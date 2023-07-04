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Samsung Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5: все, что мы знаем о новых складных смартфонах

Samsung проведет мероприятие Unpacked в конце июля, на котором, вероятно, представит складные телефоны нового поколения.
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Samsung планирует провести мероприятие Galaxy Unpacked 2023 в конце этого месяца. Как сообщается, в этот раз выбор пал на родной город Сеул в Южной Корее. Хотя Samsung пока не сообщила точную дату своего мероприятия, но мы точно знаем, что ее летние презентации в последние годы были посвящены новым складным смартфонам. В этом году это означает, что нам расскажут и скорее всего представят Samsung Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5. В этой статье собрана вся существующая информация о складных телефонах Samsung следующего поколения и других новых продуктах компании.

Когда будет проходить Samsung Unpacked 2023?

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На данный момент известно, что Samsung пообещала провести свое следующее мероприятие “в конце июля”. Обычно южнокорейская компания проводит свою летнюю презентацию в августе, но в этом году, похоже, мероприятие состоится на неделю или две раньше.

Корейский сайт Chosun Ilbo утверждает, что Unpacked состоится 26 июля, но это не подтверждено официально. Но точно известно, что Galaxy Unpacked 2023 пройдет в родном городе компании - Сеуле, что станет первым случаем, когда Samsung пригласит весь мир в свою штаб-квартиру. Генеральный директор компании Samsung сказал, что Сеул был выбран не просто так, потому что этот город является символом складных телефонов и всемирным центром инноваций.

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Как выглядят Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5?

Хотя официальных изображений новых телефонов пока нет, утечки в интернете дали нам основное представление о том, что мы увидим от Samsung в конце июля. Было выложено множество изображений Z Flip 5 и Z Fold 5, предоставленных известным инсайдером SnoopyTech, а также появились возможные характеристики новых устройств.

Реальное фото складного смартфона Z Flip 5

По словам надежного источника Samsung Ice Universe, экран Z Flip 5 увеличится с 1,9 до 3,4 дюйма с разрешением 720 на 748 пикселей. Новое устройство будет очень похоже по размерам на Motorola Razr+ с его 3,6-дюймовым внешним дисплеем, который, по мнению пользователей, отлично подходит для продуктивной работы. Однако, в отличие от Razr+, защитный экран Flip 5 будет располагаться над двумя камерами и вспышкой. Тем не менее, увеличенный размер может сделать Flip 5 гораздо более полезным, чем мини-экран на внешней стороне его предшественника.

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На изображениях Ice Universe и SnoopyTech не показан Flip 5 в сложенном виде, но твит Revegnus (см. выше) содержит изображение того, как устройство выглядит в реальном мире, хотя и в сложенном состоянии. Похоже, что Flip 5 будет складываться без значительного зазора между половинками, что может быть связано с новой конструкцией шарнира, как написано в твиттере Ice Universe и сообщает The Elec. Росс Янг, генеральный директор Display Supply Chain Consultants, сообщил, что новый шарнир Z Flip 5 также поможет уменьшить видимость шва.

В галерее SnoopyTech также показаны несколько цветовых решений для Flip 5: белоснежный, светло-зеленый, светло-фиолетовый и черный/темно-серый. Внутренняя рамка экрана будет доступна в черном цвете, затемненная и черно-белая.

Samsung Galaxy Z Fold 5 в различных цветовых вариантах.

Galaxy Fold 5 может снова быть представлен в черном цвете Phantom Black, а также в новых цветах Icy Blue и Cream, а варианты Graygreen и Beige, возможно, будут сняты с производства. Галерея изображений складного смартфона Fold 5 от SnoopyTech демонстрирует эти цвета с новым шарниром.

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Каковы характеристики?

В техническом описании, на которое ссылается SnoopyTech, говорится, что Z Flip 5 будет работать на базе Snapdragon 8 Gen 2, том же процессоре, что и Samsung Galaxy S23, а также будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти (стоит отметить, что не упоминается вариант с 128 ГБ, как в Flip 4 ). Wi-Fi будет обновлен до Wi-Fi 6E, а порт USB-C внизу будет заменен на USB-C 3.2 (по сравнению с 2.0), что повысит скорость проводной передачи.

Рендеры Samsung Galaxy Z Fold 5 


В спецификации также говорится, что некоторые детали будут перенесены из Flip 4 в Flip 5. Внутренний экран, камеры, емкость аккумулятора, степень защиты IP (IPX8) и вес останутся без изменений. Это не самые лучшие новости, которые мы слышали.

Если верить информации SnoopyTech для Galaxy Z Fold 5, то новый складной смартфон будет очень похож на Fold 4. Что касается дисплеев, то размеры внутреннего и внешнего экрана, разрешение и максимальная частота обновления останутся прежними. Так что если вам не понравился тонкий и высокий передний экран, возможно, вам стоит обратить внимание на Google Pixel Fold с его более широким внешним экраном.

Что касается производительности, то, по слухам, Galaxy Z Fold 5 будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти и процессором Snapdragon 8 Gen 2. Хотя упоминаются только два варианта складных смартфонов (256 ГБ и 512 ГБ), остается неясно, будет ли также доступна модель с 1 ТБ, как это было с предыдущим Fold. Емкость аккумулятора останется на уровне 4400 мАч, при этом Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 также будут доступны. Новый Fold также сохранит свой рейтинг IPX8.

Рендер Samsung Galaxy Z Fold 5

Так что же изменилось? Возможно, будут установлены новые камеры, в которых телефон очень нуждается. Во-первых, телеобъектив может быть увеличен с 10 Мп до 12 Мп с более широкой диафрагмой f/2.2, что должно помочь в ситуациях недостаточного освещения по сравнению с диафрагмой f/2.4 в Fold 4. Задние камеры останутся в корпусе в форме таблетки, а вспышка переместится из нижней части корпуса вправо от верхнего объектива. Камера под дисплеем по-прежнему имеет разрешение 4 МП, но ее диафрагма  изменится с f/1,8 до f/1,7, что означает лучшее качество изображения для этой скрытой камеры. Остальные камеры будут такими же, как у текущей модели.

Шарнир также будет улучшен. В сообщении, которое было удалено (но сохранено на Archive.org), MySmartPrice опубликовал изображение, на котором, как утверждается, изображен Samsung Galaxy Z Fold 5 (одно устройство, частично открытое, а другое позади него сложено плашмя без зазора). На сайте говорится, что изображения являются пресс-рендерами. На изображениях SnoopyTech смартфон сложенный и трудно сказать, есть там зазор или нет. Некоторые эксперты критиковали внешний вид смартфона из-за этого зазора. Тем временем Google Pixel Fold закрывается плотно без зазора.

Какая ещё продукция Samsung будет представлена на мероприятии?

Samsung обновляет свою линейку планшетов Galaxy Tab S примерно раз в 18 месяцев, что означает, что июльское мероприятие как нельзя лучше подходит для выпуска новых планшетов.

Должна появиться линейка Galaxy Tab S9, которая, вероятно, будет включать модели S9+ и S9 Ultra. Достоверной информации об этих планшетах пока не поступало, но было бы разумно ожидать, что производительная линейка Tab S8 2022 года получит новые характеристики. Напомню, что S8 Ultra мог похвастаться массивным, размером с ноутбук, 14,6-дюймовым дисплеем.

К тому же Samsung обновляет свою линейку носимых устройств почти ежегодно. Прошлым летом появились Galaxy Watch 5 и, возможно, мы увидим серию Galaxy Watch 6 на Unpacked в июле 2023 года. и несколько разных моделей с разными функциями по разным ценам.

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