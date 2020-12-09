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Не "киберпанковый" Cyberpunk

Почему это там трава зеленее, почему она там вообще есть? Где туман, где тьма и неон, где тяжёлые небеса напоминающие "телеэкран, включённый на мёртвый канал"? И так ли нам нужен цветастый, яркий Cyberpunk 2077?
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Подхватив этот, кажется вездесущий (хотя и многие отрицают подобное) вирус под названием "ожидание Cyberpunk 2077 от Red-ов", я решил, что должен основательно подготовиться. Так сказать воссоздать в голове, в своей собственной виртуальной реальности мир недалёкого будущего – с технологиями, смертью, неоном и мраком. Почему-то когда кто-то говорит Киберпанк именно всё это и встаёт перед глазами. Я вспомнил, что на полке уже давно лежит читанная-перечитанная толстенькая книжка под названием «Нейромант» Уильяма Гибсона


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Вот оно! – Решил я. – Вот где стоит копнуть поглубже и улетел в чтение на несколько вечеров.

Потом с полки же был взят Филлип Дик и его печальные, человечные андроиды, которые так мечтают о приобретении небезызвестных электробаранов.

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Потом была ещё куча всего для усиления погружения. 

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И мир уже вроде как построился. 

Тёмный, мрачный. Будущее у которого не видно будущего. Закрытое за вездесущим туманом, пронзённое неоном. 


Из фильма "Бегущий по лезвию 2049" разговор с неоновым призраком

 

 


Концепт арт к blade runner 2049

 

Blade runner 2049 концепт арт

 

 

 

А потом я вновь взглянул на трейлер этого вашего Киберпанка и мой мир рухнул. Ну не то что бы прям совсем, просто туман рассеялся, солнышко засветило, мрачность всосалась сама в себя, а дядюшка Гибсон написал в твиттере:  

"Трейлер Cyberpunk 2077 производит впечатление GTA, на которую натянули типичные декорации ретрофутуризма 1980-х. Впрочем, это только моё мнение"


Cyberpunk 2077


С другой стороны стоит немного порадоваться за будущие Cyberpunk 2077 – ведь судя по трейлеру там очень чистенькое небо – а значит люди там справились с проблемой смога больших городов. Или же это означает, что все нечистоты присутствия людей на планетке уходят куда-то. Вот только куда?


Но может ли киберпанк быть ярким, красивым, с солнышком и улыбками? И да и нет, и да и нет! Коротко говоря, мир Нейроманта также не стоит воспринимать, как нечто ужасающе-реалистично-колюче-мрачное. Там же есть и светлые пятна. Есть такие места. Это не какой-то вездесущий туман Бегущего по лезвию и первого, и второго. Хотя Уильям Гибсон продолжил многие идеи Филлипа Дика и даже хотел бросить свой роман – потому что Ридли Скотт в Бегущем по Лезвию воплотил тот мир, который Гибсон видел в своих очках виртуальной реальности. 

Но вернёмся к Киберпанку.

Так ли светел неон будущего и стоит ли его ругать за несоответствие тому же Нейроманту

О, ну да, света там хватает, судя по включенным на полную лампочкам просторного города, показанного в трейлере. Но стоит также задаться вопросом – а будет ли этот мир весь такой? Ведь увидев трейлер, 2077-го записали в «ГТА в ретрофутуризме» с цветастыми, эпилептическими убийствами и отсутствием своеобразной, присущей жанру нуарности. 

Но ночь темна везде, даже в самом светлом и "счастливом" мире. Нам стоит только выбрать дозировку неона (главное не "передознуться") и зайти в закоулок, в город внутри города - подальше от яркого преуспевающего центра, поближе к трущобам. Концепция чистых и свежих городов будущего в киберпанке должна уравновешиваться затхлостью и грязью промышленных зон, преступных районов и т.д. Так или иначе Cyberpunk 2077 это киберпанк, но не тот, к которому многие привыкли, а хорошо это или плохо, решать вам.

Хочется верить, что мир Cyberpunk 2077 не будет исходить из определенной однозначности - что он светел и приятен. Стоит понимать, кто стоит за его разработкой и вспомнить такой разный мир того же третьего Ведьмака. Где на каждый живописный и красивый (если смотреть с башни) вид Каэр Морхена приходится своя Резиденция Эвереков. 


Каэр Морхен

 



Резиденция Эвереков

 



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Теги

cyberpunk 2077 cd project red киберпанк киберпанк 2077 blade runner philip dick бегущий по лезвию литература нейромант уильям гибсон
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