Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

У компании Motorola был полностью функционирующий электромобиль, построенный в 1990-х годах

Один из них - Corvette C4 с батарейным питанием - недавно был найден в гараже рядом с бывшей штаб-квартирой Motorola в Иллинойсе.
[ ] для раздела Блоги
5
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

General Motors EV1 был не единственным автомобилем с батарейным питанием, который выпустили в 1990-х годах. Toyota и Ford также выпустили электромобили RAV4 и Ranger EV, электрические версии своих популярных компактных внедорожников и грузовиков. Но в то время были и другие компании, экспериментирующие с электромобилями. Удивительно, но одним из них, по-видимому была компания Motorola, чье автомобильное подразделение создало прототип e-Vette примерно в 1992 году. Оно переоборудовало Chevy Corvette C4 в полностью работающий от аккумуляторов спортивный автомобиль задолго до того, как Илон Маск даже подумал об оригинальном Tesla.

Недавно обнаруженный в гараже в Иллинойсе электрический Vette был частью более крупного проекта Motorola Automotive, в рамках которого в качестве технико-экономического обоснования были созданы другие прототипы с батарейным питанием. В то время Motorola была при деньгах от своего бизнеса по производству мобильных телефонов и различных патентов, так что у нее было много денег. Например, в первом PowerMac был процессор Motorola, а у Moto также была линейка серверов с Windows NT, выпущенных под этим брендом.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Motorola очень серьезно относилась к своему проекту электромобиля и хотела сохранить его в секрете, поэтому документация, найденная вместе с автомобилем, показала, что она запрещала инженерам или механикам работать с аккумулятором или подключать автомобиль к розетке, когда в помещении были посетители. Поскольку предыдущий владелец оставил автомобиль на холоде во время одной из зим в Иллинойсе, батареи давно разряжены и неясно, каковы точные характеристики электродвигателя RWD и аккумуляторной батареи.

реклама

Есть только один лист документации под названием «EV Power» в котором электромобиль Motorola Vette оценивается как способный развивать мощность до 428 л.с. при 320 В и 1000 А, что в то время могло быть чисто теоретически. В прототипе используется почти всё от стандартного Corvette, даже его своеобразная трансмиссия с повышающей передачей.

В гараже есть инструкция, как управлять электромобилем Motorola, там указано, что инженеры постарались сделать разгон максимально плавным. Водитель по-прежнему включал зажигание с предупреждением, что при этом нельзя касаться педали сцепления. Ему не нужно было нажимать сцепление, чтобы начать движение или включить задний ход, а только переключать передачи во время движения автомобиля.

реклама

Фактически, единственный способ отличить Motorola e-Vette от обычного C4 (если не открывать капот или багажник, чтобы увидеть батареи) был бы номерной знак, который заканчивался последовательностью «EL» - требование к электромобилям, которое штат Иллинойс сохранял до 2020 года. Разъем для зарядки NEMA L10 также был спрятан за крышкой штатного топливного бака.

В любом случае, владелец гаража у которого теперь есть электрический Vette, надеется продать его музею или кому-то, кто будет готов приложить усилия и сделать его пригодным для эксплуатации в дань уважения смелым усилиям Motorola по созданию электромобилей в 1990-е годы.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

tesla motorola электромобиль прототип corvette
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
24
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
22
Главные игры сентября 2022 года
20
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
62
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
23
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
12
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17
Главные игры августа 2022 года
16

