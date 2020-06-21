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Как я однажды писал в своем блоге, Computeruniverse – это уникальные предложения, которые днем с огнем не найдешь в РФ; это нижайшие цены, которые отбивают даже доставку с таможней; это внезапно человеческий сервис, которым абсолютно не избалованы российские покупатели. Прошло примерно полгода, и, я вижу, мир не стоит на месте, он изменился. А, вместе с ним и любимый когда-то магазинчик. Начнем свой поверхностный анализ.

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Сервис.

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Есть специальная группа вконтакте, которая создана с целью пожаловаться на CU. Там много негатива, но если скорректировать этот вал кала на процент неадекватного населения среди всего населения РФ, то можно просто позабыть об этой чудо-группке. Речь даже не ней. Возьмите форум Overclockers.ru и скажите – почему настолько участились отзывы об отсутствии обратной связи чудо-магазина Computeruniverse с покупателями? В том числе, с покупателями, уже имевшими неосторожность Отдать Свои Деньги? Так-то, если что, обратная связь - это одна из основ сервиса. Покупатель должен четко понимать в какой точке торгового процесса находится он и его покупка, а предотвращение любых тревог на эту тему - полностью ложится на плечи каждой клиентоориентированной организации. Если у немцев это не так - то это уже не немцы, возможно это одна из "побочек" эмиграционной политики фрау Меркель, рискнувшей приютить целые семьи из террористических стран? Но не будем долго об этом думать, а то хуже будет. Приходят на ум нехорошие ассоциации, а именно, базарная реальность 90х годов, Лужа, Черкизон… Сладкоголосый выходец из СНГ ловит за рукав зазевавшихся интеллигентных посетителей, обещает им супер-богатую кожаную куртку за копейки, берет маленький (по его словам) залог, и затем они его ждут до наступления темноты, ведь ему очень далеко бежать на склад, и он же ведь обязательно вернется, он же дал честное слово. Как они себя чувствуют при этом? Ответьте. А теперь ответьте – о чьих чувствах я спросил, о клиентах азербайджанца с Черкизона образца 2005 года, или о клиентах CU в июне 2020 года? Смешно, но не всем.

Цены.

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I3 8100 – 6600 против 7300.

I3 9100 – 6800 против 7400.

R3 3100 – 7400 против N/A(нет в продаже).

I3 10100 – 8800(box!) против 9300(оем).

Пойдемте, посмотрим «че почем» в июне 2020 года в Computeruniverse, да сравним это с розницей РФ. Смотреть будем не утюги с плойками, а наиболее дорогие компьютерные компоненты. Процессоры отсортируем по цене и ищем «золотое дно». Вот вам список «побед» немецкого магазина:

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ASRock B450 PRO4 – 5900 против 6900.

ASRock B450 STEEL LEGEND – 7000 против 7600.

ASRock H370 Performance Fatal1ty – 7700 против 9000.

MSI B450 TOMAHAWK MAX – 7800 против N/A.

ASRock Z390M Pro 4 – 7700 против 8400.

MSI X470 Gaming Pro Max – 8000 против 9900.

ASRock X470 Master SLI – 8600 против 9800.

MSI B450 TOMAHAWK MAX – 8600 против 9700.

Asrock z490m pro4 – 11300 против 11300.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS – 12500 против 15000.

ASRock Z490 Extreme4 – 13400 против 14800.

ASUS PRIME Z490-A – 15500 против 18000.

ASRock Z490 PG Velocita – 18500 против 20300.

Материнские платы отсортируем по цене, оставим минимум 4 слота под оперативку и следующие чипсеты: b350, b450, b550, x370, x470, b360, b365, b460, h370, h470, z370, z390, z490. Двухсот-трехсот-рублевую разницу я буду игнорировать, также как и «товар под заказ», который никогда не появится. И вот они, находки:

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Увидел я хороший ценник на Asus Prime-A и обрадовался – сейчас насобираю сборку на новом Интеле, но вернулся назад в процессоры – и закручинился: а что я поставлю такого выгодного в эту мать? I3 10100? Извините. Специально я собрал побольше вариантов, чтобы было понятно ценообразование. Как будто директор издал приказ тупо отнимать 1 тысячу рублей от минимума в РФ. Если и есть какие-то реально интересные ценовые варианты, то только лишь среди LGA1200, но сколько они продержатся? Пока в РФ не приедет нормальный завоз во все магазины. Это может произойти быстрее, чем приедет посылка из Германии.

Теперь Видеокарты. «Набор чипов» - RTX 2060, 2060s, 2070s, 2080s, 2080ti, rx5700, rx5700xt. Там огромный вал предложений, прямо-таки как под копирку с нижним пределом Яндекс-Маркета минус примерно 10%. Но сегодня есть удачка – слив отдельных моделей Radeon, и не самых худших. Вот типичная выборка популярных GPU:

EVGA KO Gaming RTX2060 – 21800 vs 23000.

EVGA KO Ultra Gaming RTX2060 – 22300 vs 24400.

Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse – 26400 vs 30700.

Sapphire NITRO+ Radeon RX 5700 XT 8.0 GB OC – 29700 vs 34800.

GIGABYTE GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE – 37200 vs 38800.

GIGABYTE GeForce RTX 2080 SUPER – 50300 vs 52700.

Дальнейшие копания в ценниках уже лишены смысла. Да, возможно есть сегодня некая выгодная оперативка или блок питания. Но это уже не так сильно повлияет на итог в инвойсе. Неприятно, когда ценовые решения подталкивают к решению, о котором потом будешь жалеть. Я, например, хочу Nvidia, а не Родиона, потому что предпочитаю использовать компьютер, а не чтобы он использовал меня и мое время. В общем, если у вас есть хотелки – оставьте их перед входом в данный магазин, берите что скажут. Само по себе это не плохо, но теперь нет абсолютно никаких преимуществ по сравнению с теми же Newegg, Amazon, Caseking и это еще не полный список.

Уникальные предложения.

При этих словах у меня сразу вырисовывается в сознании одна второстепенная штука, которая никогда в жизни не будет завезена российскими магазинами. Уже даже можно смело держать пари! Они не понимают зачем оно нужно.) Это райзер, подходящий к корпусам Phanteks Enthoo Evolv X и Phanteks Eclipse P600s. Имя ему - Premium Shielded Riser Cable PH-CBRS_PR22. Но в CU его нет, ровно так же, как и в самом нищем магазинчике РФ. Покупается он из других мест, только.

Зато вы можете приобрести редкую штучку от EVGA, чтобы убрать «макаронную фабрику» с самого видного места.

А также SLI-мостики, запасные вентиляторы для вышеозначенной ВК Nitro и другую ерунду, которую уже и в РФ продают на каждом компьютерном базарчике.

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Подведем итоги.

Немного жаль, что ранее уважаемый источник уникальных и выгодных железок превратился в «одно из». Разумеется, мы без CU не пропадем, но чем станет он, лишившись своих преимуществ?

Самое удивительное, что CU теряет не в чем-то одном, а во всем одновременно. И цены, и ассортимент, и сервис – всё это рушится прямо на наших глазах. И это не прикроешь поверхностными акциями, сколько бы они не продлевались. Что с вами, немецкие друзья?

Nicht kapitulieren!