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RGB придумали, чтобы отвлечь внимание от дешевого неряшливого компьютера

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Где-то в начале 21 века появились клавиатуры с подсветкой клавиш. Это было классно и очень удобно для ночной работы и гейминга. Но, как всегда, маркетологи решили подзаработать на визуальном эффекте от практичной инновации и началось.

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Всё это было под лозунгом благородного моддинга и кастомизации ради индивидуализации. Уважительно, вроде бы. Наверняка, те, кто постарше, помнят целиком акриловые вентили, которые светят только зеленым и – чем громче – тем ярче.) Это было начало «индивидуализации».

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Сейчас не хочется копаться в короткой истории прогресса подсветки, гораздо важнее обратить внимание на то, в какую двухглавую гидру она превратилась в настоящее время.

С одной стороны – да, возможность индивидуализации налицо. Люди, обладающие эстетическим даром и/или образованием способны это эффективно использовать. Но, как говорили великие: мода – ничто, стиль – всё. Поэтому, посмотрим на практику RGB применения сейчас, в 2020 году.

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Не секрет, что когда индивидуум «из грязи в князи» дорвался до управления каким-нибудь Mystic Light, то … умри всё живое, сельский Новый Год в комнатушке обеспечен. Причем, такие пользуны не стесняются, выкладывают своё шапито в соцсетях всех стран мира. Давайте полюбуемся на типичные примеры клоунских билдов:

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Короче, есть общая закономерность в безбашенном RGB-юзании. Эти чудеса светотехники непреклонно выполняют функцию отвлечения внимания от непотребного содержимого ПК. Вместо уау-эффекта мы видим следующее:

  • Полное непонимание сочетаемости цветов, отсутствие цветовой концепции,
  • Никто даже не пытается синхронизировать подстветку (может, не в курсе?),
  • Маскировка отсутствия кабель-менеджмента,
  • Местами откровенно старое (даже на вид) железо,
  • Что-то одно дорогое, а остальное – самое дно,
  • Провисание видеокарт,
  • Полная цветовая несочетаемость компонентов при дневном свете.

Вообще, чувствуется типичный почерк мошенника – смотреть можно только в темноте, днем лучше не смотреть. 

Что в итоге? Делайте ваш выбор, господа. Сегодня уже остается всё меньше и меньше народу, кого можно обмануть яркой радугой под нос. Всё больше людей понимают, что если тут чрезмерно разноцветная ёлка, значит за ней неполноценные фазы питания, днищенская видяха, обугленные коннекторы, уродский кабель-менеджмент, многомесячная пыль, а может вообще, не дай бог … боксовый интеловский кулер!!!

Самое важное, обращаюсь к покупателям с деньгами: будьте внимательны, сегодня RGB в своем безвкусном применении может реально стать вашим позором. Даже из дорогих комплектующих можно собрать бомжесборку, Авито не даст соврать.

Фен-шуй с вами!)

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