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Экспресс-обзор мер безопасности российских компьютерных магазинов - где купить компьютер и не получить в нагрузку вирус

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Трудности жизни во время пандемии ежедневно учат нас чему-то новому. И вот, можно сказать, жизнь сама за нас написала материал, который мы предлагаем вашему вниманию.

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Незадолго до объявления всеобщего карантина, мы как раз готовили статьи о том, как работают в условиях пандемии американцы Newegg и как заботятся о безопасности немцы Computeruniverce. Параллельно пообщались по телефону с одним из наших товарищей, которому шеф дал задание приобрести технику для того, чтобы перевести менеджеров на удаленку. Это небольшая компания интернет-торговли и им всё всегда требуется срочно, «вчера». При этом, шеф серьезно озаботился анти-вирусной безопасностью и требовал покупать только у «чистых» продавцов. А как это проверить? Верить и надеяться?

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В общем, поговорили и поговорили, но на всякий случай мы попросили его потом рассказать, чем всё закончится, если закончится. И вот сегодня, в последний день марта, он сообщает что миссия в общем-то выполнена. Ноуты и другие штуки куплены, но впечатления от контакта с магазинами получены не совсем цензурные, скажем так.

Это сразу нас заинтересовало, ведь это насущная тема для настоящей статьи-молнии! Мы попросили его прислать интересные моменты переписки на электронную почту и восстановили события для удобства и легкости восприятия. И – вот оно, получился эксперсс-обзор способов карантинного поведения российских компьютерных магазинов.

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Все популярные компьютерные магазины и интернет-магазины можно поделить на три группы по принципу анти-вирусной политики:

  • Первые, кто разместил на главной странице на самом видном месте банер или крупный текст относительно этих важных изменений в жизни и работе.
  • Вторые, кто отразил эти изменения где-то в недрах своего сайта, как правило, в разделах: доставка, оплата, гарантия, самовывоз.
  • Третьи, кто не внес никаких изменений в свой сайт по данной теме.

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А теперь пару слов о содержательности и вообще, добросовестности подхода к этим объявлениям. Тут всё очень по-разному, а имея в голове такие примеры, как заявление от Computeruniverce, у нас есть с чем сравнивать.

Например, довольно информативно и продумано заявление Олди. Этот магазин явно в курсе серьезности ситуации и осознает, что очень важно донести это до клиентов. А сервис бесконтактной доставки – это отношение, явно опережающее сегодняшний внутрироссийский уровень.

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Кардинально решил проблему магазин Регард. Что ж, это достойно и честно. Особенно, если имеется достаточный запас прочности, в первую очередь, финансовой.

Тем же путём пошел магазин R-Seven. Не так крупно, зато рядом с контактными телефонами, заметит каждый. Зачет магазину.

Магазин Ситилинк также проявил инициативу в виде желания проинформировать растерянных клиентов и создал на главной странице банер на эту тему. Но решение не самое удачное, всё же. Во-первых, этот важнейший банер теряется в слайд-шоу из 13 рекламных банеров, а во-вторых сам заголовок не дает представления, о чем пойдет речь внутри. Тем не менее, непосредственно содержание самой инфо-страницы достойное.

А магазин Compday, хоть и разместил яркий банер на главной странице, но информация на нем чисто техническая, не объясняющая насколько «чистыми» будут их доставки.

Аналогично (крупные не-информативные объявления на главной странице) поступили такие магазины, как ДНС, Ого!, Xcom-shop, Zheleza.net.

Магазины, которые не сочли пандемию столь серьезным событием, чтобы менять контент главной страницы, однако сообщили внутри сайта о закрытии самовывоза или торгового зала, это: BeCompact, Xpert, NewMart. В этой однородной, казалось бы, группе оказались те, кто нашел в себе моральные силы написать некие дополнительные обнадёживающие слова, как NewMart – «Предпринимаемые меры являются совершенно беспрецедентными для всех нас. Мы приложим все усилия для поддержания стабильной и привычной схемы работы.» А есть те, кто с досадой и пренебрежением сухо уведомил, как Xpert – «В период с 28 марта по 5 апреля включительно ГАРАНТИЯ НЕ РАБОТАЕТ в связи с ограничением в работе САВЕЛОВСКОГО ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА.» Так и хочется ответить - не надо на нас кричать!

