC после впечатляющего выступления, несмотря на поражение. Жуссе дебютировал незабываемо, одержав быструю победу на UFC 293.

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Их участие знаменует собой насыщенный событиями год для каждого бойца, демонстрируя их преданность делу и непрерывный прогресс в спорте.