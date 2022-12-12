За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

«Громовержцы» — один из самых ожидаемых фильмов про суперзлодеев из вселенной Marvel. Кроссовер станет последним фильмом "Пятой фазы" кинематографической вселенной Marvel, премьера которого состоится 26 июля 2024 года. В фильме задействован актерский состав, в котором возвращаются различные звезды из предыдущих приключений в мультивселенной Marvel. Сообщается, что помимо супергероев в команду Громовержцев войдут антигерои и бывшие злодеи, которым придется работать вместе для общего блага.

Пятая фаза Marvel

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4080 MSI Gaming в продаже RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Ниже мы рассмотрим всю информацию о предстоящем фильме «Громовержцы». Мы поговорим о дате появления фильма в кинотеатрах, релизе на сервисе потокового вещания Disney Plus, трейлерах и подробной информации об актерском составе. Кроме того, в статье собрана вся известная информация о фильме, утечки и слухи.

Предупреждаю, что вы не найдете важных спойлеров о «Громовержцах» в большей части этой статьи. Если вы вообще ничего не знаете про Громовержцев и не хотите узнать некоторые подробности сюжета нового фильма, тогда не читайте последний раздел «Утечки и слухи».

реклама

Дата выхода нового фильма.

Компания Marvel назначила дату выхода фильма «Громовержцы» на 26 июля 2024 года. Дата была объявлена на мероприятии Comic-Con 2022.

В назначенный день фильм выйдет в кинотеатрах по всему миру, если Marvel по какой-то причине не решит отложить релиз. Фильмы вселенной Marvel и сериалы потоковом сервисе Disney Plus за последние несколько месяцев и лет неоднократно откладывались, так что и в этот раз может что-то произойти, учитывая нынешнюю ситуацию в мире.

Дата релиза «Громовержцев» на Disney Plus.

реклама

Все фильмы вселенной Marvel сначала появятся в кинотеатрах, прежде чем станут доступны на потоковом сервисе Disney. «Громовержцы» ничем не отличаются. Фильм про супергероев и суперзлодеев появится на Disney Plus примерно через 45 дней после их "театрального" дебюта.

Это означает, что «Громовержцы» будут доступны для просмотра на Disney Plus 9 сентября 2024 года.

Зимний солдат или Баки Барнс (Себастьян Стэн) из фильма студии Marvel «Сокол и Зимний солдат» появится «Громовержцах».

Актерский состав фильма.

реклама

Marvel объявила об актерском составе «Громовержцев» на мероприятие D23 Expo в сентябре 2022 года. Хотя Кевин Файги назвал многих звезд, которые вернутся к своим ролям во вселенной Marvel, но различные источники утверждают, что стоит ожидать некоторых сюрпризов, касающихся состава команды «Громовержцев».

Вот персонажи вселенной Marvel, которые официально появятся в кроссовере:

Баки Барнс (Себастьян Стэн)

Елена Белова (Флоренс Пью)

Вэл (Джулия Луи-Дрейфус)

Красный Страж (Дэвид Харбор)





Надсмотрщик (Ольга Куриленко)

Агент США (Уайатт Рассел)

Призрак (Ханна Джон-Кеймен)





Трейлеры и тизеры «Громовержцев»

Marvel должна представить первый трейлер «Громовержцев» за несколько месяцев до выхода фильма. Первый тизер уже появился и его можно посмотреть ниже.





ВНИМАНИЕ: далее собраны различные утечки и слухи, так что для людей незнакомых с комиксами о Громовержцах ниже будут небольшие спойлеры.

Утечки и слухи о Громовержцах.

«Громовержцы» являются последним фильмом "Пятой фазы" вселенной Marvel. 1. Мы до сих пор не знаем, с кем Громовержцы сразятся в фильме, хотя недавняя утечка сообщила, что они сразятся с Часовым.

2. Ходят слухи, что в «Громовержцах» появится Красный Халк (Харрисон Форд), и эта информация имеет смысл. Сколько бы ни переписывали сценарий фильма, этот персонаж ассоциируется с Громовержцами.

3. Поклонникам Marvel понравился новый слух о «Громовержцах», в фильме должен появиться Доктор Дум. Он не злодей фильма и даже не супергерой. Он больше похож на Т'Чаллу в «Гражданской войне».





4. Скарлетт Йоханссон является исполнительным продюсером фильма. Но её персонажа Черную Вдову, мы не увидим в новом фильме. Это официально подтверждено.





5. Что касается сюжета, то информаторы сообщили, что внутри команды будет серьезный конфликт и команда разделится на две команды. Битва между двумя "фракциями" не будет такой масштабной, как в фильме "Гражданская война", но в ней будут «интересные бои», в которых будут применяться передовые технологии.