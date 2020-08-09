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Вступление

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Краткий обзор. На-недорогие материнские платы, которые отлично подойдут для сборки, средне игрового компьютера.

3 место - Материнская плата GIGABYTE B450M S2H

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Модель соответствует форм-фактору Micro-ATX, есть один разъем M.2 с поддержкой NVMe. Имеет поддержку двух слотов оперативной памяти, с объемом до 32 ГБ DDR4, функционирующих на частотах 2133 МГц, после разгона 3200 МГц. Данная материнская плата, отлично подойдет для любого шестиядерного процессора, включая Razen 5 3600. С разгоном шестиядерного процессора эта плата справится, но с большой нагрузкой, поэтому ее придется очень хорошо охлаждать. А вот ставить процессор Ryzen 7 даже в стоке в такую материнскую плату не стоит. Итак, подводя итоги хочу сказать, что данная материнская плата отлично подойдет для бюджетной сборки ПК, особенно в связке с процессором Ryzen 5 3600.

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Цена: 4700 рублей

2 место - Материнская плата MSI B450M PRO-VDH MAX

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MSI B450M PRO-VDH MAX. Это хорошая материнская плата бюджетного сегмента, которая без проблем выдержит разгон шестиядерного процессора, даже восьмиядерного процессора в стоке. В отличие от предшественника, она предлагает чуть лучше мосфеты, отвечающие за питание процессора, удобный BIOS, а также 4 слота для оперативной памяти DDR4 с объемом до 64 ГБ, работающей на частотах 1866 Мгц, после разгона до 3466 МГц. Форм-фактор: Micro-ATX и 1 разъем M.2.

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Цена: 6500 рублей

1 место - Материнская плата MSI B450 MORTAR Max

Начнём с того, что эта материнская плата отличается своим стильным внешним видом и красивой подсветкой, 4+2 фазное-питание обеспечивает стабильную работу и разгон восьмиядерных процессоров. У платы хороший разгон оперативной памяти до 4133 МГц, есть 4 слота оперативной памяти, максимальный объем ОЗУ 64 ГБ. Преимущество этой материнской платы - поддержка технологии CrossFire X, а также наличие двух разъемов M.2 NVMe. Еще одним плюсом является функция обновления BIOS, даже с неустановленным процессором.

Цена: 7000 рублей

В этот топ не попали 2 материнские платы, которые должны были занять почетные 1-2 места, но на них цены сильно поднялись, и стоят по десять тысяч рублей.