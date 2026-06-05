Штатная частота для RX 9060 XT составляет 3130 МГц. Таким образом, достигнутые 4643 МГц представляют собой прирост примерно на 48% относительно номинала.

Американский оверклокер Билл Алверсон (Bill Alverson), известный в интернете под псевдонимом Sampson, увеличил тактовую частоту графического процессора AMD Radeon RX 9060 XT до 4643 МГц с использованием системы охлаждения на базе жидкого азота. Зафиксированный результат стал вторым по величине показателем в истории разгона дискретных видеокарт. Фотографии процесса тестирования разместил пользователь социальной сети X под ником Madness727, обратив внимание аудитории на решающую роль проприетарного софта в достижении экстремальных частот.

Источник: videocardz.com

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Для проведения эксперимента применялся инженерный образец графического ускорителя архитектуры RDNA 4 на базе чипа Navi 44. Судя по опубликованным скриншотам, обход заводских ограничений осуществлялся через внутреннюю утилиту AMD с названием L1N2control.exe. Данное программное обеспечение позволило напрямую регулировать ключевые параметры: напряжение было зафиксировано на уровне 1610 мВ (1,61 В), а температура графического ядра составила -49 °C. Итоговая частота превысила паспортный boost-режим видеокарты примерно на 48%.

Следует отметить, что абсолютный мировой рекорд также удерживает модель RX 9060 XT: в феврале текущего года Алверсон совместно с оверклокером Алленом Голиберсучем (Splave) разогнали аналогичный чип до 4,769 ГГц. Пользователь Madness727 в своем отчете констатировал высокий потенциал масштабируемости видеокарт данной серии при минусовых температурах. При этом он подчеркнул, что оба результата базируются на применении недоступных рядовым пользователям инструментов. Серийные образцы адаптеров обладают заблокированными лимитами мощности и напряжения, которые не поддаются модификации через публичные программы аппаратного мониторинга вроде MSI Afterburner.

Источник: videocardz.com

На текущий момент "Красная команда" не делала официальных заявлений и не публиковала планы по снятию блокировок или размещению инженерного софта в открытом доступе. Видеокарты серии Radeon RX 9060 XT присутствуют в розничной продаже, однако покупатели лишены инструментов тонкой настройки уровня L1N2control. Подобная политика вызвала ожесточенные споры в профильном сообществе, поскольку монополизация производителями инструментов для снятия аппаратных лимитов ограничивает соревновательный аспект независимого оверклокинга.

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