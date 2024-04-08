Lenovo анонсировала новое устройство - Lenovo YOGA Instant Hot Tea Machine, предназначенное для автоматизации процесса заваривания чая. Это универсальное устройство также может использоваться для приготовления кофе и других горячих напитков, делая процесс более удобным и быстрым.

Аппарат оснащен встроенным фильтром в чайной камере, который позволяет наливать чистый чай без лишних листьев, обеспечивая мгновенную подачу горячей воды. Это значительно сокращает время ожидания напитка и делает проце сс заваривания более удобным.





Для любителей чая важен точный контроль температуры. Lenovo YOGA предлагает 4 различных температурных режима, настроенных специально для заваривания различных сортов чая, а также поддерживает 7 уровней температуры для режима диспенсера воды, что позволяет адаптировать температуру для различных напитков.

Аппарат имеет три уровня объема воды, что позволяет настраивать количество горячей воды в соответствии с предпочтениями пользователя. Встроенный резервуар для воды емкостью 3 литра обеспечивает непрерывное использование без необходимости частого наполнения.

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Стоимость нового устройства на официальном сайте Lenovo в Китае составляет около 90 долларов, что делает его доступным и привлекательным выбором для любителей чая и кофе.

Также, на прошлой неделе компания Xiaomi представила новую модель умного электрочайника под названием Mijia Health Pot N1. Релиз электрочайника на китайском рынке состоялся 6 апреля. Одним из ключевых преимуществ этой модели является ее доступная цена — всего 99 юаней, что приблизительно равно $15.

В последнее время на рынке появляется все больше инновационных устройств для приготовления горячих напитков, что отражает повышенный интерес к удобству и качеству процесса заваривания напитков.