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Fantoci
В Китае стартовали продажи оперативной памяти GeIL AQUARIUS Diamond RGB DDR5-6000 32 GB по цене $354
Согласно опубликованным характеристикам, комплект включает два модуля DDR5 объёмом по 16 ГБ каждый, обеспечивая эффективную частоту 6000 МТ/с и тайминги CL36
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Тайваньский производитель компьютерных комплектующих GeIL приступил к реализации на внутреннем рынке Китая нового набора оперативной памяти стандарта DDR5 из линейки AQUARIUS Diamond RGB. Комплект суммарным объемом 32 ГБ предлагается потребителям по официальной рекомендованной цене 2399 юаней ($354), что в пересчете составляет порядка 26000 российских рублей. Впервые предсерийные образцы данной линейки были продемонстрированы на стенде компании в рамках международной выставки Computex 2026.

Источник: videocardz.com

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Поступивший в продажу набор включает в себя два модуля емкостью по 16 ГБ. Заявленная производителем эффективная частота работы памяти равна 6000 мегатрансферов в секунду (МТ/с) при базовых значениях таймингов CL36. Аппаратная часть поддерживает встроенные профили разгона AMD EXPO и Intel XMP 3.0. Техническая спецификация указывает на целевую оптимизацию комплекта для работы в экосистеме AMD, включая обеспечение совместимости с процессорами серии Ryzen 9000 (в том числе с флагманской моделью 9950X3D) и материнскими платами на базе набора системной логики X870.

Физические габариты одного модуля составляют 134 мм в длину и 48 мм в высоту. Конструкция включает установленные алюминиевые радиаторы охлаждения толщиной 1,5 миллиметра с нанесенным гальваническим покрытием. На розничном рынке доступны две цветовые модификации: «графитовый черный» и «ледниковый белый». В верхнюю часть корпуса интегрирована светодиодная полоса RGB-подсветки, полимерный рассеиватель которой геометрически стилизован под грани алмаза. Управление светодиодами синхронизируется с проприетарным программным обеспечением от ведущих производителей материнских плат.

Источник: videocardz.com

Запрашиваемая стоимость в 354 доллара за комплект с частотой 6000 МТ/с превышает средние рыночные показатели для модулей с аналогичными техническими характеристиками. Ценообразование в данном случае формируется за счет использования нестандартных материалов корпуса и сложной конструкции рассеивателя. Представители GeIL заявляют о предоставлении пожизненной гарантии на продукты этой серии.

На текущий момент дистрибуция модулей серии AQUARIUS Diamond RGB осуществляется исключительно через китайские розничные сети. Официальная информация о сроках поступления продукта на рынки Европы и Северной Америки, а также о возможных корректировках стоимости для международных поставок со стороны производителя не публиковалась.

#китай #ddr5-6000 #geil aquarius diamond rgb ddr5-6000
Источник: videocardz.com
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