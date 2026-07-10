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ASUS представила трехрежимный игровой монитор ROG 27 Plus с поддержкой 4K 240 Гц и Full HD 488 Гц
Среди заявленных функций — трёхступенчатая технология адаптивного улучшения пикселей и набор игровых технологий ROG Gaming A.I., включающий динамический прицел и усиление динамических теней.
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Тайваньский производитель электроники ASUS представил новый 27-дюймовый дисплей ROG 27 Plus в рамках продуктовой линейки, приуроченной к 20-летию суббренда Republic of Gamers. Официальная презентация устройства состоялась в Китайской Народной Республике. Ключевой характеристикой модели заявлена поддержка трех независимых профилей разрешения и частоты обновления на базе одной матрицы.

Источник: ASUS

В основе монитора лежит жидкокристаллическая панель, выполненная по технологии Fast IPS. Базовый режим работы устройства обеспечивает вывод изображения в формате 4K (3840×2160 пикселей) при частоте обновления 240 Гц. Данный профиль ориентирован на программные продукты с высокими требованиями к детализации графики.

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Два дополнительных режима активируются с помощью программного разгона матрицы (оверклокинга) и предназначены для снижения задержки вывода. При переключении в формат QHD (2560×1440 пикселей) частота обновления увеличивается до 400 Гц. Максимальная скорость аппаратной развертки достигается в режиме FHD (1920×1080 пикселей) и составляет 488 Гц.

Техническая реализация режима FHD в ROG 27 Plus отличается от ряда существующих решений. Устройство сохраняет полное разрешение 1920×1080 точек, в то время как другие многорежимные дисплеи (включая модели линейки Philips Evnia) достигают сопоставимых частот обновления за счет принудительного снижения разрешения до формата 1280×720 пикселей.

Источник: ASUS

Программно-аппаратный комплекс монитора включает функцию трехуровневого улучшения пикселей для аппаратной коррекции резкости изображения. Дополнительно интегрированы опции отображения динамического перекрестия прицела и алгоритмы динамического высветления затененных участков кадра. Принцип работы данных технологий производителем не детализирован.

Коммутационные возможности устройства представлены видеоинтерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, а также универсальным разъемом USB Type-C. На момент публикации спецификации портов остаются неполными: корпорация не уточнила точное количество доступных разъемов и максимальную мощность стандарта Power Delivery для порта Type-C.

Также ASUS не опубликовала показатели пиковой яркости, времени отклика панели и список поддерживаемых протоколов адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync). Рекомендованная розничная цена, точная дата старта продаж и планы по реализации модели ROG 27 Plus за пределами китайского рынка в ходе презентации не объявлялись.

#asus #fast ips #rog 27 plus #rog gaming a.i.
Источник: videocardz.com
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