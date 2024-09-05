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Финансовый портфель
57-летний инженер из штата Миссури арестован за вымогательство 20 BTC
В этой компании он работал инженером по базовой инфраструктуре.


Инженер из Миссури задержан за попытку вымогательства 20 биткоинов. 57-летний Дэниэл Райн, проживающий в Канзас-Сити, был арестован 27 августа после того, как попытался вымогать криптовалюту у компании, расположенной в округе Сомерсет, штат Нью-Джерси, где он работал инженером по инфраструктуре.

По информации прокуратуры, нескольким работникам пришло электронное сообщение, в котором сообщалось, что все IT-администраторы компании больше не имеют доступа к сети, а также были удалены резервные копии данных. В письме хакер угрожал ежедневно отключать 40 серверов в течение 10 дней, если требуемые 20 BTC не будут уплачены.

"В ходе следствия установлено, что Райн незаконно получил доступ к компьютерным системам фирмы, настроил многочисленные задачи в сети, изменил пароли администраторов и отключил сервера. Хакер также завладел адресом электронной почты, с которого отправлял угрозы", — отметили в Министерстве юстиции США.

Райн предстал перед судом в день ареста. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, что может привести к 35 годам тюремного заключения и штрафу в размере $750 000.

В июне хакеры атаковали учебное заведение Los Alamos Public Schools и образовательную платформу Edgenuity, требуя 30 BTC и угрожая раскрыть личные данные студентов и их родителей.

По данным прокуратуры, действия Райна представляют собой серьезное преступление в сфере кибербезопасности. Чрезмерное использование криптовалюты в преступных схемах вызывает все большее беспокойство не только у правоохранительных органов, но и у организаций, которые могут стать жертвами аналогичных атак. В условиях цифрового мира компании должны быть готовы к техногенным угрозам и инцидентам, связанным с утечками данных.

Кроме того, данный случай подчеркивает необходимость повышения уровня защиты информационных систем и обучения сотрудников методам противодействия киберугрозам. Важно помнить, что злоумышленники используют все возможные подходы для достижения своих целей, включая социальную инженерию и фишинговые атаки.

Между тем, последствия подобных инцидентов могут быть катастрофическими для организаций. Потеря доступа к критически важным данным, финансовые убытки и ущерб репутации – это лишь некоторые из рисков, с которыми работают нынешние компании. В условиях постоянных угроз важно развивать и поддерживать надежные системы безопасности, чтобы минимизировать потенциальные риски для бизнеса.

#криптовалюта #биткоин #хакеры #кибербезопасность #мошенничество #кибератака #защита данных #канзас-сити #вымогательство #электронные средства связи
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