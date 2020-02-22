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Компьютерный рынок полон контрастов. С одной стороны - нищий ассортимент российских компьютерных магазинов. С другой стороны – все новинки корпусного охлаждения к услугам покупателей на Amazon, Newegg, Computeruniverce, Ebay, Aliexpress.

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Справедливости ради – мы не бедствуем, нет, мы не вырезаем вентиляторы из картона и не сажаем их на стержень от ручки, чтобы охладить наш компьютер. Мы имеем возможность зайти в магазин и купить вентилятор, выбрав из 5-10 подходящих вариантов. Наши местные торговцы приучили нас именно к такой широте выбора.

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Например, если делать сборку в белом/сером/серебристом цвете, то наш выбор будет ограничен очень жестко. Кстати, также жестко ограничены и те, кто желает выбрать только тихие вентиляторы. Или только дорогие брендовые, например.

От души благодарность тем нашим оптовым компаниям, которые завезли реально много белых вентиляторов Be Quiet! Также радует наличие в ассортименте некоторых отдельных моделей Scythe, Noiseblocker, Thermalright, Corsair. Кто-нибудь, наверное, поблагодарит за Id-Cooling, Fractal Design, Arctic, Noctua. На этом наш выбор заканчивается. Есть одно исключение – это магазинчик coolera.ru, не сочтите за рекламу. Он в одиночку борется за широкий ассортимент в своей отрасли, но он слишком мал для обеспечения стабильности товарных запасов.

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Безусловно, если у вас закрытый напольный корпус без стекла, то такого выбора достаточно. При этом в реальности мы живем в 2020 году, а не в 2000м. Но это мы, покупатели, а наша розница – осталась там, в 2000м. Или даже хуже – во временах социализма, когда выделяться из толпы было признаком предательства дорогого товарища Сталина (Ленина, Брежнева, …). Либо они нас такими считают.

А теперь давайте заглянем за «железный занавес». Какие вентиляторы недоступны советскому … тьфу, российскому покупателю? Причём, это не исчерпывающий реестр запретных плодов, просто на вскидку, что Гугл подсказал (сортировка по алфавиту):

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Alpenfohn Wing Boost 3 White

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Alseye D-Ringer

Arctic BioniX F Grey White

Azza Hurrycane

BitFenix Spectre Pro PWM

Corsair iCUE QL RGB PWM White

Enermax SquA RGB White

InWin Polaris Aluminium

Jonsbo FR-101 White PWM

Lian Li Bora Lite

NoiseBlocker eLoop X B-PS ARGB White Edition

Phanteks PH-FHP-WT

Prolimatech Ultra Sleek Vortex White

SilverStone AP-ARGB





Вот такую красоту к нам не везут. И не факт, что когда-нибудь привезут. Держитесь, товарищи!

Всем Фен-Шуя!