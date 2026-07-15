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Fantoci
Аналитики: китайская CXMT сравняется с Micron по объемам выпуска DRAM к 2026 году
CXMT — относительно новый игрок отрасли, созданный для удовлетворения внутреннего спроса Китая на память, тогда как Micron поставляет продукцию десятилетиями.
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Китайский производитель оперативной памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) может практически сравняться по объемам выпуска чипов DRAM с американской корпорацией Micron Technology к концу 2026 года, что обеспечит Китаю статус второй по величине страны по выпуску оперативной памяти в мире.

Источник: CXMT

Согласно новому аналитическому отчету Citrini Research, к концу 2026 года производственная мощность ChangXin Memory Technologies (CXMT) составит 350 тысяч кремниевых пластин в месяц (WSPM). Этот показатель вплотную приближается к ожидаемому объему выпуска Micron, который прогнозируется на уровне 375 тысяч пластин ежемесячно.

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Аналитики Citrini Research указывают, что правительство КНР стимулирует обмен технологиями DRAM между CXMT и другими локальными производителями — JHICC, Swaysure и дочерней структурой YMTC (XMC) — для снижения дефицита на внутреннем рынке. Компания Swaysure завершила строительство завода в Шэньчжэне с расчетной мощностью 140 тысяч WSPM (кремниевых пластин в месяц). Производственный комплекс JHICC в Цзиньцзяне проектируется на 120 тысяч WSPM, при этом первая линия на 60 тысяч пластин будет оснащена оборудованием к концу 2026 года. YMTC также планирует выпускать порядка 50 тысяч пластин DRAM на уханьской фабрике Fab 3.

Ввод в эксплуатацию всех указанных объектов увеличит совокупную производственную мощность Китая до 600 тысяч пластин в месяц (исключая локальные заводы Samsung и SK Hynix). При достижении этого показателя КНР займет второе место в мире по объемам производства DRAM, уступая Южной Корее, но опережая совокупные мощности Японии, Тайваня и США.

Источник: tomshardware.com

В условиях экспортных ограничений со стороны Министерства торговли США, запрещающих поставки EUV-оборудования, CXMT применяет DUV-литографию и методы многократного экспонирования. Темпы строительства производственных линий (чистых комнат) у CXMT составляют 12 месяцев, тогда как среднеотраслевой показатель равен 21–24 месяцам. Текущий ассортимент компании сконцентрирован на стандартах DDR4, DDR5, LPDDR4X и LPDDR5.

Расширение китайского производства происходит на фоне прогнозируемой глобальной нехватки памяти. По оценкам исследователя Zephyr из Citrini Research, к 2030 году дефицит на мировом рынке DRAM составит 28,7 эксабайт при суммарном спросе 157,5 эксабайт. Объемы CXMT будут направлены на обеспечение потребительского сектора, поскольку лидеры индустрии перепрофилируют свои мощности под выпуск памяти HBM для дата-центров.

К 2030 году Citrini Research прогнозирует увеличение совокупных мощностей КНР по выпуску DRAM до 1,41 миллиона пластин в месяц. CXMT планирует возвести новые заводы в Пекине, Хэфэе и Шанхае, доведя индивидуальный показатель до 950 тысяч WSPM. Финансирование экспансии будет обеспечено за счет первичного публичного размещения акций (IPO) в 2026 году с целью привлечения 29,5 млрд юаней (4,35 млрд долларов США).

#оперативная память #ddr5 #micron #dram #cxmt #changxin memory technologies
Источник: tomshardware.com
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