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Космический телескоп Джеймса Уэбба получил первые изображения экзопланеты в далёком космосе

Первое изображение экзопланеты, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба, может многое рассказать нам о нашей собственной Солнечной системе.
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Задолго до своего запуска, который состоялся в декабре прошлого года, космический телескоп Джеймса Уэбба был провозглашен телескопом, который покажет нам далекие миры в беспрецедентных деталях.

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На этой неделе он начал выполнять это обещание, отправив первую партию изображений экзопланеты, продемонстрировав нам далекий и вероятно очень холодный газовый гигант. Изображения визуально менее захватывающие, чем предыдущие фотографии космического телескопа, но информация, которую они содержат и возможности, которые они представляют, еще более невероятны.

Команда астрономов под руководством Саши Хинкли из Эксетерского университета использовала два инструмента Уэбба, MIRI и NIRCam, чтобы получить фотографии газового гиганта под кодовым названием HIP 65426 b, который вращается вокруг звезды, удаленной на 349 световых лет от нашего Солнца. Благодаря изображениям и данным Уэбба мы теперь знаем, что HIP 65426 b приблизительно в 7 раз массивнее нашего Юпитера.

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Хинкли и его коллеги использовали четыре разных фильтра, чтобы сфотографировать экзопланету в разных длинах волн инфракрасного света. Благодаря небольшим различиям в оптике каждого фильтра, сгусток света, представляющий собой далекий газовый гигант, на каждом изображении имеет немного разную форму.

Экзопланета HIP 65426 b, которая отфильтрована в четырех различных инфракрасных длинах волн. Поскольку это газовый гигант, HIP 65426 b не является обитаемым миром и он так далеко от своей звезды, что даже если у него есть спутники, на них вряд ли может быть жизнь. Экзопланета вращается вокруг своей звезды на расстоянии, в 100 раз превышающем расстояние между Землей и Солнцем.

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Это в 20 раз дальше, чем Юпитер и примерно в 2,5 раза дальше, чем Плутон. Ближайшим сравнением в нашей Солнечной системе является карликовая планета Седна, расположенная в ледяных пределах пояса Койпера и которая в 90 раз дальше от Солнца, чем Земля. Представьте себе Седну — холодную и удаленную от своей звезды — как газовый гигант и у вас появится представление о том, на что может быть похожа HIP 65426 b.

Для астрономов здесь на Земле, расстояние между газовым гигантом и его звездой делает планету более легкой для наблюдения и изучения. На больших расстояниях телескопам, таким как Уэбб и серверам программного обеспечения для обработки данных, которые превращают их данные в изображения, легче отделить свет экзопланеты от гораздо более яркого света ее родительской звезды.

Коронографы — фильтры, которые блокируют звездный свет — также помогают Уэббу отображать экзопланеты, такие как HIP 65426 b, которая в тысячи раз тусклее своей звезды в среднем и ближнем инфракрасном диапазоне.

И в результате Уэбб получил первое изображение экзопланеты. Спектр света, измеренный от другой экзопланеты, WASP-96 b, был одним из первых наблюдений Уэбба, опубликованных в июле, но это не демонстрировало реальную картину планеты. С HIP 65426 b мы получаем реальные изображения, хотя и несколько размытые.

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Вот предыстория — астрономы обнаружили HIP 65426 b в 2017 году и сделали несколько инфракрасных фотографий с более низким разрешением с помощью Очень большого телескопа (над названием этого телескопа сильно не заморачивались) базируется он на Земле, в пустыне Атакама на севере Чили. Но более чувствительные приборы Уэбба и его точка обзора значительно выше теплого инфракрасного свечения земной атмосферы. Это позволило сделать снимки, которые раскрывают гораздо больше деталей о далеком газовом гиганте.

По словам Хинкли и его коллег, изображения также показывают, что телескоп работает даже лучше, чем надеялись его разработчики. Глядя на такие экзопланеты, как HIP 65426 b, Уэбб кажется примерно в 10 раз более чувствительным, чем ожидали астрономы.

