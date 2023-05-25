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По статистике большинство людей покупают электромобили, потому что они тише и не требуют дорогостоящего топлива, но есть также автолюбители для которых в приоритете экологические составляющие нового транспортного средства. Но действительно ли электромобили безопаснее для окружающей среды, чем их бензиновые собратья?

Чтобы лучше понять, лучше или хуже электромобили для окружающей среды, чем обычные транспортные средства, мы рассмотрим, как производится каждый тип транспортного средства, что они выделяют в окружающую среду в течение своего жизненного цикла и что с ними делают по окончании срока службы.

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Все начинается с производства

Производство транспортных средств везде грязное. Мало того, что процесс сборки потребляет энергию и выбрасывает парниковые газы, но и сами материалы имеют свои последствия для окружающей среды. Способ изготовления или получения материала влияет на общее состояние конечного продукта. Наглядный пример: литий, наиболее важный компонент современных аккумуляторов для электромобилей, приходится добывать с помощью экологически вредных процессов. По оценкам, на каждую метрическую тонну добытого лития требуется 2,2 миллиона литров воды. Токсины из бассейнов для выпаривания соли лития, как правило, просачиваются в окружающую воду или почву, нанося непоправимый вред растениям, людям и дикой природе.

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Сборочный конвейер Tesla.

Когда литий для одной батареи будет переработан, перевезен и добавлен в аккумуляторный блок электромобиля емкостью 75 кВт/ч, в атмосферу будет выброшено около семи тонн двуокиси углерода. Возможно альтернативное производство, уменьшение вредных выбросов, батареи меньшего размера и другие факторы помогут уменьшить загрязнение окружающей среды, но пока это очень грязное производство.

Обычные автомобили не содержат литиевые батареи, поэтому они не связаны с экологическими издержками, присущими аккумуляторной батарее электромобиля. Их производственный процесс аналогичен электромобилю без батареи — много пластика, металла и немного стекла, все это производится на других предприятиях и затем собирается на автозаводе. Этот процесс приводит к выбросу от пяти до 10 тонн парниковых газов в зависимости от размера автомобиля, но эта цифра остается примерно такой же для электромобиля того же размера (без учета батареи).

Если рассматривать процесс производства каждого типа транспортного средства, то можно сказать, что электромобили выбрасывают больше парниковых газов, чем обычные автомобили, еще до того, как выезжают на дорогу. Но как насчет того, что происходит после того, как они покидают автосалон?

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Передвижение транспортных средств по городам и населенным пунктам

Здесь вроде бы все очевидно на первый взгляд, но стоит углубиться в данный вопрос и сразу все меняется. У электромобилей может и не быть выхлопных газов, но они требуют электричества, производство которого приводит к выбросу собственных парниковых газов. Только 39% энергии в мире вырабатывается "чистыми" способами, такими как ветряные электростанции, солнечные батареи и атомные электростанции. Хотя эта цифра постоянно растет, но сейчас 61% нашей энергии поступает от предприятий, выделяющих парниковый газ (то есть сжигающих ископаемое топливо).

Учитывая все это, по оценкам, средний электромобиль выбрасывает примерно 100 граммов парниковых газов (в основном двуокиси углерода) на пройденный километр. Это означает, что если электромобиль проедет 250 000 км за всю свою жизнь, то выброс составит 22 тонны. В то же время бензиновый автомобиль, по оценкам, производит примерно 330 граммов парниковых газов на километр пробега благодаря выхлопным газам и процессам переработки бензина. Если бензиновый автомобиль проедет те же 250 000 км, что и электромобиль, он произведет около 73 тонн углеводородов и других парниковых газов.

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Экологическое исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что к тому времени, когда электрическому седану исполняется 1,5 года, его выбросы сравняются с бензиновым седаном того же возраста. Этот временной промежуток увеличивается до 1,6–1,9 лет для внедорожников и 1,6 лет для пикапов, но принцип остается тем же: после производства не требуется много времени, чтобы электромобили и обычные автомобили сравнялись по выбросам, и только после этого электромобили оказываются экологичнее.

Согласно другому экологическому исследованию, к моменту окончания срока службы электромобиля и его бензинового аналога, электромобиль будет выбрасывать на 52% меньше углерода. Сюда входят все выбросы, возникающие в результате производства аккумуляторов на начальном этапе. (В исследовании также отмечается, что при переходе процесса производства батарей на 100% возобновляемые источники энергии выбросы, связанные с производством, сократятся на 27%, но это долгосрочная надежда, а не наша сегодняшняя реальность).

Утилизация

Процессы утилизации электромобилей и бензиновых транспортных средств выглядят одинаково, за исключением аккумулятора электромобиля. Утилизация батареи не оказывает такого вредного воздействия на окружающую среду, как ее создание; ее часто можно переработать и использовать в будущих электромобилях или других продуктах. В этот момент большая часть выбросов парниковых газов, которые вы увидите при переработке, связана с транспортировкой батареи на предприятие по переработке и измельчением ее на более мелкие кусочки.

Все транспортные средства отправляются на свалку и только батарея отправляется на специальное предприятие.

Поскольку переработка старых аккумуляторов зачастую является более сложной задачей, чем изготовление новых, большинство производителей электромобилей не занимаются этим. Это означает, что многие аккумуляторы для электромобилей оказываются на свалках, даже если это противозаконно. К сожалению, то же самое касается многих других компонентов автомобиля, электромобиля или чего-то другого; проблема литий-ионных батарей заключается в том, что они повышают пожароопасность объекта.

Так что же лучше для окружающей среды: электромобили или обычные автомобили? Если рассматривать только выбросы углекислого газа, то электромобили побеждают с большим отрывом. Однако, если вы используете более целостный подход, ответ будет немного сложнее. Загрязнение воды и почвы, наблюдаемые в процессе добычи лития, вызывают серьезные опасения, и их нелегко простить только потому, что они прокладывают путь к снижению выбросов углеводородов. Одно можно сказать точно независимо от вида транспортного средства: выбросы парниковых газов являются прямой причиной все более серьезного климатического кризиса.