Red Dead Redemption - одно из самых почитаемых имен в игровой индустрии, ведь сиквел 2018 года закрепил за собой место на вершине кинематографичных, AAA-проектов. Red Dead Redemption 2 позволила игрокам заглянуть в трагическую жизнь Артура Моргана, а вместе с ней - невероятно запоминающийся рассказ о закатных годах Дикого Запада. Уже по одной только презентации сиквел стал огромным шагом вперед по сравнению с оригиналом 2010 года, поэтому, когда третья игра неизбежно появится, фанаты, скорее всего, будут возлагать на нее большие надежды.

У Red Dead Redemption есть всего несколько недостатков, с которыми игроки часто соглашаются. Боевые действия, пожалуй, главные из них, они сильно уступают другим франшизам от третьего лица, которые явно ставят бои выше, чем разработчик Rockstar Games. Однако, хотя в Red Dead Redemption 3 это можно подправить, не обязательно переделывать все с нуля, ведь Red Dead Redemption - это не только перестрелки.

Бои не являются звездой Red Dead Redemption и не должны ею быть

Red Dead Redemption - это серия, в которой на первом месте стоят сильный сюжет, запоминающиеся персонажи и сложное построение мира. Все эти компоненты используются для создания впечатлений, которые по уровню погружения практически выходят за рамки игровой среды. Эта серия является вершиной жанра вестерна в целом и получила признание критиков именно благодаря вниманию к деталям и высокой степени полировки.

Боевые действия в Red Dead Redemption 2 кажутся необходимым дополнением, но на самом деле служат лишь для того, чтобы поставить галочку и бросить игрокам хоть какой-то вызов, чтобы они возвращались. Она не является жизненно важной частью игры, как в случае с Gears of War или Elden Ring. Даже в Grand Theft Auto 5 было понятно, что бой не так уж важен, ведь в этой игре появилась механика, позволяющая игрокам пропустить встречу, если они провалили ее достаточное количество раз. Red Dead Redemption 3, безусловно, может внести некоторые улучшения в бой, но философия второй игры не должна быть изменена, поскольку она сделала достаточно, чтобы продвинуть сюжет вперед и возвысить другие, более важные элементы замечательной истории Артура Моргана.

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Боевые действия Red Dead Redemption 2 не являются серьезной проблемой

Несмотря на это, назвать боевку Red Dead Redemption 2 откровенно плохой было бы сложно. Она медленнее, чем другие, и не требует особой стратегии, но при этом соответствует некоторым традиционным представлениям, чтобы чувствовать себя комфортно. Это не похоже на то, как это делали Grand Theft Auto 5 или Max Payne 3, и поэтому для Red Dead Redemption 3 имеет смысл сделать нечто подобное, ведь она не была сломана с самого начала; скорее, она была просто немного медленнее и менее суматошной, чем другие предложения.

Более сложные бои могут изменить облик Red Dead Redemption 3

Red Dead Redemption 2 - это игра, в которую нужно погрузиться с головой, а не играть с каким-то мастерством. Это не тот шутер, в котором для прохождения боевых столкновений требуется прицеливание и сложные фланговые схемы, и если бои будут изменены так, чтобы сразу приносить игрокам больше удовольствия, это рискует повлиять на основную идентичность Red Dead Redemption.

Red Dead Redemption 2, будучи более медленной игрой, действительно ощущалась как глоток свежего воздуха, но с привычной механикой "мертвого глаза" и обычным колесом оружия она не сильно отличалась от того, что ожидается от шутеров от третьего лица. Вполне нормально, что в бою Red Dead Redemption приоритет отдан кинематографическим моментам и подаче, ведь есть множество игр, которые пытаются представить более сложную задачу. Это делает предложение Rockstar Games особенным.