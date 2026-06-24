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Fantoci
AMD FSR 4.1 удвоила производительность Radeon RX 7900 XTX в Cyberpunk 2077 при 4K и RT Ultra
Измерения выполнялись в версии игры 2.31 с использованием графического пресета Custom, текстур высокого качества и настроек Ultra Ray Tracing.
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Компания AMD недавно открыла доступ к новой версии алгоритма масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR) 4.1 для графических ускорителей линейки Radeon RX 7000. Пользовательские тесты и данные профильных медиа фиксируют рост производительности более чем в два раза в ресурсоемких приложениях.

Источник: wccftech.com

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Пользователь платформы Reddit под псевдонимом u/Mercennarius опубликовал результаты технического бенчмарка флагманской видеокарты предыдущего поколения Radeon RX 7900 XTX (архитектура RDNA 3) в игре Cyberpunk 2077. Замеры проводились в разрешении 4K (3840×2160 пикселей) с активированным профилем максимальной трассировки лучей (RT Ultra).

Базовая производительность графического процессора при нативном рендеринге составила 24 кадра в секунду (FPS). После включения технологии FSR 4.1 в режиме «Сбалансированный» (Balanced) частота кадров выросла до 50 FPS. При использовании профиля «Производительность» (Performance) система показала результат в 61 FPS. Инициатор тестирования отметил отсутствие графических искажений при переходе на нейросетевой апскейлинг.

Источник: wccftech.com

Информационное издание Wccftech верифицировало эти показатели, выпустив отчет об аналогичном приросте кадровой частоты. Дополнительные данные предоставил технический канал zWORMz Gaming. Обозреватели протестировали работу FSR 4.1 на видеокарте RX 7900 XTX в пяти современных проектах, включая Crimson Desert, Forza Horizon 6, Battlefield 6 и Arc Raiders, подтвердив кратное повышение скорости обработки кадров. В общей сложности AMD заявила о поддержке алгоритма FSR 4.1 примерно в 300 игровых тайтлах.

В основе нового поколения FSR лежит интеграция машинного обучения. Архитектура RDNA 3 обладает встроенной аппаратной поддержкой инструкций формата INT8, которые применяются для обеспечения работы нейросетевых моделей AMD. Использование ИИ-алгоритмов позволяет видеокартам серии RX 7000 компенсировать падение кадровой частоты при обработке сцен со сложной физикой освещения.

Источник: wccftech.com

В отзывах геймеров также звучат опасения по поводу возможного снижения качества картинки и появления визуальных багов. Отдельные пользователи Reddit сообщают о возникновении графических артефактов в виде мерцания растительности и мелких текстур при движении камеры в Cyberpunk 2077. Данный эффект является технической особенностью работы методов временной реконструкции изображений.

Доступ к технологии FSR 4.1 для устройств Radeon RX 7000 был открыт в рамках последнего обновления пакета драйверов. Представители AMD официально подтвердили подготовку аналогичного релиза для графических процессоров серии RX 6000 (RDNA 2), развертывание которого планируется в течение следующего года.

#amd #cyberpunk 2077 #rx 7900 xtx #radeon rx 7900 xtx #fsr 4.1 #amd fsr 4.1
Источник: wccftech.com
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