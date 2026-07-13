Линейка Starfire включает две модификации: энергоэффективную Low Power и производительную Performance.

Компания Intel обнародовала подробные технические характеристики новой линейки процессоров Starfire, спроектированных для интеграции в орбитальные системы, спутники и оборудование, функционирующее в экстремальных условиях. Новые чипы производятся по техпроцессу 18A и рассчитаны на работу при сильном радиационном излучении и длительной непрерывной эксплуатации.

Источник: Intel

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Согласно опубликованный спецификации, производство чипов серии Starfire базируется на многокристальной компоновке Foveros. Центральный процессор и нейропроцессорный модуль (NPU) изготавливаются по нормам технологического процесса Intel 18A, в то время как графический блок (GPU) производится на базе узла Intel 3. Выпуск полупроводников будет осуществляться исключительно на территории США.

Архитектура системы на кристалле (SoC) включает восемь вычислительных ядер: четыре производительных (P-Core) и четыре энергоэффективных (LPE-Core). Графическая подсистема представлена 4 ядрами архитектуры Xe с 64 исполнительными блоками (EU). Процессоры поддерживают работу с оперативной памятью стандартов LPDDR5 и DDR5, а также обеспечивают 12 линий интерфейса PCIe 4.0 для связи с внешними устройствами.

Семейство Starfire представлено двумя модификациями:

Энергоэффективная версия (Low Power): тепловой пакет (TDP) ограничен 10 Вт. Базовые частоты P-ядер составляют 1,0 ГГц, LPE-ядер — 850 МГц. Графический блок функционирует в диапазоне 800–1000 МГц, а производительность NPU ограничена показателем 45 TOPS. Производительная версия (Performance): показатель TDP увеличен до 35 Вт. Частота P-ядер достигает 3,1 ГГц, LPE-ядер — 2,1 ГГц. Рабочая частота GPU повышена до 2,0 ГГц. Производительность нейропроцессора в операциях INT8 составляет 75 TOPS.

Источник: Intel

Ключевой технической особенностью платформы является аппаратная адаптация к агрессивной среде. Заявленный температурный диапазон эксплуатации кристалла (T-Junction) составляет от -55 °C до +125 °C. В настоящее время чипы проходят сертификацию на радиационную стойкость, которая включает защиту от эффектов накопленной дозы ионизирующего излучения (TID), одиночных эффектов защелкивания (SEL) и одиночных радиационных сбоев (SEE). Наличие данных механизмов необходимо для предотвращения искажения данных и физической деградации кремния в космическом пространстве.

По данным производителя, планируемый жизненный цикл процессоров Starfire превышает 10 лет, что соответствует требованиям к аппаратному обеспечению, не подлежащему физической замене в ходе миссий. Поставка первых инженерных образцов заказчикам запланирована на третий квартал 2026 года.