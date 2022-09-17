У компании Motorola был полностью функционирующий электромобиль, построенный в 1990-х годах
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General Motors EV1 был не единственным автомобилем с батарейным питанием, который выпустили в 1990-х годах. Toyota и Ford также выпустили электромобили RAV4 и Ranger EV, электрические версии своих популярных компактных внедорожников и грузовиков. Но в то время были и другие компании, экспериментирующие с электромобилями. Удивительно, но одним из них, по-видимому была компания Motorola, чье автомобильное подразделение создало прототип e-Vette примерно в 1992 году. Оно переоборудовало Chevy Corvette C4 в полностью работающий от аккумуляторов спортивный автомобиль задолго до того, как Илон Маск даже подумал об оригинальном Tesla.
Недавно обнаруженный в гараже в Иллинойсе электрический Vette был частью более крупного проекта Motorola Automotive, в рамках которого в качестве технико-экономического обоснования были созданы другие прототипы с батарейным питанием. В то время Motorola была при деньгах от своего бизнеса по производству мобильных телефонов и различных патентов, так что у нее было много денег. Например, в первом PowerMac был процессор Motorola, а у Moto также была линейка серверов с Windows NT, выпущенных под этим брендом.
Motorola очень серьезно относилась к своему проекту электромобиля и хотела сохранить его в секрете, поэтому документация, найденная вместе с автомобилем, показала, что она запрещала инженерам или механикам работать с аккумулятором или подключать автомобиль к розетке, когда в помещении были посетители. Поскольку предыдущий владелец оставил автомобиль на холоде во время одной из зим в Иллинойсе, батареи давно разряжены и неясно, каковы точные характеристики электродвигателя RWD и аккумуляторной батареи.
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Есть только один лист документации под названием «EV Power» в котором электромобиль Motorola Vette оценивается как способный развивать мощность до 428 л.с. при 320 В и 1000 А, что в то время могло быть чисто теоретически. В прототипе используется почти всё от стандартного Corvette, даже его своеобразная трансмиссия с повышающей передачей.
В гараже есть инструкция, как управлять электромобилем Motorola, там указано, что инженеры постарались сделать разгон максимально плавным. Водитель по-прежнему включал зажигание с предупреждением, что при этом нельзя касаться педали сцепления. Ему не нужно было нажимать сцепление, чтобы начать движение или включить задний ход, а только переключать передачи во время движения автомобиля.
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Фактически, единственный способ отличить Motorola e-Vette от обычного C4 (если не открывать капот или багажник, чтобы увидеть батареи) был бы номерной знак, который заканчивался последовательностью «EL» - требование к электромобилям, которое штат Иллинойс сохранял до 2020 года. Разъем для зарядки NEMA L10 также был спрятан за крышкой штатного топливного бака.
В любом случае, владелец гаража у которого теперь есть электрический Vette, надеется продать его музею или кому-то, кто будет готов приложить усилия и сделать его пригодным для эксплуатации в дань уважения смелым усилиям Motorola по созданию электромобилей в 1990-е годы.
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