«Основной движущей силой этих улучшений, вероятно является улучшение общих оптических характеристик и стабильности JWST по сравнению с ожиданиями», — пишут Хинкли и его коллеги в статье, которую они представили для экспертной оценки. Другими словами, теперь, когда Уэбб действительно находится в космосе, он более стабилен и фокусируется лучше, чем предсказывали симуляции здесь, на Земле, а это означает, что он может обеспечить более четкое и детальное представление о Вселенной.

Измерения длин волн света, фильтрующих атмосферу экзопланеты WASP-96 b.

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Почему это важно. Если мы хотим узнать больше об атмосферах экзопланет, у нас есть два варианта (на данный момент).

Во-первых, астрономы могут наблюдать за планетами, которые вращаются очень близко к маленьким тусклым звездам, называемыми красными карликами. Когда планета проходит перед своей звездой-хозяином, такие телескопы, как Уэбб, могут измерить, как меняется спектр света, исходящего от звезды, что может раскрыть информацию о химическом составе атмосферы экзопланеты. У нескольких исследовательских групп уже есть время, запланированное на Джеймсе Уэббе, чтобы сделать именно это, в том числе с несколькими скалистыми, похожими на Землю мирами, которые вращаются в обитаемой зоне красного карлика под названием TRAPPIST-1.

Во-вторых, астрономы могут получать реальные изображения и спектры больших экзопланет, которые вращаются очень далеко от своих звезд-хозяев, таких как HIP 65426 b. На таких планетах вряд ли может быть жизнь, но они могут пролить свет на то, как формируются и развиваются планетарные системы.

Далекие газовые гиганты, как объясняют Хинкли и его коллеги, «легче обнаружить в более молодом возрасте, когда они с меньшей вероятностью испытали значительную миграцию или аккрецию».


В нашей собственной Солнечной системе очень вероятно, что Юпитер сформировался дальше от Солнца, чем находится сейчас, затем мигрировал внутрь, где-то вокруг текущей орбиты Марса, а затем изменил курс, чтобы вернуться к своему нынешнему месту.

Но нашей Солнечной системе около 4,5 миллиардов лет, в то время как HIP 65426 b и ее родительской звезде всего 15 или 20 миллионов лет. Взгляд на HIP 65426 b немного напоминает взгляд на Юпитер до того, как он мигрировал (и в процессе подтолкнул остальную часть Солнечной системы).

Что дальше? Хинкли и его коллеги также визуализируют изображения нескольких других систем с помощью телескопа Джеймсв Уэбба. И в статье, которую они недавно представили для научного мира, Хинкли и его коллеги рассказали, что этот процесс рассказал им о возможностях телескопа и о том, как астрономы могут извлечь из него максимальную пользу для этого конкретного типа наблюдений. Изучение экзопланеты HIP 65426 b было частью программы Webb Early Release Science (ERS).

Это означает, что будущие наблюдения за экзопланетами выиграют от того, чему научились Хинкли и его коллеги, начиная с наилучших методов наблюдения и заканчивая обработкой данных. У них также будет лучшее представление о реальных возможностях Уэбба, поэтому в будущем мы можем увидеть более амбициозные изображения.

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вселенная экзопланета космический телескоп джеймса уэбба джеймса уэбб
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Уж не знаю где вы взяли фотографию со звездами, но это точно не фото телескопа Джеймса Уэбба. На снимках Джеймса Уэбба яркие звезды имеют шесть дифракционных лучей. На вашей фотографии их четыре... Ес...
Космический телескоп Джеймса Уэбба получил первые изображения экзопланеты в далёком космосе
REY_B_
01:23
Разная, кремний чуть "другой", отсюда и частоты разные. А не просто отбраковка. И у АМД в Х900 чиплеты разные. Один чуть на энергоэффективность, другой чуть на частоты.
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