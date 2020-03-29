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Newegg vs COVID19 – карантинный регламент работы в эпицентре коронавируса

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США выходит на первое место по количеству заболевших вирусом COVID-19, Amazon закрывает склады из-за начавшейся эпидемии среди сотрудников. Тревожно за простых американцев, а также за американские электронные магазины и за возможность заказывать оттуда товары, сейчас или в будущем.

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Как обстоят дела у одного из самых популярных онлайн-магазинов компьютерных комплектующих? Имеется в виду Newegg.com. Беспокойство неспроста, ведь они расположены в одном из двух наиболее густонаселенных мегаполисов Америки, в Лос-Анжелесе. Это именно то место, где зафиксировано рекордное количество жертв коронавируса, наряду с Нью-Йорком.

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На сайте магазина появилось следующее заявление:

 

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Наше обязательство

Несмотря на беспрецедентные проблемы, связанные с COVID-19, Newegg очень открыт для бизнеса. Наша цепочка поставок распределена и надежна, что означает, что мы продолжаем поставлять необходимые вам продукты и доставлять их вам вовремя. В эти тревожные времена вы продолжите получать тот высокий уровень обслуживания, какой вы ожидаете от Newegg.

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На первом месте наши сотрудники и клиенты

Мы внимательно следим за ситуацией с COVID-19 и неустанно работаем над тем, чтобы удовлетворить потребности предприятий и частных лиц, которые быстро адаптируются к новым образам жизни, поскольку все мы стремимся погасить эту вспышку. В ответ на вирус мы внедрили обновленную передовую практику на наших рабочих местах, чтобы помочь обеспечить здоровье и безопасность наших сотрудников и клиентов.

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В соответствии с недавним распоряжением штата Калифорния о пребывании дома, большинство сотрудников нашей штаб-квартиры в Лос-Анджелесе теперь работают дома. Мы временно ограничили деловые офисные операции присутствием только основного складского персонала, чтобы гарантировать выполнение и доставку заказов клиентов с минимальными задержками. Особенно это касается тех заказчиков, которые рассчитывают на Newegg при покупке товаров для дома, предметов медицинского назначения и других товаров первой необходимости. Эти основные сотрудники придерживаются рекомендуемых гигиенических и социальных норм, и мы расширили требования к уборке, чтобы сохранить чистую и здоровую рабочую среду.

Эти меры предосторожности разработаны для обеспечения того, чтобы заказы собирали, упаковывали и отправляли здоровые сотрудники. Как только посылка покидает наш склад, она доверяется одному из наших партнеров по доставке. Большой процент этих заказов доставляется через UPS или Почтовую службу США(USPS), которые принимают меры для обеспечения здоровья своих сотрудников и безопасной доставки посылок. UPS опубликовал свой собственный ответ COVID-19, а USPS следует руководствам Центра Контроля и Предотвращения Заболеваний. Newegg и его партнеры по реализации стремятся объединить усилия, чтобы обеспечить самый высокий и самый здоровый уровень обслуживания наших клиентов.

Справедливое ценообразование

Newegg стремится к справедливой цене. Если вы подозреваете, что цена продукта значительно выше, чем должна быть, сообщите нам об этом, чтобы мы могли исследовать и устранить проблему. Колебания цепочки поставок и значительные колебания потребительского спроса создают беспрецедентное давление на систему электронной коммерции в целом, и мы благодарны нашим постоянным клиентам за то, что они помогают обеспечить справедливое ценообразование, особенно в такие непростые времена.

Поставка удаленной рабочей силы

Больше сотрудников, чем когда-либо прежде, работают из дома - некоторые по выбору, другие по необходимости. Недавно мы запустили портал Work-from-Home в ответ на резкое недавнее увеличение поисков таких продуктов, как веб-камеры, ноутбуки и другие продукты, подходящие для удаленной работы. Newegg будет продолжать анализировать поиск по категориям продуктов, чтобы гарантировать, что выбор доступных продуктов будет совершенствоваться в зависимости от спроса клиентов.

Взгляд вперед

Ситуация с COVID-19 остается нестабильной, и Newegg стремится помочь клиентам справиться с этим трудным временем. Мы будем продолжать контроль и взаимодействие с федеральными, государственными и местными органами здравоохранения, чтобы защитить наших сотрудников и обслуживать наших клиентов безопасно и с минимальными неудобствами.

***

В разделе блогов Newegg появился портал Work-from-Home, в котором начали публиковаться материалы и лайфхаки на тему удаленной работы из дома.

Наряду с товарными предложениями соответствующего направления, здесь можно получить элементарное руководство по поведению во время вирусного карантина.

Вот краткое содержание подобного руководства, от Кайла Винтерса:

Из-за вируса COVID-19, вызывающего ступор во всем мире, многие работники могут попробовать осуществить свою мечту: работать из дома. Существуют сотни книг и подкастов, посвященных тому, как достичь возможности работать в удовольствие, каждый обещает, что вы сможете работать с пляжа, оставив свои заботы позади. Реальность заключается в том, что работа на дому, хоть и отлично подходит для дресс-кода на основе пижамы, имеет свой собственный набор требований. К примеру, вот важный необходимый набор для удаленной работы, из Newegg:

# 1 Хорошая веб-камера для видеоконференций.

# 2 Качественная мышь.

# 3 Механическая клавиатура с подсветкой.

# 4 Наушники с шумоподавлением.

Жизненные советы по работе на дому:

Пейте больше чистой воды.

Человек не может жить только на одном кофе. Обязательно выпейте несколько стаканов воды в течение дня, ради бодрости и ясности ума.

Откройте окно.

У вас есть окно возле стола? Можете ли вы открыть его и насладиться солнцем и свежим воздухом? Сделайте это! Пребывание в помещении не очень хорошо для баланса витамина D, поэтому свежий воздух и солнечные лучи - необходимы.

Не ешьте, как будто это ваш последний день на земле.

Всё из-за скуки. Знаете, что не скучно? Открыть большую пачку печенья и съесть его! Так говорит мой организм, и я готов поспорить, что нас таких много. Еда в стиле конца света излечит вашу скуку всего на несколько мгновений, а углеводный 10-тонный удар по организму станет расплатой.

Вставай!

Не ведите себя так, как будто приклеены к своему стулу. Встаньте, потянитесь, обойдите кухню, погладьте собаку, а затем сядьте. Нормальное кровообращение во время работы за компьютером имеет огромное значение для хорошего самочувствия к концу рабочего дня.

Будьте в безопасности и будьте здоровы!

***

Америка была явно не готова к подобному вызову и многие аспекты жизни и работы приходится пересматривать и перестраивать «на ходу». Нельзя полностью исключать повторение подобной ситуации и в России. Многие компании делают публичные заявления в связи с пандемией коронавируса, подобные заявлению Newegg. Это очень важно, с точки зрения полной осведомленности сотрудников и клиентов о ситуации и принимаемых мерах. А также о конкретных элементах карантинного регламента, как на работе, так и дома.

Российским руководителям организаций показан конкретный пример действий в случае вспышки коронавируса, не воспользоваться таким опытом – будет непорядочно по отношению к своим сотрудникам и клиентам.

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