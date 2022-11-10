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Doogee представила 10-дюймовый планшет T10 с процессором Unisoc T616 и 15 ГБ "расширенной" ОЗУ

Во время ежегодной распродажи на AliExpress, планшет стоит всего 8 580 рублей.
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Doogee T10 — это недорогой Android-планшет с 10,1-дюймовым дисплеем FHD+, алюминиевым корпусом, процессором Unisoc T616 и 128 ГБ памяти eMMC, а также устройством чтения карт памяти microSD, которое позволяет установить дополнительный накопитель информации на 1 ТБ.

До 12 ноября новый планшет будет продаваться на AliExpress по цене 8 580 рублей. Doogee T10 имеет одну необычную характеристику, которая выделяется среди своих конкурентов: планшет имеет 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, но компания утверждает, что её можно "расширить" до 15 ГБ.

В двух словах, это означает, что планшет выделяет 7 Гигабайт внутренней памяти eMMC для использования в оперативной. Сейчас такая функция доступна на Android-смартфонах и похоже, что теперь будет распространяться на планшетах.

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Всем известно, что ноутбуки и персональные компьютеры уже давно могут использовать HDD или SSD в качестве виртуальной памяти. Но у такого использования хранилища есть и обратная сторона. Во-первых, оперативная память обычно намного быстрее, чем жесткий диск или твердотельный диск. Это значит, что такой планшет хоть и будет иметь 15 ГБ виртуальной оперативной памяти, но он будет работать медленнее, чем модель с аналогичными характеристиками, которая имеет столько реальной оперативной памяти.

И во-вторых, твердотельные накопители и другие виды флэш-памяти имеют верхний предел циклов записи. Поэтому используя флэш-память eMMC в качестве виртуальной памяти увеличивается вероятность того, что флэш-память может выйти из строя через несколько лет.

На персональный компьютерах с виртуальной памятью совсем другая ситуация, она очень часто требуется в играх и для нужд операционной системы Windows. К тому же, оперативная память, как правило дороже, чем SSD и если у пользователя ПК с 4 ГБ или 8 ГБ памяти, то виртуальная память просто необходима при попытке запуска приложений, требующих больше памяти, чем на самом деле есть на компьютере.

В общем, этот планшет с 15 ГБ «расширенной памяти» является просто маркетинговым трюком, чтобы сделать планшет с 8 ГБ более привлекательным, но нужно учитывать все негативные факторы при покупке устройства.

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В любом случае, если вас это не пугает, вот еще несколько подробностей о Doogee T10. На планшете установлен процессор Unisoc T606 с двумя ядрами ARM Cortex-A75 с частотой 1,8 ГГц, шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 1,6 ГГц и графикой Mali-G57. Doogee T10 имеет аккумулятор емкостью 8300 мАч, задние камеры 13 Мп + 8 Мп, фронтальную камеру 8 Мп, поддержку WiFi 5, Bluetooth, FM-радио и 4G LTE. И он поставляется с программным обеспечением Android 12.


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aliexpress android планшет lpddr4 doogee t10 fhd+ unisoc t616
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