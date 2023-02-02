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Рассмотрим боевые машины Stryker, танки Challenger 2, Leopard 2 и многое другое обещанное Украине

Прошел почти год с начала специальной-военной операции, а Киев до сих пор снабжают военной техникой более 30 стран. США объявили о новом пакете, который включает в себя бронированные машины, такие как Stryker и Bradley, и другие члены НАТО тоже весомый вклад.
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Сегодня 344-й день специальной-военной операции на Украине (она началась 24 февраля 2022 года), Соединенные Штаты в конце января объявили о военном пакете на сумму 2,5 миллиарда долларов для Киева. Военная помощь включает 90 боевых машин Stryker и дополнительно 59 боевых машин Bradley для Украины, а также сотни тысяч единиц боеприпасов, как сообщил Пентагон.

Интересно, что о помощи было объявлено всего за несколько часов до того, как вечером на военной базе Рамштайн в Германии состоялась важная встреча, на которой обсуждались следующие шаги в защите Украины и способы отражения российской агрессии.

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В последнее время другие страны также увеличили свою военную помощь Украине — 11 стран НАТО пообещали Киеву новую военную помощь.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, говоря по этому поводу, сказал: «Запад должен оставаться единым и продолжать поддерживать Украину военной помощью. Украина больше всего нуждается в тяжелом вооружении… Самые тяжелые бои еще впереди».

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Поскольку "война" продолжается, с бесчисленными человеческими жертвами, неисчислимыми разрушениями, вот более четкое представление о том, какие страны предоставляют какую помощь и сколько именно стран пожертвовали Киеву в их попытке отбить Херсонскую и Запорожскую области.

США — крупнейший донор Киевского режима

С тех пор, как на Украине началась война, США предоставили Украине наибольший объем военной помощи. Согласно последним данным, опубликованным Кильским институтом мировой экономики и Немецким аналитическим центром, США предоставили Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь на сумму около 50,3 миллиарда долларов, причем почти половина в виде военной помощи.

В январе стало известно, что США отправят военный пакет на сумму 2,5 миллиарда долларов. Он будет включать боевые машины Stryker, которые представляют собой бронированные машины, способные перемещать пехоту по полю боя. США также отправляют свои боевые машины Bradley — легкобронированную, полностью гусеничную транспортную машину, обеспечивающую хорошую проходимость по пересеченной местности.

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В дополнение к этим броневикам в пакет США также входят восемь дополнительных систем ПВО Avenger, 350 Humvees, 53 машины с противоминной защитой от засады или MRAPS, тысячи противотанковых ракет и дополнительные три миллиона патронов к стрелковому оружию. .

Боевая машина Stryker в Фильсеке, Германия. Пентагон заявил, что США отправят Украине 90 боевых машин Stryker и еще 59 боевых машин Bradley

Это произошло после того, как США в середине декабря объявили, что отправят Зенитный ракетный комплекс Patriot на Украину, чтобы укрепить систему ПВО. Объявление было сделано в тот день, когда президент Украины Владимир Зеленский находился в Вашингтоне.

США также предоставили Украине NASAMs (Национальную передовую зенитно-ракетную систему). Две системы NASAMs находятся на Украине уже несколько недель.

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К тому же, США все таки решились отправить своей передовой боевой танк М-1 «Абрамс», непрекращающиеся просьбы Украины о дополнительных танках все таки были услышаны. Для справки, ранее пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что «на данный момент просто не имеет смысла» поставлять Украине танки Abrams, потому что они используют реактивное топливо и их сложно обслуживать.

Между тем госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжает оказывать Киеву поддержку и что США полны решимости дать Украине «то, что ей нужно для успеха на поле боя».

Таблица "пожертвований" стран НАТО киевскому режиму.

Помощь Великобритании Украине

Соединенное Королевство является вторым по величине военным донором Украины; в январе правительство Риши Сунака объявило, что оно предоставит небольшое количество танков Challenger 2, чтобы помочь отразить агрессию России. Это сделало Великобританию первой западной державой, которая поставила украинцам основные боевые танки, которые должны были использоваться для обучения украинских войск.

А 19 января Beликoбpитaния планировала oтпpaвить нa Укpaинy 600 paкeт Вrimstоnе. «Я мoгy cкaзaть, чтo мы тaкжe coбиpaeмcя oтпpaвить eщe 600 paкeт Вrimstоnе нa тeaтp вoeнныx дeйcтвий, чтo бyдeт нeвepoятнo вaжнo для пoмoщи Укpaинe в дoминиpoвaнии нa пoлe бoя», — сказал миниcтp oбopoны Бeн Уoллec.

