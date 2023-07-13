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Компьютерные энтузиасты и продвинутые пользователи всегда внимательно следят за всеми параметрами своей системы, которые должны обеспечивать максимальную производительность компьютера. Раньше это была необходимая привычка, поскольку мы имели дело с медленными жесткими дисками, раздутым программным обеспечением и операционными системами, которые, как известно, со временем расширялись до тех пор, пока не становились непригодными для использования. Теперь все совсем по-другому, благодаря твердотельным накопителям. Но все еще есть место для бесплатных утилит, которые позволяют нам время от времени запускать «проверку производительности» на наших ПК. Хотя такие приложения, как CCleaner, раньше были и остаются предпочтительными для некоторых, у Microsoft теперь есть бесплатная утилита, которая предлагает аналогичные функции для Windows 10 и 11.

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Программа доступна в магазине Microsoft Store и называется PC Manager. В настоящее время она доступна только в виде бета-версии и "весит" несколько мегабайт, но довольно быстрая, и за время работы с ней у тестировщиков не возникло никаких проблем. В целом, по словам Microsoft, она предназначена для «повышения производительности вашего ПК». Это универсальное средство для теоретического ускорения вашего ПК, позволяющее удалять ненужные файлы, закрывать приложения, занимающие много памяти, а также управлять настройками накопителя информации и автозагрузки. Она объединяет различные области Windows в единое приложение, что позволяет быстро перепроверить некоторые настройки. Программа была обнаружена в магазине Microsoft Store ресурсом PCWorld.

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Размеры программы объясняются тем, что Microsoft хочет, чтобы пользователи держали ее на боковой стороне рабочего стола.

После того, как вы установите и запустите программу, она автоматически пристыкуется к правой стороне экрана. Однако из-за ее размера вы, вероятно, не захотите держать ее открытой, так как онп довольно большая для программы, предназначенной для закрепления. Microsoft должна была сделать ее полноразмерной, как традиционное настольное приложение, или сделать так, чтобы ее можно было свернуть в системный трей. Вы можете только выйти из нее или оставить ее на панели задач. Несмотря на это, главное меню состоит всего из четырех разделов, как показано выше.

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Никто не хочет, чтобы на их драгоценном SSD лежала куча ненужных файлов.

В разделе "Health Check" (Проверка работоспособности) можно увидеть такие ненужные файлы, как кэш браузера и системы, файлы журналов и временные файлы. Вы также можете отключить элементы автозагрузки здесь, но это дает только «низкий, средний, высокий» приоритет для количества используемых ими системных ресурсов. Тестировщиков насмешили тем, что OneDrive был указан как «высокий приоритет» в отношении ресурсов, поэтому они были признательны Microsoft за то, что разработчики позволили им быстро отключить его.

Анализатор файлов показывает вам ненужные файлы и позволяет легко отключать запускаемые приложения.

При нажатии на «Storage Manager» (Диспетчер накопителей) появляются две новые опции, которые позволяют удалять еще больше посторонних файлов или искать файлы определенного размера. При нажатии кнопки «Глубокая очистка» выполняется сканирование системы и отображается даже больше файлов, чем было найдено при проверке работоспособности, и все они из Windows и ее приложений. Большую часть системного хлама составляли оставшиеся файлы из Центра обновления Windows. Вы также можете «управлять большими файлами», выбирая тип и размер файла и позволяя программе показывать вам, что у вас есть на вашем устройстве хранения. Это простой способ найти определенные файлы, о которых вы могли не знать, что они занимают место, хотя максимальный размер файла, разрешенный для поиска, составляет> 1 ГБ.

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Какой "шок"; Chrome находится в верхней части нашего списка приложений по использованию памяти.

Последние два раздела приложения — «Управление процессами» и «Приложения для запуска» — позволяют завершать запущенные программы и легко отключать приложения предназначенные для автозагрузки. Что касается программ, то здесь показано, какие процессы запущены в данный момент и какой объем памяти они используют, что также доступно в "Диспетчере задач". Вы можете просто взглянуть на приложение, решить, что оно использует слишком много памяти, и быстро его закрыть. Вы также можете включать и выключать элементы автозагрузки в зависимости от их рейтинга ресурсов. Здесь есть некоторое дублирование, поскольку «приложения для автозагрузки» также доступны в области «Проверка работоспособности».

Эта функция доступна в других местах Windows, поэтому Microsoft просто упрощает ее поиск.

Наконец, вкладка «Безопасность» внизу позволяет запустить Центр обновления Windows или быстро изменить браузер по умолчанию. К счастью, Microsoft не заставляет вас переходить на Edge. Вместо этого она показывает, какие браузеры установлены, и позволяет убедиться, какой именно выбран браузер по умолчанию, или быстро изменить его.

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В целом, тестеры отметили, что это удобное маленькое приложение. В наши дни мы не слишком беспокоимся о производительности нашего ПК, как это было в 90-х и начале 2000-х годов, поскольку наша система является первоклассной, но приложение быстрое, легкое и похоже на тип инструмента без излишеств, который пользователи будут не против использовать время от времени, чтобы проверить производительность своего любимого компьютера. Поскольку она бесплатная, нет ничего плохого в том, чтобы попробовать ее, и не стоит удивляться, увидев, что она будет встроена в будущие версии Windows.