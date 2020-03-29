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Computeruniverse vs Коронавирус – спрос растёт, сотрудники убывают

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Коронавирус меняет мир буквально на наших глазах, здесь и сейчас. Все, кто привык пользоваться популярными зарубежными интернет-магазинами компьютерной техники, испытывают настороженность и неопределенность. Сохранится ли возможность покупать комплектующие за границей? Безопасно ли это? Тревоги добавили недавние новости о заражении коронавирусом нескольких работников складов Amazon. Неужели степень проникновения COVID19 настолько велика в США?

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А как обстоят дела в Германии,  в частности, в наиболее полюбившемся россиянам магазине Computeruniverse? Будут ли изменения в режиме работы, в скорости отправки посылок?

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Отвечая на обеспокоенность потребителей, Computeruneverse создал на сайте специальную информационную страницу, доступную с любой страницы сайта. Магазин однозначно сообщает: Мы продолжаем доставку. Именно так, в настоящем времени, без обещаний на будущее. Действительно, какие могут быть гарантии в сегодняшней ситуации?

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Текст актуальной страницы следующий:

Информация о текущей ситуации

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Уважаемые посетители магазина computeruniverse,

Текущая ситуация, связанная с коронавирусом COVID-19, в большинстве случаев никак не влияет на Ваши заказы в computeruniverse.

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Разумеется, Вы можете продолжать делать покупки в нашем интернет-магазине. Мы, как обычно, быстро обработаем Ваш заказ: отправка на данный момент работает без ограничений, информацию о текущем состоянии каждого заказа Вы получите по электронной почте.

Однако, спрос на техническое оборудование в настоящее время очень высок. По этой причине в исключительных случаях возможны кратковременные перебои с поставками от производителей и небольшие задержки со стороны наших поставщиков услуг. В случае каждого заказа мы пытаемся найти оптимальное для наших клиентов решение. Если у Вас есть какие-либо вопросы по поводу Вашего заказа, Вы можете связаться с нашей службой поддержки. К контактным данным. Мы приносим свои извинения, если обработка Вашего запроса займет более продолжительное время. Заботясь о здоровье наших сотрудников, мы все же стараемся создать рабочую обстановку, которая позволит нам продолжать быстро и качественно решать Ваши проблемы.

В случае изменений по вышеупомянутым пунктам мы проинформируем Вас в кратчайшие сроки.

Всем здоровья!

Сотрудники computeruniverse


Однако, не во всех версиях сайта текст одинаковый. Это текст для версии сайта на русском языке. Если мы переключимся на немецкий язык, у нас появляется возможность узнать больше об особенностях работы CU во время вспышки COVID19:

 

Для немецких покупателей добавлен следующий блок:


Уведомление для коллекционеров и наших клиентов в непосредственной близости от Фридберга

Наш коллекционный магазин в Фридберге в настоящее время закрыт. Доставка продолжается как обычно.

Доставка на место использования в настоящее время невозможна

В связи со сложившейся ситуацией, в настоящее время мы не можем предложить услуги по доставке от нашего партнера Hermes по доставке крупных устройств (доставка до места использования, установка и подключение на месте, вывоз старых устройств). Доставка экспедитором «до обочины» пока еще возможна.

Информация от IDS Logistik GmbH / Spedition DSV о бесконтактной доставке

Чтобы защитить получателей и экспедиторов, IDS ввела бесконтактную доставку. Для этого водители размещают товар в обычном месте получения. Вместо подписи на документе, получателю предлагается поставить подпись на упаковке или адресной этикетке. Водитель устанавливает заказу статус «припаркованный товар», и программное обеспечение запрашивает фотографию подписанной этикетки и одного припаркованного груза. Статус и фотографии можно отслеживать через IDS Track & Trace.


Таким образом, карантин действует и бесконтактная доставка внедрена. CU заботится о безопасности сотрудников и клиентов, с этим всё в порядке.

Наиболее интересным заявлением являются слова о том, что спрос в настоящее время «очень высок». По всей видимости, он является следствием ажиотажа в результате предупреждений о сокращающихся производственных мощностях производителей. Отставание усугубляется режимом карантина для сотрудников Computeruniverse – даже при уменьшении отгрузок от поставщиков, сотрудников явно не хватает для обслуживания полного объема заказов своевременно.

Кроме того, за последние 2-3 недели увеличилось количество отзывов о «сервисных» задержках от клиентов CU. Банального ответа на электронное письмо с техническим вопросом либо претензией можно ждать дольше обычного в эти месяцы. Аналогично затягивается и процесс начисления бонусов.

Тем не менее, по нашему мнению, у Computeruniverce заказывать компьютерную технику, по крайней мере, безопасно. Антивирусный контроль не позволит вашей посылке быть отправленной зараженными руками. Да и сравнительно долгий срок доставки в данном случае является положительным моментом, ведь коронавирус не выживет более трех суток, даже в вакуумной упаковке. Разумеется, это не отменяет необходимость свести к минимуму контакт с локальным курьером, доставляющим посылку непосредственно по вашему адресу.

Наступило время более обдуманных и осторожных покупок. Теперь это касается не только технического выбора и критической проверки. Теперь это означает максимально внимательное соблюдение всего цикла карантинного регламента.

Покупайте у «чистых» продавцов и будьте здоровы!

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