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
8 сентября 2022 22
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
16 сентября 2022 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры нашли замену Эфиру – половина фермеров перешла на Ethereum Classic, увеличив хешрейт в 5 раз
39
Эфир перешёл на PoS, но майнеры не планируют продавать геймерам недорогие видеокарты
44
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
113
Курс Эфира рухнул после перехода на PoS – майнеры теряют доходы, а криптовалюты идут ко дну
51
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
51
Western Digital будет вынуждена задержать открытие новых производств
1
5 самых выгодных игровых видеокарт, подходящих для бедных геймеров и зажиточных энтузиастов
5
В отечественных магазинах упали цены на видеокарты RTX 3090 и RTX 3080
27
Цены на видеокарты NVIDIA стремительно снижаются GeForce RTX 3050 на Newegg стоит всего 15 600р
20
Видео: кинематографический трейлер мобильной Call of Duty: Warzone
1
Видеокарты AMD рекордно подешевели – Radeon RX 6000 на Newegg стоит 14 000 рублей
5
Модели GeForce RTX 40 пылятся на складах с августа на фоне нераспроданных запасов RTX 30 — инсайд
18
Не все модели Apple iPhone нового поколения пользуются высоким спросом
1
Драйвер RADV Vulkan получил значительные улучшения для снижения нагрузки на ЦП при вызовах отрисовки
4
Некоторые пользователи уже смотрят на YouTube до 10 рекламных роликов перед видео
27
В России рекордно сократилось число банкоматов – на 6200 за три месяца
5
Опубликован эскиз дизайна печатной платы AMD Radeon RX 7900 XT
+
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
68
На фоне перехода Эфира на PoS рыночная стоимость RTX 3090 Ti упала ниже $1 000
11
Криптовалюта Ethereum перешла на алгоритм работы Proof of Stake
47

Популярные статьи

10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
17
Топ-3 лучших процессоров с Aliexpress по соотношению цена и качество для брендовых материнских плат
24
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
30
Продолжаю работу над миниатюрной MicroATX системой из ATX комплектующих
45
ТОП-5 Сюжетных дыр вселенной Borderlands
12
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
24
Видеокарта для ждуна – стоит ли покупать видеокарту прямо сегодня, или лучше подождать до 2023 года
2
У компании Motorola был полностью функционирующий электромобиль, построенный в 1990-х годах
5

Сейчас обсуждают

ACDCOVER
01:35
Для зеленца понятно, новая зелёная карта это как манна небесная. Для Хуана - это способ выкачать с хомяка зеленца побольше бабла за ненужную технологию. У него много способов программно задушить произ...
AMD Ryzen 9 7900X не смог обогнать Intel Core i7-13700K в многопотоке Geekbench 5
Тема Круглов
01:33
Вот че асики подешевели и окуп стал низким. Люди просто читать не умеют и думают что все монеты перешли на пос
Жители норвежского города Сортланн массово жалуются на шум от майнинг-ферм
Тема Круглов
01:30
Асики все же больше - по 90 дб. Давно уже надо на водяное переходить. И эффективность больше на терахеш. И использовать тепло можно удобнее.
Жители норвежского города Сортланн массово жалуются на шум от майнинг-ферм
Тема Круглов
01:28
Если тепло используется по назначению и небыло альтернатив его получения - только из электричества, то без разницы дешевое ли оно.
Жители норвежского города Сортланн массово жалуются на шум от майнинг-ферм
Дмитрий Васьков
01:19
И правильно (нет) делают, что не планируют продавать видяхи. А вдруг те монетки не оскамятся, а тувемун рванут? Нужно жечь электричество и ресурс видях до последнего. Или прочитать "Пиковую даму" Пушк...
Western Digital будет вынуждена задержать открытие новых производств
Александр Стыкон
01:01
Почти все в минус. Если ничего непоменяется через месяц другой видеокарты вывалят на авито как кирпичи на стройке в поддонах. а видимо к тому все и идет. везде кризис и инфляция так что карты скоре...
Курс Эфира рухнул после перехода на PoS – майнеры теряют доходы, а криптовалюты идут ко дну
Boris Kopyltsov
01:00
фигня, цепляешь на прицепе дизель-генератор...
У компании Motorola был полностью функционирующий электромобиль, построенный в 1990-х годах
VRoman
00:54
Сейчас "электрички" проезжают в десяток раз дальше чем сто лет назад. Но тогда и бензин был чуть ли не задаром.
У компании Motorola был полностью функционирующий электромобиль, построенный в 1990-х годах
hardware
00:53
с установкой теслы, забирающей электричество из эфира - бесконечно. а если серьезно, сейчас что, далеко ездят? на моей древней иномарке д класса на атмо бензине -650км целый бак. а на современных дизе...
У компании Motorola был полностью функционирующий электромобиль, построенный в 1990-х годах
Алексей Дворский
00:49
В каких магазинах наценка 30%? Я работник крупного ритейлера, вижу закупочные оптовые цены. Вы удивитесь но 3060ti в закупке уже несколько месяцев 26-27тысяч была. Сейчас ниже 20.... Это уже с ввозом...
В отечественных магазинах упали цены на видеокарты RTX 3090 и RTX 3080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем