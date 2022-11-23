Процессорное ядро Oryon будет совместимо с платформой Snapdragon, поэтому оно будет обеспечивать работу будущих устройств Qualcomm Windows на Arm, но технология также может быть задействована для смартфонов, искусственного интеллекта, VR / AR и сетевых устройств.

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Приобретением стартапа Nuvia, компания Qualcomm дала понять, что у нее есть серьезные планы захватить рынок мобильных ПК штурмом и в конечном итоге предложить процессоры собственной разработки на базе Arm, которые превзойдут модели M от Apple. Это заявление не осталось незамеченным и британская компания Arm подала иск, в котором обвинила Qualcomm в злоупотреблении патентами и лицензиями, и на это казалось, что амбиции Qualcomm могут быть преждевременно пресечены. Однако эта неприятная ситуация, похоже, не повлияла на планы Qualcomm, поскольку компания недавно подтвердила схему развития на саммите Snapdragon, во время которого сообщила, что специальное ядро процессора будет называться Oryon и появится в 2023 году.

Qualcomm еще не опубликовала полную спецификацию процессорного ядра Oryon, но сообщается, что чип в который будут интегрироваться новые ядра, является производным от существующей платформы Snapdragon, которая недавно была обновлена до версии Snapdragon 8 Gen 2.

Сообщается, что Qualcomm разрабатывает пользовательские процессорные ядра Oryon для «невероятно мощных и энергоэффективных устройств», включая мобильные ПК с Windows на платформе Arm, смартфоны, искусственный интеллект, расширенную реальность и инфраструктурные сетевые решения.





Также в этом месяце в сети появились спецификации будущего процессора Qualcomm под кодовым названием Hamoa, который объединит восемь высокопроизводительных ядер и четыре энергоэффективных ядра. Судя по всему, он разработан на дизайне Nuvia Phoenix и вполне может стать первым процессором Qualcomm с ядрами Oryon. По словам инсайдеров, процессор «Hamoa» будет иметь конфигурацию памяти и кэш-памяти, аналогичные процессору Apple M1, а также улучшенное пользовательское ядро графического процессора.

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Из этого следует, что рынок мобильных ПК будет переполнен в 2023-24 годах, поэтому Oryon от Qualcomm придется конкурировать не только с "обычными" процессорами Intel и AMD X86, а также будущими процессорами Apple M, но и с чипами Kompanio на базе Arm от MediaTek и даже с процессорами для ноутбуков SiFive RISC-V.