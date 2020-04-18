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Сидя за монитором, давайте оглядимся по сторонам. Какой интерьер в вашем помещении? Это давнишний непритязательный муниципальный ремонт или современный концепт в стиле минимализма, футуризма, эко или хай-тек? Если в вашем интерьере все-таки есть доля дизайнерской работы, значит, вы осознаете силу воздействия эстетики окружающей среды и понимаете преимущества концептуального стиля перед одноразовой модой в виде разношерстных предметов, не сочетающихся друг с другом.

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Что касается компьютерной техники, то есть одна проблема. Она заключается в отставании дизайнерского уровня компьютерных компонентов и периферии от уровня развития дизайна интерьеров. В этом легко убедиться на практике. Нам гораздо легче заказать строительной фирме дизайн-проект квартиры в любом мыслимом и немыслимом «марсианско-скандинавском стиле», чем купить компьютер, не похожий на миллионы тех ящиков, которыми набиты все офисы в городе. И это то, с чем нам жить. А как жить, с каким настроением и отношением к окружающему миру засыпать и просыпаться изо дня в день – это выбираем только мы сами и никто другой. В этом месте ожидаются возражения, наподобие таких – конечно, когда бюджет неограничен, можно заказать себе всё что угодно, даже корпус ПК в виде Эйфелевой башни и монитор размером с табло Лужников. В ответ, мы постараемся показать, что даже в бюджетном сегменте есть редкие жемчужины среди коричневой массы. Дело только во внутреннем волеизъявлении.

Еще один нюанс, который невозможно игнорировать – это цвет корпуса монитора. Так сложилось, что подавляющее большинство из них – черного цвета. Помимо традиции, здесь влияет понятное желание производителей отвлечь внимание от контраста между краем матрицы и ее рамкой. Тем не менее, находятся бренды, которые берут на себя задачу затмить этот эффект с помощью дизайна. Конечно, таких моделей меньшинство в наше время. Соответственно, нам предлагают покупать в основном черные мониторы. Производителя не интересует, подходит ли он к вашему интерьеру, это ваша ответственность. Если ваш интерьер из серии «нечего терять», то тут вопросов нет и дальше можно не читать. Если ваш интерьер – это узко-специализированное помещение для ночной жизни, с темными стенами и мебелью, с РГБ-иллюминацией и другими элементами Ultimate Gaming Studio, то эта статья также не для вас, ребята. Но если вы живете в среде качественных и жизнеутверждающих поверхностей и предметов, то любой монохромный черный объект будет для вас «чужим», пришельцем, который явно нарушает пространство жизненного комфорта.

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Итак, достаточно теории, посмотрим по факту – какие мониторы достойны места в современном интерьере. Из тех, что можно купить за деньги в наши дни в РФ. Помогать в поиске нам будет Яндекс.Маркет, а мы все уже знаем, какой он хороший помощник. А еще отчасти поможет магазин ДНС за счет своей опции поиска «Частота при максимальном разрешении».

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Acer ED242QRwi – 24” VA 75гц 1920x1080. От 9000 ₽.

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Acer ED273wmidx - 27” VA 75гц 1920x1080. От 12900 ₽.

Acer ED273Awidpx - 27” VA 144гц 1920x1080. От 19000 ₽.

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AOC i2369V – 23” AH-IPS 75гц 1920x1080. От 8500 ₽.

AOC i2769Vm - 27” IPS 75гц 1920x1080. От 12900 ₽.

AOC G2590PX/G2 Esports - 25” TN 144гц 1920x1080. От 22900 ₽.

ASUS MX279HE - 27” IPS 76гц 1920x1080. От 17700 ₽.





ASUS VX24AH - 24” IPS 76гц 2560x1440. От 19900 ₽.

ASUS MX27UQ - 27” AH-IPS 76гц 3840x2160. От 47000 ₽.

ASUS MX32VQ - 32” VA 75гц 2560x1440. От 38300 ₽.

ASUS MX34VQ - 34” VA 100гц 3440x1440(21:9). От 52500 ₽.

ASUS MX38VC - 38” VA 75гц 3840x1600(21:9). От 97000 ₽.

BenQ ZOWIE XL2546 - 25” TN 240гц 1920x1080. От 36500 ₽.

HP 24f - 24” IPS 75гц 1920x1080. От 15800 ₽.

HP 27fw - 27” IPS 75гц 1920x1080. От 21300 ₽.

HP 27 Curved Display (Z4N74AA) - 27” VA 76гц 1920x1080. От 16400 ₽.

HP ENVY 34 - 34” VA 100гц 3440x1440(21:9). От 75200 ₽.

Iiyama ProLite XUB2492HSU - 24” IPS 75гц 1920x1080. От 11200 ₽.

Iiyama ProLite B2791HSU - 27” TN 75гц 1920x1080. От 15700 ₽.

LG 24MP88HV - 24” AH-IPS 75гц 1920x1080. От 12000 ₽.

LG 27MP89HM - 27” IPS 75гц 1920x1080. От 20200 ₽.

NEC MultiSync EA234WMi - 23” IPS 75гц 1920x1080. От 19200 ₽.

NEC MultiSync E271N - 27” IPS 75гц 1920x1080. От 18800 ₽.

NEC MultiSync EA295WMi - 29” IPS 75гц 2560x1080(21:9). От 43900 ₽.

Philips 245C7QJSB - 24” IPS 75гц 1920x1080. От 13000 ₽.

Philips 349X7FJEW - 34” VA 100гц 3440x1440(21:9). От 46600 ₽.

Samsung C32JG51FDI - 32” VA 144гц 1920x1080. От 35600 ₽.

Samsung C34F791WQI [LC34F791WQIXCI] - 34” VA 100гц 3440x1440(21:9). От 50000 ₽.

Viewsonic VX3276 - 32” IPS 75гц. 1920x1080 - От 15700₽, 2560x1440 - От 19900₽, 3840x2160 - От 30000₽.

Viewsonic VX3217-2KC-mhd - 32” VA 75гц 2560x1440. От 25200 ₽.

К сожалению, мы вынуждены «дисквалифицировать» такие прекрасные мониторы, как Alienware. При всех своих дизайнерских достоинствах, они полностью черные с лицевой рабочей стороны, а значит, нарушают требования к интерьеру своим контрастом. Контраст – это всегда определенная степень визуального дискомфорта, это излишнее напряжение в том месте, где живешь и отдыхаешь. По этой же причине, проигнорированы и многие модели от LG, AOC и других марок при наличии полностью черной передней рамки.

Также, в список не включались мониторы с частотой обновления ниже 75гц, т.к. наш домашний монитор должен быть по-возможности универсален, а не только для работы.

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Выбирайте мониторы, выбирайте интерьеры, выбирайте качество жизни и не говорите, что кто-то другой сделал вашу жизнь темной и тусклой.

Всем фен-шуя, братья и сестры!