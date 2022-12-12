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"Громовержцы": дата выхода, актеры, трейлеры и все, что известно о новом фильме из вселенной Marvel

Marvel назначила дату выхода фильма на 26 июля 2024 года, в этот день фильм выйдет в кинотеатрах по всему миру.
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«Громовержцы» — один из самых ожидаемых фильмов про суперзлодеев из вселенной Marvel. Кроссовер станет последним фильмом "Пятой фазы" кинематографической вселенной Marvel, премьера которого состоится 26 июля 2024 года. В фильме задействован актерский состав, в котором возвращаются различные звезды из предыдущих приключений в мультивселенной Marvel. Сообщается, что помимо супергероев в команду Громовержцев войдут антигерои и бывшие злодеи, которым придется работать вместе для общего блага.

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Ниже мы рассмотрим всю информацию о предстоящем фильме «Громовержцы». Мы поговорим о дате появления фильма в кинотеатрах, релизе на сервисе потокового вещания Disney Plus, трейлерах и подробной информации об актерском составе. Кроме того, в статье собрана вся известная информация о фильме, утечки и слухи.

Предупреждаю, что вы не найдете важных спойлеров о «Громовержцах» в большей части этой статьи. Если вы вообще ничего не знаете про Громовержцев и не хотите узнать некоторые подробности сюжета нового фильма, тогда не читайте последний раздел «Утечки и слухи».

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Дата выхода нового фильма.

Компания Marvel назначила дату выхода фильма «Громовержцы» на 26 июля 2024 года. Дата была объявлена на мероприятии Comic-Con 2022.

В назначенный день фильм выйдет в кинотеатрах по всему миру, если Marvel по какой-то причине не решит отложить релиз. Фильмы вселенной Marvel и сериалы потоковом сервисе Disney Plus за последние несколько месяцев и лет неоднократно откладывались, так что и в этот раз может что-то произойти, учитывая нынешнюю ситуацию в мире.

Дата релиза «Громовержцев» на Disney Plus.

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Все фильмы вселенной Marvel сначала появятся в кинотеатрах, прежде чем станут доступны на потоковом сервисе Disney. «Громовержцы» ничем не отличаются. Фильм про супергероев и суперзлодеев появится на Disney Plus примерно через 45 дней после их "театрального" дебюта.

Это означает, что «Громовержцы» будут доступны для просмотра на Disney Plus 9 сентября 2024 года.

Зимний солдат или Баки Барнс (Себастьян Стэн) из фильма студии Marvel «Сокол и Зимний солдат» появится «Громовержцах».

Актерский состав фильма.

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Marvel объявила об актерском составе «Громовержцев» на мероприятие D23 Expo в сентябре 2022 года. Хотя Кевин Файги назвал многих звезд, которые вернутся к своим ролям во вселенной Marvel, но различные источники утверждают, что стоит ожидать некоторых сюрпризов, касающихся состава команды «Громовержцев».

Вот персонажи вселенной Marvel, которые официально появятся в кроссовере:

  • Баки Барнс (Себастьян Стэн)

  • Елена Белова (Флоренс Пью)

  • Вэл (Джулия Луи-Дрейфус)

  • Красный Страж (Дэвид Харбор)


  • Надсмотрщик (Ольга Куриленко)

  • Агент США (Уайатт Рассел)

  • Призрак (Ханна Джон-Кеймен)


Трейлеры и тизеры «Громовержцев»

Marvel должна представить первый трейлер «Громовержцев» за несколько месяцев до выхода фильма. Первый тизер уже появился и его можно посмотреть ниже.


ВНИМАНИЕ: далее собраны различные утечки и слухи, так что для людей незнакомых с комиксами о Громовержцах ниже будут небольшие спойлеры.

Утечки и слухи о Громовержцах.

«Громовержцы» являются последним фильмом "Пятой фазы" вселенной Marvel. 1. Мы до сих пор не знаем, с кем Громовержцы сразятся в фильме, хотя недавняя утечка сообщила, что они сразятся с Часовым. 

2. Ходят слухи, что в «Громовержцах» появится Красный Халк (Харрисон Форд), и эта информация имеет смысл. Сколько бы ни переписывали сценарий фильма, этот персонаж ассоциируется с Громовержцами.

3. Поклонникам Marvel понравился новый слух о «Громовержцах», в фильме должен появиться Доктор Дум. Он не злодей фильма и даже не супергерой. Он больше похож на Т'Чаллу в «Гражданской войне».


4. Скарлетт Йоханссон является исполнительным продюсером фильма. Но её персонажа Черную Вдову, мы не увидим в новом фильме. Это официально подтверждено.


5. Что касается сюжета, то информаторы сообщили, что внутри команды будет серьезный конфликт и команда разделится на две команды. Битва между двумя "фракциями" не будет такой масштабной, как в фильме "Гражданская война", но в ней будут «интересные бои», в которых будут применяться передовые технологии.

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