Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Все хвалят Лизу Су. Несомненно, с ее появлением связана тенденция доступности игровой мощи ПК. Кто мог представить, что в бюджетные сборки будет укладываться процессор, уже разогнанный из коробки? Мечта для простых геймеров без технического образования. С каждым годом всё «сложнее» играть в компьютер, остается играть непосредственно в игры. Даже оперативная память не требует расчета запуска шаттла, а гонится в два клика любым дошкольником. Как сказал Лео Уалдок из KitGuru - оверклокинг мёртв. Хорошо это или плохо?

реклама

Для подавляющего большинства населения – однозначно хорошо. Но как себя чувствуют в современной жизни представители уходящего ремесла, так называемые оверклокеры? Им скучно, они в депрессии, ушли в запой? Или, может быть, они смогли перейти на новый уровень, подстроились под новую реальность, реализуют себя в другой области? Попробуем копнуть нетронутую целину этой запретной темы.)

Вначале, даже не людях, а о сайтах. По итогу ушедших годов, по всему миру, от РФ и США до КНР и Новой Гвинеи, сначала появились, а затем раскрутились и стали популярными сайты с доменными именами overclockers или что-то однокоренное. Со всеми мыслимыми расширениями – ru, ua, co.uk и т.д. Что стали делать владельцы таких сайтов, для того чтобы жить? У каждого оказался свой уникальный путь, за исключением форума, который остался неизменной опцией каждого из подобных порталов. Русский сайт стал представлять максимально широкий ассортимент научных и около-научных материалов, выходя за рамки не только разгонной, но и компьютерной тематики, приближаясь по охвату к IXBT, а то и шире. Английский сайт стал в большей степени магазином, у которого форум остался «для галочки». Украинский сайт стал типичным компьютерным портальчиком, с ежедневными новостями и обзорами в очень малых количествах. В общем-то, этот формат наиболее распространен везде в мире. Насколько он удачен – судить владельцам, но посетителям никогда не будет достаточно только лишь одного такого сайта, даже если там публикуются качественные материалы.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

А что с людьми? А людям сложнее, как всегда. И, как всегда, всё зависит от финансовой базы. С уходом актуальности разгонных танцев с бубнами, не знаменитые люди вынуждены в различной степени переквалифицироваться, в том числе применять знания компьютерного железа, напрямую не связанные с разгоном, но полученные в результате опыта оверклокинга. Из бывших оверклокеров выросло немало грамотных специалистов по ремонту ПК, разной степени успешности эксперты по схемотехнике, по водянкам, по воздушному охлаждению и т.п. Кто-то переквалифицировался на моддинг, кто-то промышляет сборками для населения за деньги, кто-то устроился на работу на Тайвань, в Китай, в США. Есть, к сожалению, и менее успешные «бывшие», которые упорно ковыряются в старом пыльном железе за спасибо. Они отличаются пессимизмом и раздражительностью по понятным причинам, но всё равно их жалко.

Другое дело – ребята, которые уже сделали себе имя и капитал, вот они-то могут без потерь развлекать публику фокусами с жидким азотом и другими фрик-шоу. Какой-нибудь Линус Себастиан даже и не в курсе, возможно, что на оверклокинге больше нельзя заработать. Стив Бёрк – аналогично, он один из крупнейших оптовых покупателей Ликвид Нитрогена в Калифорнии. Рома Хартунг тоже может себе позволить любые чудачества, его канал по-любому гарантированно даст свою сотню тысяч просмотров. Парень просто в свое удовольствие скальпирует каждую железку, которая попадается на глаза, вплоть до телевизоров, утюгов и отверток. Разумеется, эти хорошие ребята почти всегда на добре и позитиве. Им никогда не скучно, они могут повеселиться даже на компьютерной выставке:

реклама

Так что, перемены всегда к лучшему.

реклама

Крайне рекомендую всем – будьте веселыми, позитивными, интересными, добрыми, здоровыми, красивыми и благополучными, а не наоборот!

Фен-Шуй с вами!)