Абсолютную индифферентность к проблеме коронавируса и карантина проявили магазины Онлайн-Трейд, CompYou и TopComputer. Причем, на главной странице TopComputer обнаружился широченный банер о наборе новых курьеров, значит всё-таки умеют вносить изменения в свой сайт. А еще замечена массовая рассылка в соцсетях на ту же тему. Срочно и много новых курьеров понадобилось. Вопрос, а куда делись старые? А ответ, похоже, лежит на странице с описанием данной вакансии – «В целях обеспечения безопасных условий труда водителям выдаются маски, перчатки!» Именно так, с восклицанием. Т.е., мало того что тебе денег платят, тебе что, еще и анализ делать и температуру мерить? Слишком жирно, схватил маску с перчаткой и вперед!

*****

По поводу содержания сайтов достаточно, дальше наш покупатель стал задавать им вопросы по электронной почте, откинув тех, кто объявил о приостановке. Почему писал, а не звонил? Для фиксации хоть какой-то ответственности «в случае чего» и для отчетности.

За 24 часа ответили не все, а полученные ответы оказались полезными в разной степени. Например:

Магазин ОГО! ответил быстро, но довольно обобщенно, оставив некоторые сомнения.

Магазин XCom-Shop ответил немного подробнее, но также осталась частичная неопределенность, которую пришлось прояснять затем по телефону.

Магазин Онлайн-Трейд ответил вообще на какие-то свои вопросы, явно не на те, которые задавались. Может быть, там в офисе остались только роботы?

Магазин ДНС включил спам-машинку и прислал штук шесть писем со статусами вопроса и среди них все же пришел один конкретный искомый ответ, причем он был достаточно откровенен, компетентен и содержал как плюсы, так и минусы, например –

«Перед выездом все курьеры проверяются на возможное заболевание.

К сожалению, нет бесконтактной доставки, придется подписать документы и передать доверенность курьеру.»

Магазин Ситилинк молниеносно прислал уведомление о регистрации обращения с обещанием связаться «в ближайшее время» и на этом … испарился. Ответа нет уже более суток. Но, в оправдание Ситилинку, их ответы на вопросы уже содержат многое из предмета интереса. К тому же, недавняя новость о вступлении Ситилинка в союз отказников от наличности также дает понять, что забота о здоровье там присутствует.

Один из магазинов, чье имя мы называть не будем, написал очень откровенно и сразу от лица всей отрасли, цитата:

«Проверен ли курьер на вирус? Нет и никто не проверяет просто так, т.к. результаты анализа приходят через 3-4 дня и будут просто неактуальны за эти 3-4 дня…»

Озадачивает, однако. В целом, ответивших магазинов было больше, чем безответных. Но сразу обвинять последних в первобытном сервисе и отсутствии клиентоориентированности сейчас не самое удачное время, наверное. Возможно, у некоторых банально нЕкому работать – половина самоизолировалась дома или на даче, а половина – кладовщики с уборщиками. Но даже если магазин работает в «пассивном режиме», всегда есть хотя бы один специалист, способный если не отвечать на письма, то хотя бы обозначить важные новости и изменения на сайте.

А если магазин по всем показателем активен, да еще и заявляет об избыточном спросе, да еще и срочно набирает персонал, то в этом случае умалчивание проблемы означает реальное отсутствие заботы о здоровье сотрудников и клиентов. Скорее всего, такие мысли даже не рождаются у тех, кто умеет лишь только «отпускать товар».

*****

В общем, после переписки ему пришлось немного пообщаться с несколькими магазинами по телефону. После этого был выбран и согласован самый убедительный с точки зрения безопасности. Были куплены, доставлены и получены все нужные товары, а затем отправлены на домашнюю работу. 

Но осадочек остался.

 

*****

А теперь, дорогие друзья, отгадайте - в каком компьютерном магазине наш покупатель не побоялся сделать покупки? А в какой больше никогда не обратится, даже после окончания пандемии?

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коронавирус covid-19 регард ситилинк карантин пандемия днс becompact compday compyou newmart r-seven topcomputer xcom-shop xpert zheleza.net ого! олди онлайн-трейд
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