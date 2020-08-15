Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Комплектация

реклама

Материнская плата Kllisre X99 (ZX-99EV3_V1.31) поставляется в обычной картонной коробке.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Комплектация простая.

· кольцо для крепления кулеров от AMD и болты

реклама

· 1-SATA кабель

· заглушка на корпус

реклама

· и сама материнская плата

Технические характеристики реклама

Внешний вид и особенности

С внешним видом у данной платы проблем нет, довольно часто встречающийся дизайн для китайских плат от разных брэндов. На этой материнской плате распаяны 4 слота для оперативной памяти стандарта DDR4, которые работают в 4-х канальном режиме с максимальным поддерживаемым объемом, до 128 Гбайт. Для установки видеокарт присутствуют: два слота PCI Express 3.0 X16, есть 1 высокоскоростной интерфейс M.2 NVME для SSD накопителей. Дополнительно распаяны 8 разъемов SATA 3, также имеется 1 M.2 для установки Bluetooth и WiFi адаптера.

Фаз питания на процессор 6, под небольшим радиатором на верхней части, установлены 6 транзисторов SM-4377NS, по спецификации они выдают 50A.

В нижней части также 6, но более мощных транзисторов SM-4522NH, уже 110A.

На задней панели расположены: 4x USB 2.0, 4x USB 3.0, Gigabit Ethernet LAN и звуковые выходы с кодаком ALC892, есть подсветка звукового тракта красного цвета. Материнская плата соответствует форм-фактору ATX.

BIOS

В данной материнской плате, как и в других китайских платах, стоковая версия BIOS совсем неинтересная, она не позволяет управлять таймингами памяти, также на ней нет встроенного Unlock Turbo Boost. Так что, если хотите экспериментировать в BIOS, советую сначала хорошо подумать и прошить BIOS на самую лучшую версию, которая позволяет управлять таймингами памяти. Как прошить BIOS на данной материнской плате

Цена и покупка

Материнская плата Kllisre X99 на данный момент на Aliexpress стоит 5770 рублей, за такую цену вы получаете недавно обновленную версию ZX-99EV3_V1.31 довольно неплохой платы, на памяти DDR4. Если бюджет не позволяет вам приобрести такую плату, хотелось бы посоветовать платы на памяти DDR3, но они заметно подорожали. Вместо первичной стоимости около 3700 рублей, они стоят на данный момент 4700 рублей, так что думаю лучше взять на DDR4, разница в цене не большая. В следующей статье подробно расскажу о лучшей бюджетной сборке ПК с Aliexpress, которую я планирую собрать.