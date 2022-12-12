"Громовержцы": дата выхода, актеры, трейлеры и все, что известно о новом фильме из вселенной Marvel
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«Громовержцы» — один из самых ожидаемых фильмов про суперзлодеев из вселенной Marvel. Кроссовер станет последним фильмом "Пятой фазы" кинематографической вселенной Marvel, премьера которого состоится 26 июля 2024 года. В фильме задействован актерский состав, в котором возвращаются различные звезды из предыдущих приключений в мультивселенной Marvel. Сообщается, что помимо супергероев в команду Громовержцев войдут антигерои и бывшие злодеи, которым придется работать вместе для общего блага.
Ниже мы рассмотрим всю информацию о предстоящем фильме «Громовержцы». Мы поговорим о дате появления фильма в кинотеатрах, релизе на сервисе потокового вещания Disney Plus, трейлерах и подробной информации об актерском составе. Кроме того, в статье собрана вся известная информация о фильме, утечки и слухи.
Предупреждаю, что вы не найдете важных спойлеров о «Громовержцах» в большей части этой статьи. Если вы вообще ничего не знаете про Громовержцев и не хотите узнать некоторые подробности сюжета нового фильма, тогда не читайте последний раздел «Утечки и слухи».
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Дата выхода нового фильма.
Компания Marvel назначила дату выхода фильма «Громовержцы» на 26 июля 2024 года. Дата была объявлена на мероприятии Comic-Con 2022.
В назначенный день фильм выйдет в кинотеатрах по всему миру, если Marvel по какой-то причине не решит отложить релиз. Фильмы вселенной Marvel и сериалы потоковом сервисе Disney Plus за последние несколько месяцев и лет неоднократно откладывались, так что и в этот раз может что-то произойти, учитывая нынешнюю ситуацию в мире.
Дата релиза «Громовержцев» на Disney Plus.
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Все фильмы вселенной Marvel сначала появятся в кинотеатрах, прежде чем станут доступны на потоковом сервисе Disney. «Громовержцы» ничем не отличаются. Фильм про супергероев и суперзлодеев появится на Disney Plus примерно через 45 дней после их "театрального" дебюта.
Это означает, что «Громовержцы» будут доступны для просмотра на Disney Plus 9 сентября 2024 года.
Актерский состав фильма.
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Marvel объявила об актерском составе «Громовержцев» на мероприятие D23 Expo в сентябре 2022 года. Хотя Кевин Файги назвал многих звезд, которые вернутся к своим ролям во вселенной Marvel, но различные источники утверждают, что стоит ожидать некоторых сюрпризов, касающихся состава команды «Громовержцев».
Вот персонажи вселенной Marvel, которые официально появятся в кроссовере:
- Баки Барнс (Себастьян Стэн)
- Елена Белова (Флоренс Пью)
- Вэл (Джулия Луи-Дрейфус)
- Красный Страж (Дэвид Харбор)
- Надсмотрщик (Ольга Куриленко)
- Агент США (Уайатт Рассел)
- Призрак (Ханна Джон-Кеймен)
Трейлеры и тизеры «Громовержцев»
Marvel должна представить первый трейлер «Громовержцев» за несколько месяцев до выхода фильма. Первый тизер уже появился и его можно посмотреть ниже.
ВНИМАНИЕ: далее собраны различные утечки и слухи, так что для людей незнакомых с комиксами о Громовержцах ниже будут небольшие спойлеры.
Утечки и слухи о Громовержцах.
1. Мы до сих пор не знаем, с кем Громовержцы сразятся в фильме, хотя недавняя утечка сообщила, что они сразятся с Часовым.
2. Ходят слухи, что в «Громовержцах» появится Красный Халк (Харрисон Форд), и эта информация имеет смысл. Сколько бы ни переписывали сценарий фильма, этот персонаж ассоциируется с Громовержцами.
3. Поклонникам Marvel понравился новый слух о «Громовержцах», в фильме должен появиться Доктор Дум. Он не злодей фильма и даже не супергерой. Он больше похож на Т'Чаллу в «Гражданской войне».
4. Скарлетт Йоханссон является исполнительным продюсером фильма. Но её персонажа Черную Вдову, мы не увидим в новом фильме. Это официально подтверждено.
5. Что касается сюжета, то информаторы сообщили, что внутри команды будет серьезный конфликт и команда разделится на две команды. Битва между двумя "фракциями" не будет такой масштабной, как в фильме "Гражданская война", но в ней будут «интересные бои», в которых будут применяться передовые технологии.
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