Военный пакет Великобритании, о котором было объявлено в конце января, также включает в себя пушки AS90, бронетранспортеры, такие как Bulldog, беспилотные авиационные системы, 100 000 apтиллepийcкиx снарядов, cлoжныe paкeты, включaя yпpaвляeмyю peaктивнyю cиcтeмy зaлпoвoгo oгня (GМLRS), пpoтивoвoздyшнyю oбopoнy Stаrstrеаk, cpeдcтвa ПВO cpeднeй дaльнocти, оборонительные paкeты и комплект запасных частей для ремонта yкpaинcкиx тaнкoв и бронетехники.

Британский танк Challenger 2 движется по военному лагерю Тапа в Эстонии. С танками Challengers 2 Великобритания стала первой западной державой, которая поставила украинцам основные боевые танки.

Уоллес также добавил, что единство Запада против агрессии президента России Владимира Путина остается сильным и что союзники «будут стоять до конца». «Если президент Путин делает ставку на то, что в этом году нам станет скучно, он ошибается. Мы будем планировать на этот и следующий год, а также на следующий и последующие годы», — сказал он, согласно сообщению Reuters.

Польша

Согласно новому пакету, Польша отправит зенитные установки С-60 с боезапасом 70 000 патронов. Поляки также пожертвуют роту танков Leopard 2 немецкого производства.

Киев давно просил эти танки, которые по мнению Зеленского, помогут переломить ситуацию против российских войск, но Германия долгое время была против. Германия долго сопротивлялась растущему давлению со стороны Запада и его союзников по отправке тяжелых наступательных вооружений на Украину, поскольку они опасались, что это может быть воспринято Москвой как эскалация конфликта и Германия в итоге может стать целью ракетных ударов.

Танк Leopard 2 в Мюнстере недалеко от Ганновера, Германия.

Выступая ранее с предупреждением, пpeмьep-миниcтp Пoльши Maтeyш Mopaвeцкий зaявил: «Пopaжeниe Укpaины мoжeт cтaть пpeлюдиeй к Tpeтьeй миpoвoй вoйнe. Пoэтoмy ceгoдня нeт пpичин блoкиpoвaть пoддepжкy Kиeвa, мeдлить. Taким oбpaзoм, я пpизывaю пpaвитeльcтвo Гepмaнии к peшитeльным дeйcтвиям пo пocтaвкaм вcex видoв вoopyжeний в Укpaинy».

Швеция

Швеция, которая в последнее время стремится стать членом НАТО, объявила о новом военном пакете для войск Зеленского, который включает бронированные боевые машины пехоты и артиллерийскую систему Archer.

Пакет стоимостью 4,3 миллиарда шведских крон включает в себя легкое переносное противотанковое оружие NLAW, оборудование для разминирования и штурмовые винтовки.

Агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона заявило, что Украина борется за свободу Европы. «Этo oднa из глaвныx пpичин, пoчeмy тaк мнoгo cтpaн дeлают ceйчac тaк мнoгo, чтoбы пoмoчь Укpaинe. Mopaльнaя пoддepжкa вaжнa, нo тaкжe вaжнa и нaшa coвмecтнaя бeзoпacнocть».

Швеция отправит около 50 своих гусеничных и бронированных боевых машин пехоты Strf 90, далее сообщает издание. По имеющимся данным, машины могут использоваться для перевозки до восьми пехотинцев и оснащены 40-миллиметровой автоматической пушкой.

Финляндия

В конце января Финляндия также объявила о новом военном пакете для Украины, крупнейшем на сегодняшний день.

Пакет стоимостью 400 миллионов евро включает тяжелое вооружение и танки «Леопард». Это 12-й пакет военной помощи Хельсинки Украине, причем совокупная стоимость первых 11 составляет около 190 миллионов евро.

Дания заявила, что передаст Украине 19 гаубиц Caesar французского производства.

Дания

Скандинавская страна также присоединилась к странам, обещавшим поддержку Украине, заявив, что передаст Украине 19 гаубиц Caesar французского производства. «Мы были в пocтoяннoм кoнтaктe c yкpaинцaми пo пoвoдy apтиллepии «Саеsаr», и я paд, чтo тoпepь мы пoлyчили шиpoкyю пoддepжкy oт пapлaмeнтa, чтoбы пoжepтвoвaть ee для бopьбы зa cвoбoдy Укpaины», — cкaзaл миниcтp oбopoны Дaнии Якoб Эллeмaнн-Йeнceн.

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сша украина сво bradley боевые машины stryker ракеты patriot танк challenger 2
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